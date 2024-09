Desde 2007, o Mês do Bourbon é comemorado nos Estados Unidos, como uma forma de promover e celebrar a tradição e a cultura do destilado. Ao longo do mês, o estado do Kentucky realiza diversos eventos e festivais dedicados ao destilado, mostrando a importância deste líquido na história e na cultura americana.

Em 1964, o Senado dos EUA reconheceu o bourbon como o destilado mais autêntico norte-americano. Para ser considerado bourbon, o líquido deve seguir os critérios determinados pela legislação: ser produzido nos Estados Unidos, ter pelo menos 51% de milho em sua composição, ser envelhecido em barris de carvalho novo e não ser adicionado com outros destilados ou corantes.

No Brasil, o Mês do Bourbon tem ganhado popularidade nos últimos anos, à medida que os destilados conquistam cada vez mais os consumidores. Contar a história desse patrimônio cultural é falar sobre a trajetória de líquidos icônicos como Jim Beam e Maker's Mark, ambos da Suntory Global Spirits, que contribuíram para fazer deste destilado uma bebida tão especial.

Para comemorar, as marcas contam com ações em setembro e outubro. Em setembro, Maker's Mark terá uma carta com coquetéis clássicos preparados com o bourbon super premium artesanal, em bares em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

Entre os bares selecionados, estão, em São Paulo: Picco, Goroh, Atlântico 212, Cozinha 212, The Punch, Caledonia Whisky & Co., Bernacca Itaim, Bernacca Jardins, Bernacca Iguatemi, Cascasse il Mondo, Trago Bar, Caso, Mundibar, Koya 88, Sylvester e Pina Drinques. Na cidade de Guarulhos: Bartenderia. Em São Bernardo do Campo: 50/25 Cocktails & Co., e em Santos: Hideout Speakeasy. No Rio de Janeiro: participam da ação o Rufino, Arp Bar, Si Chou, Babbo Osteria, Mississippi Delta Blues Bar, Surreal Bar, Áriz Bar, Masi e Haru.

Em outubro, é a vez do Circuito Bourbon, com 100 bares entre São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiás, com uma carta de coquetéis exclusivos - alguns serão feitos com Jim Beam, outros com Maker’s Mark e diversos mais com os dois rótulos.

SOBRE JIM BEAM

Jim Beam é elaborado por sete gerações da mesma família desde 1795. Fred Noe, o Master Distiller da 7ª Geração de Jim Beam, manteve-se fiel à receita familiar que foi passada de geração em geração. O portfólio de produtos Jim Beam inclui Jim Beam White, Jim Beam Black e Jim Beam Rye, Jim Beam Apple e Jim Beam Honey.

SOBRE MAKER’S MARK

Maker's Mark é o primeiro bourbon super premium do mundo, conhecido por sua rica herança e compromisso com as técnicas tradicionais de fabricação da bebida. A marca que produz bourbon há mais de 60 anos, foi co-criada em 1958 por Bill Samuels Sr. e sua esposa Margie Samuels no Kentucky - Estados Unidos.

Sua receita reúne além dos tradicionais ingredientes milho e cevada, trigo de inverno vermelho (item que garante a doçura deste Bourbon) e é envelhecido pelo período de 5 a 7 anos em barris virgens de carvalho. Feitos artesanalmente até os dias atuais, sua embalagem icônica é marcada pelo lacre de cera vermelho, fruto do olhar de Margie Samuels - primeira mulher a entrar no Kentucky Bourbon Hall of Fame (Hall da Fama do Bourbon de Kentucky) e que se tornou referência no mundo dos whiskies. @jornadamakers

