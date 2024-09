A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que a empresa recebeu a aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA do novo plano de implementação do Sistema de Gerenciamento de Segurança (SMS) da empresa para apoiar o projeto e a fabricação de aeronaves Cessna e Beechcraft. Essa aprovação se baseia no programa do SMS da empresa, anteriormente aceito e aprovado pela FAA, que apoia a manutenção e o suporte das aeronaves Cessna e Beechcraft, e ressalta a dedicação da empresa em manter os mais altos padrões de qualidade de produto em todos os níveis de operações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240916387848/pt/

Textron Aviation Inc., a Textron Inc. (NYSE: TXT) company, has received Federal Aviation Administration (FAA) approval of the company’s new Safety Management System (SMS) implementation plan to support the design and manufacturing of Cessna and Beechcraft aircraft. (Photo: Textron Aviation)

“Com um compromisso de longa data com a segurança e a qualidade na fabricação, a Textron Aviation projeta e fabrica aeronaves Cessna e Beechcraft líderes do setor há mais de 95 anos”, disse Todd McKee, vice-presidente sênior da Cadeia de Suprimentos Integrada. “Essa aprovação da FAA é uma prova de nosso compromisso com a segurança dos produtos em todos os níveis de operação. Juntos, estamos estabelecendo novos padrões no setor de aviação, garantindo que a segurança e a qualidade estejam na vanguarda de tudo o que fazemos.”

Um Sistema de Gerenciamento de Segurança é uma abordagem sistemática para gerenciar a segurança dos produtos, abrangendo estruturas organizacionais, responsabilidades, políticas e procedimentos. O novo programa de SMS da Textron Aviation inclui uma ferramenta de notificação voluntária que permite que funcionários, clientes ou fornecedores comuniquem anonimamente riscos ou perigos associadosàqualidade da aeronave diretamente ao Comitê do SMS da empresa. Esse comitê avalia o risco com base nas informações fornecidas, investiga as causas e planeja uma resposta. Com base nas descobertas e soluções, os processos e as ferramentas são atualizados, garantindo a melhoria contínua dos padrões de segurança e qualidade.

“Ao integrar os conhecimentos e a experiência de nossos funcionários, clientes e fornecedores em nosso SMS, não apenas melhoramos nossa capacidade de identificar e mitigar riscos, mas também fortalecemos a melhoria contínua e colaborativa de nossos produtos e serviços”, disse Chris Hearne, vice-presidente sênior de Engenharia. “Essa abordagem colaborativa está alinhada com nossa missão de capacitar nosso talento coletivo para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos clientes.”

A Textron Aviation reconhece a importância de alavancar as diversas perspectivas e conhecimentos de seus funcionários e partes interessadas para enfrentar efetivamente os desafios potenciais e melhorar a segurança geral e o desempenho operacional. Ao promover uma cultura de comunicação aberta e o trabalho em equipe, a Textron Aviation incentiva todas as partes a participar ativamente na identificação de riscos ou perigos e a trabalhar em conjunto para desenvolver soluções inovadoras.

Para saber mais sobre os produtos Cessna e Beechcraft, acesse txtav.com.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipstrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240916387848/pt/

Imprensa:

Hailey Tucker

Htucker@txtav.com

+1.316.881.2684

www.txtav.com