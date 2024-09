Os mundialmente famosos Harlem Globetrotters estão chegando a uma cidade perto de você! O lendário e inspirador time de basquete anunciou sua próxima turnê mundial de 2025, começando na quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, com ingressosàvenda hoje em todo o mundo. O anúncio foi feio por Keith Dawkins, Presidente do Harlem Globetrotters & Herschend Entertainment Studios.

(L-R) Rock 'Wham' Middleton, Donte 'Hammer' Harrison (Photo credit: Craig Hunter Ross - photographer)

"Os Harlem Globetrotters continuam sendo celebrados como embaixadores da boa vontade, combinando espírito esportivo e entretenimento, ao mesmo tempo em que trazem alegria às famílias no mundo inteiro", disse Dawkins. "Nossa turnê mundial continua sendo uma parte essencial de nosso negócio, mas também conseguimos expandir a marca com novos conteúdos amplamente distribuídos, novos parceiros estratégicos, ofertas exclusivas de produtos, elevadas extensões sociais e experiências mais profundas para os fãs. Este aumento nas atividades nos tornou bem posicionados para nosso aniversário de 100 anos em 2026 e mais além."

Reverenciados por seu atletismo excepcional, magia do basquete e interações emocionantes com fãs de todas as idades, eles irão cativar o público com truques nunca antes vistos, engajamento de fãs e momentos emocionantes que se tornaram sinônimos dos Harlem Globetrotters. A programação da turnê e a compra de ingressos podem ser encontradas AQUI e diretamente no site dos Harlem Globetrotters.

A parte norte-americana da turnê, patrocinada pela Jersey Mike’s Subs, começa na quinta-feira, 26 de dezembro, com a turnê continuando durante a primavera de 2025. Mercados internacionais como França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, Suíça, Bélgica, Países Baixos, México e toda a Ásia são apenas alguns dos muitos locais em que os Harlem Globetrotters farão turnê, no inverno de 2025 e durante o restante do ano. Spalding continua seu papel como parceiro oficial mundial de bola dos Harlem Globetrotters.

Os titulares do cartão Citi terão acessoàpré-venda de ingressos em mercados selecionados a partir das 10h, horário do leste dos EUA, de terça-feira, 17 de setembroa domingo, 29 de setembroàs 10h, horário do leste dos EUA, através do programa Citi Entertainment. Para detalhes completos da pré-venda, acesse www.citientertainment.com

A pré-venda dos ingressos do Harlem Globetrotters começa na segunda-feira, 23 de setembro.Os fãs podem solicitar um código de acesso antecipado agora em Harlem Globetrotters.com.

SOBRE OS MUNDIALMENTE FAMOSOS HARLEM GLOBETROTTERS™ / HERSCHEND ENTERTAINMENT STUDIOS

Os Harlem Globetrotters™ são OS criadores do estilo de basquete; que atraem por seu atletismo dinâmico, habilidade única e influência histórica no jogo moderno de basquete. Desde 1926, os Globetrotters, orgulhosos membros do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, têm empregado sua lendária turnê mundial para mostrar sua marca icônica de basquete a dezenas de milhões em mais de 124 países e territórios nos seis continentes.

Eles expandiram a marca retornandoàtelevisão aberta pela primeira vez em 40 anos com sua série da NBC indicada ao Emmy "Harlem Globetrotters: Play it Forward", que também vai ao ar pela Telemundo como "Harlem Globetrotters: Ganando con la Comunidad". Os parceiros de conteúdo incluem Hidden Pictures, Atmosphere TV e Hearts Media Production Group; as parcerias com o consumidor incluem Sprayground, Undercrwn, Macys, Hybrid; e parcerias adicionais incluem nosso parceiro oficial de turnê, Jersey Mikes, parceiro oficial de bola, Spalding, Viral Nation, Hoopculture e Citi.

Cunhado pelo Departamento de Estado dos EUA em 1951 como Embaixadores da Boa Vontade, a equipe aproveita seu apelido para impulsionar seus esforços de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) em torno de seus pilares estratégicos de Saúde e Bem-Estar, Educação e Capacitação Comunitária. Estes esforços renderam parcerias com empresas como Microsoft, U.S. State Department Sports Diplomacy, The National Archives, ‘Great Assist’ em parceria com Jersey Mike’s Subs, Campus Multimedia Court of Creativity e Comic Relief Red Nose Day.

Para mais informação sobre o Harlem Globetrotters™ e a turnê, acesse o site oficial dos Globetrotters: www.harlemglobetrotters.com. Os Harlem Globetrotters™ são uma subsidiária da Herschend, a maior empresa familiar de atrações temáticas.

