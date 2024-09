A Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélite integradas do mundo e fornecedora líder de conectividade em voo (IFC), será a primeira operadora do mundo a oferecer soluções multi-órbita para todas as unidades de negócios relevantes até o primeiro semestre de 2025, graças a uma nova estratégia de erminal de satélite que fornecerá recursos avançados e economia aprimorada.

“A Intelsat está fazendo apostas estratégicas em novas tecnologias, incluindo novos investimentos em fornecedores de terminais inovadores”, disse o CEO da Intelsat, David Wajsgras. “Cada vez mais clientes passarão a contar com o amplo perfil de confiabilidade das soluções de múltiplas órbitas, e isso é fundamental para o nosso sucesso futuro. Nenhuma solução de órbita única pode se igualar ao que a Intelsat pode oferecer em termos de desempenho, resiliência e flexibilidade comercial ”.

A Intelsat tem uma rede incomparável de satélites geoestacionários, como também parcerias com provedores de órbita baixa da Terra. Com o lançamento de uma nova estratégia de terminal robusta, a Intelsat agora pode fornecer soluções de serviços gerenciados multi-órbita em todos os setores relevantes, incluindo aviação comercial, governo e aplicativos de mobilidade.

“A Intelsat começou o processo de entrega de terminais operacionais de múltiplas órbitas para as forças armadas e companhias aéreas comerciais há cerca de dois anos", disse Wajsgras. “Hoje, nossa estratégia de múltiplas órbitas está ressoando com os clientes e validando nossa abordagem”.

A estratégia de terminal multi-órbita da Intelsat inclui investimentos minoritários com alguns provedores de terminais de ponta. A Intelsat investiu recentemente na Greenerwave, sediada em Paris, e assinou um acordo de tecnologia para desenvolver uma antena inovadora eletronicamente direcionável que será integrada em terminais multi-órbita de alto rendimento para aplicações de rede e dados também.

Comutação rápida entre várias redes e várias órbitas, o terminal Electronically Steered Array (ESA) da Greenerwave incluirá recursos personalizados da Intelsat para fornecer confiabilidade e desempenho inigualáveis ??para uma experiência de conectividade diferenciada para clientes de banda larga, mobilidade, mídia e governo, globalmente.

“Investimentos estratégicos com fornecedores de terminais nos permitem trabalhar em parceria para levar essas tecnologias ao mercado mais rapidamente, ao mesmo tempo que proporcionam uma transformação na experiência do cliente”, disse Wajsgras.

O novo terminal escalável estará disponível como parte das ofertas de serviços gerenciados da Intelsat, conectividade confiável e de alto rendimento sem a preocupação e o incômodo de gerenciar uma rede de satélite. Esse novo terminal combina formação de feixe flexível, reconfiguração em tempo real e baixo consumo de energia. Uma inovação importante inclui dimensões menores que apresentam receptores e transmissores intercalados em um único painel de antena. A antena pode operar como terminal half-duplex ou full-duplex com base nos requisitos, ao mesmo tempo que reduz o tamanho do painel em até 50%.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat está centrada em fornecer comunicações contínuas e seguras baseadas em satélite para clientes governamentais, ONGs e comerciais por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Ao eliminar a exclusão digital operando uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam através dos continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneirismo” no setor de satélites a serviço de seus clientes e do planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora mira em novas conquistas pioneiras no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Sobre a Greenerwave

Greenerwave é uma deeptech industrial fundada em 2015 pelos pesquisadores Geoffroy Lerosey e Mathias Fink, um spin-off do Instituto Langevin, dependente do CNRS e da ESPCI-PSL (École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris). Especializada no controle e orientação de ondas eletromagnéticas, a Greenerwave projeta e desenvolve, na França, uma tecnologia revolucionária que melhora drasticamente a eficiência energética dos equipamentos, tornando-os mais econômicos, mais ecológicos e menos dependentes de semicondutores. Esta tecnologia disruptiva encontra aplicação em vários setores, desde a indústria automotiva até as comunicações via satélite e a Internet das Coisas.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240916489352/pt/

Melissa Longo - melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881