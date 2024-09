A Irdeto, líder mundial em experiências e segurança de plataformas de vídeo digital, e a Bitmovin, líder do setor em soluções de software de vídeo, anunciaram hoje uma parceria estratégica para oferecer uma experiência melhor e mais segura de streaming de vídeo. Essa colaboração integra o renomado conjunto Player e Analytics da BitmovinàIrdeto Experience, a premiada plataforma de streaming que conta com a confiança de operadoras de primeira linha no mundo inteiro. Juntos, fornecerão aos provedores de serviços de streaming, proprietários de conteúdo e operadoras de TV por assinatura soluções de ponta que atendemànecessidade crítica de streaming de baixa latência.

A combinação entre o conhecimento especializado da Irdeto em segurança e o importante player da Bitmovin oferece uma solução potente e completa. Essa oferta colaborativa permite que as operadoras se beneficiem de um streaming suave e de alta resolução, além de recursos avançados de publicidade e segurança. Também permite que as operadoras ampliem o alcance do dispositivo, abrangendo uma gama maior de dispositivos no mercado de smart TV. Seja para esportes ao vivo ou conteúdo premium, essa solução garante uma experiência ideal, segura e eficiente ao espectador.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Bitmovin para integrar seu melhor player e suíte de análise com a Irdeto Experience. Essa parceria oferece a melhor combinação de segurança, escalabilidade e experiência do usuário, permitindo que nossos clientes coloquem seus serviços no mercado com mais rapidez e confiança”, disse Andrew Bunten, diretor de Operações de Entretenimento de Vídeo da Irdeto.

O player da Bitmovin é conhecido por oferecer uma reprodução impecável em escala, com compatibilidade em várias plataformas, incluindo smart TV, dispositivos móveis e aplicativos da web. Ele também apresenta análises avançadas e suporte publicitário, o que o torna ideal para o ecossistema de streaming seguro, flexível e robusto da Irdeto.

“A Irdeto é uma líder confiável em segurança de plataformas digitais e estamos felizes em unir forças para oferecer aos nossos parceiros uma solução de streaming integral e de classe mundial que atenda às suas necessidades de qualidade, segurança e inovação”, afirmou Stefan Lederer, CEO e cofundador da Bitmovin.

Ambas as empresas têm uma forte presença entre as operadoras de TV por assinatura de nível 1 e os provedores de serviços de streaming do mundo todo e essa parceria permite que essas operadoras aproveitem uma solução integrada e segura que melhora a experiência do usuário e acelera o tempo de comercialização.

Para mais informações sobre essa parceria e a oferta combinada, acesse o site da Irdeto Experience.

