A InvestSmart XP está prestes a inaugurar o primeiro Smart Campus do Brasil, em parceria com a Universidade UNISUAM, do Rio de Janeiro. O projeto consiste em criar escritórios de investimentos da InvestSmart XP dentro das Universidades, para ampliar as oportunidades de trabalho aos estudantes e, ao mesmo tempo, aumentar o quadro de assessores de investimento da empresa. Parte do lucro será revertido para bolsas de estudo direcionadas à comunidade em torno da UNISUAM. O evento de lançamento será no dia 16 de setembro, no campus de Bonsucesso da Universidade, onde o escritório está localizado.

Na prática, todos os alunos das três unidades da UNISUAM interessados na oportunidade podem se candidatar. Para isso, é preciso ser aprovado pelo curso da ANCORD, que capacita profissionais interessados em atuar como assessores de investimento e é oferecido gratuitamente pela parceria InvestSmart XP e UNISUAM. Os estudantes que conquistarem essa certificação estão aptos para a próxima fase do processo seletivo: uma entrevista para integrar a equipe da InvestSmart XP. Os selecionados passarão por um treinamento intensivo, de cerca de 90 dias.

O modelo de remuneração dos assessores que forem contratados pela InvestSmart XP será baseado em comissionamento, ou seja, de acordo com a produtividade de cada assessor. O escritório físico contará com 40 vagas para a atuação dos novos assessores de investimento, que trabalharão com horário flexível e terão a liderança de um assessor da InvestSmart XP, que estará diariamente no local para oferecer suporte e orientação. E, para expandir ainda mais o alcance dessa oportunidade, haverá vagas para estudantes (inclusive das outras unidades da Universidade) trabalharem 100% remoto.

“Nosso objetivo é posicionar a InvestSmart XP como referência na formação de assessores de investimentos. Por isso, estamos ampliando nossa presença em instituições como a UNISUAM. Nossa missão é oferecer aos alunos oportunidades valiosas para obter sua primeira experiência e garantir uma sólida entrada no mercado financeiro”, conta Bruno Hora, Diretor de Expansão da InvestSmart XP.

Esse perfil de parceria entre escritórios de investimentos e universidades é mais comum em outros países. Localizado no campus de Bonsucesso da UNISUAM, o escritório é o primeiro a ser lançado no Brasil e faz parte da estratégia da InvestSmart XP de democratizar a educação financeira e oferecer oportunidades de trabalho para todas as classes sociais e faixas etárias do Brasil. Nos próximos meses, a empresa planeja expandir o projeto para outras universidades com o objetivo de ter 7 mil assessores até 2030.

“Os jovens são o futuro do mercado financeiro, e é essencial que ofereçamos oportunidades reais para sua entrada no setor. Com o Smart Campus, estamos na vanguarda no Brasil de um projeto que abre portas para estudantes iniciarem suas carreiras sem depender exclusivamente das vias tradicionais” afirma Joy Oda, Diretor de Grandes Eventos da InvestSmart XP. “Além disso, essa iniciativa está totalmente alinhada com a nossa estratégia de expansão, de capacitar profissionais para suprir os gaps de formação desse mercado” complementa Joy.

“Estamos entusiasmados com a oportunidade de empregar alunos da UNISUAM em uma carreira promissora por meio da inauguração do primeiro Smart Campus do Brasil, uma iniciativa que vai integrar a capacitação com a prática profissional de forma inovadora”, diz Arapuan Netto, Reitor da UNISUAM. A universidade tem por base o MUDE, Modelo Único de Ensino, uma alternativa ao tradicional sistema de disciplinas, que estabelece um formato direcionado para as competências que são fundamentais para o pleno exercício de uma futura profissão, priorizando a conexão da teoria com a prática. “Somos uma instituição tradicional do Rio de Janeiro, e estamos sempre em busca de ações que impactem positivamente a sociedade. Essa parceria com a InvestSmart XP é uma grande oportunidade para nossos alunos, permitindo que eles iniciem suas carreiras em um ambiente de trabalho real e promissor”, complementa.

O evento de lançamento do dia 16 de setembro será aberto a todos os alunos das três unidades da UNISUAM. A apresentação contará com a presença de Samyr Castro, CEO da InvestSmart XP, e outros nomes de peso do mercado financeiro, como Ana Carolina Sueth, Gerente de Treinamento Comercial na InvestSmart; Maria Eduarda Santos, Headhunter; Mariane Oliveira, Coordenadora de Expansão na InvestSmart; Bruno Hora, Diretor de Expansão da InvestSmart; Lucas Lessa, Head Fast Track InvestSmart; Ana Carolina Sueth, Gerente de Treinamento Comercial da InvestSmart e Arapuan Netto, reitor da UNISUAM. Haverá dois turnos: o da manhã a partir de 11h e o da noite a partir de 18h.

O campus Bonsucesso da UNISUAM está localizado na Rua Av. Paris, 84 - Bonsucesso, Rio de Janeiro. Para mais informações, basta acessar as redes sociais da universidade.