XANGAI, Sept. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keegan McGregor, do Canadá, recebeu o cobiçado título World Class Global Bartender of the Year de 2024 na maior competição de coquetéis do mundo, celebrada em Xangai este ano. Competindo contra finalistas de 44 regiões ao redor do mundo, abrangendo seis continentes, Keegan McGregor foi nomeado o vencedor final por uma linha internacional de lendas da indústria, durante a celebração anual da cultura global de coquetéis.

Keegan, do Highwayman Bar, se destacou entre os outros competidores ao apresentar uma série de drinques exclusivos que celebravam a comunidade, a sustentabilidade e a inovação, para ganhar um lugar na Global Final, realizada em uma das cidades mais históricas e famosas do mundo, Xangai. A competição World Class, organizada pela Diageo, se propõe a desafiar e inspirar a próxima geração de bartenders por meio de um concurso animado, no qual eles são premiados por levarem sua criatividade, suas histórias e suas técnicas a um novo patamar.

Com o tema “Future Legacy” (Legado para o Futuro), o evento deste ano mostrou que o futuro dos bartenders nunca foi tão empolgante, com a descoberta de combinações de sabores exclusivos e conceitos de coquetéis que refletem a vibração presente nos melhores bares do mundo.

No decorrer de sua jornada, o vencedor mostrou como o uísque escocês pode ganhar vida e promover uma nova geração de drinques usando a tecnologia, com um drinque personalizado do Johnnie Walker Blue Label. Ele também foi desafiado a criar uma dupla de drinques que reinventassem sua cidade natal e Xangai, com ingredientes nativos e tequila Don Julio. Para sua cidade natal, Halifax, na Nova Escócia, ele apresentou sua versão de um prato chamado Hodge Podge - um ensopado com legumes colhidos localmente - e usou elementos desse prato para criar uma reviravolta na clássica gemada. Keegan foi incumbido de criar uma iniciativa de coquetel que incentivasse o crescimento da comunidade de hospitalidade em sua vizinhança, em Halifax, em um desafio com a vodca Ketel One. Ele também criou três coquetéis de gim inéditos com o Tanqueray No. TEN, que levou os juízes a uma jornada através da história dos bartenders e do futuro, com cada um dos drinques homenageando uma lenda do setor.

O desafio proposto pelo Singleton consistiu em criar um serviço de uísque escocês Single Malt engenhosamente teatral, combinando sabor e som. O auge foi o desafio final Shanghai Showdown, no qual Keegan, juntamente com outros sete finalistas, criou uma experiência imersiva de bar pop-up que transcendeu os limites dos serviços de bartender e deu o tom para o futuro da cultura de coquetelaria.

Alguns dos talentos mais respeitados e premiados do setor, incluindo Agostino Perrone, diretor de mixologia do premiado Connaught Bar, em Londres, Ryan Chetiyawardana, mentor do império Mr. Lyan, Julie Reiner, dos famosos Milady's e Clover Club, em Nova York, além de uma equipe de elite formada por bartenders e proprietários de alguns dos bares mais celebrados do mundo, formaram o painel de jurados durante a semana.

Keegan McGregor, World Class Global Bartender of the Year de 2024, comentou:

“Minha jornada no World Class começou há seis anos, por isso o reconhecimento como World Class Global Bartender of the Year de 2024 é uma experiência muito especial. A camaradagem entre os competidores nesta semana foi animadora e me motivou a continuar. O maior conselho que recebi foi para que eu fosse eu mesmo, e foi exatamente isso que fiz.”

Kevin Delaney, gerente sênior global de Marcas da World Class, disse:

“A World Class tem se fortalecido cada vez mais nos últimos 15 anos e conquistou a reputação de ser um foco de tendências e o auge da cultura de bares. Este ano, o programa realmente parece o ponto culminante de uma década e meia de aprendizado e crescimento, não só para o nosso programa como também para a comunidade global de hospitalidade. Xangai é um encontro único entre o tradicional e o moderno, e a cidade preparou o palco para uma semana incrível de criatividade, profissionalismo e hospitalidade em sua melhor forma. Há muito tempo a Diageo vem se empenhando em celebrar o que há de melhor neste maravilhoso setor e, nesta noite, celebramos o vencedor deste ano, mas também todos aqueles que fizeram parte do World Class nos últimos 15 anos. É impossível estar mais orgulhoso de Keegan e não vejo a hora de fazer parte desse novo e empolgante capítulo de sua jornada como World Class Global Bartender of the Year”.

Apreciadores de coquetéis e especialistas do setor viajaram de várias partes do mundo para participar de um programa inovador e dinâmico de três semanas de destaques. O World Class Cocktail Festival, que acompanhou a competição, apresentou o que há de melhor quando se trata de coquetéis e bares em Xangai e arredores, com mais de 100 estabelecimentos envolvidos em eventos e menus exclusivos. Turnos especiais para convidados foram realizados nos premiados bares de Shingo Gokan em Xangai, Speak Low, Sober Company e The Odd Couple; Coa Shanghai, um bar de coquetéis inspirado no México, especializado em bebidas espirituosas e coquetéis de agave; Hope & Sesame Guangzhou, que ficou em 14º lugar no ranking dos Asia’s 50 Best Bars; Epic, um premiado bar de coquetéis de Cross Yu, que apresenta a cultura local de Xangai e a Era da Disco Music, e o Suzu Bar, de influência japonesa, em Xangai. O vencedor global do World Class do ano passado, Jacob Martin, também foi o anfitrião de um turno de convidados no luxuoso hotel Mandarin Oriental, nas cercanias de Guangzhou.

O grupo internacional de especialistas do setor do World Class não se limitou a julgar os desafios e assumir o controle da cena de bares da cidade. Também participaram do primeiro programa de orientação do World Class e contribuíram para o Fórum do setor. O evento consistiu em seminários, workshops e discussões em grupo, com foco nos temas mais quentes e debatidos atualmente no setor, que são enfrentados por empresas e profissionais de hospitalidade em todas as regiões ao redor do mundo. Estes incluíram “Vibe Architecture” com Julie Reiner, Adrián Michal?ík, Shelley Tai e Ervin Trykowski, que mergulhou os participantes nos elementos essenciais da construção de uma paisagem sensorial que complementa perfeitamente a oferta ao consumidor. “Content is Queen” com Jing Zhang, editor-chefe global do Jing Daily, Kaitlyn Stewart do @likeablecocktails e Giuliana Pe Benito, gerente global de cultura da World Class e Tanqueray, foi apresentado por Gillian Cook, chefe global de cultura da Diageo Luxury. Juntos, eles analisaram as soluções singulares que os criadores de conteúdo da atualidade trazem para os desafios da criação de marcas de luxo e para conquistar o público na era digital.

SOBRE KEEGAN MCGREGOR

Nascido e criado em Halifax, Nova Escócia, Keegan se apaixonou pela hospitalidade enquanto viajava pelo Canadá, depois de estudar música clássica em New Brunswick.

Keegan tem o objetivo simples de sempre garantir que seus clientes tenham uma recepção calorosa - sentindo que foram convidados para sua casa para uma festa na cozinha e têm a bebida certa na mão. Ele se esforça continuamente para ajudar a aumentar o mercado dominado por pubs, educando seus clientes e colegas e chamando mais atenção para o mundo dos destilados. Este ano foi a terceira vez que Keegan competiu no World Class Canada.

SOBRE O WORLD CLASS

O World Class tem a missão de inspirar as pessoas a beber melhor e criar experiências inesquecíveis no processo. Seja em casa ou em um bar, o World Class incentiva os consumidores a pensar e se preocupar com o que, onde e como bebem e, ao fazê-lo, descobrir o melhor da cultura do coquetel.

O World Class apoiou, treinou e inspirou mais de 400.000 bartenders em todo o mundo nos últimos quinze anos, ao mesmo tempo em que os associava aos melhores destilados do mundo. O World Class é a autoridade no setor global de bebidas para obter informações sobre as últimas bebidas, tendências, receitas de coquetéis e insights do setor.

SOBRE O WORLD CLASS INDUSTRY FORUM

O World Class é um encontro global dos talentos mais respeitados e celebrados do mundo e, por meio da iniciativa World Class Industry Forum, promove as conversas que estimulam a criatividade. O Fórum do setor está disponibilizando uma plataforma que unifica a comunidade e incentiva as principais vozes a compartilharem ideias, discutirem o impacto e criarem um legado duradouro para aqueles que atuam no setor. Desde a introdução da tecnologia infundida na mixologia atéàarquitetura vibrante, a arte de criar uma ligação emocional para os convidados, a comunidade continua empenhada em transformar a cultura dos cocktails e em proporcionar experiências de nível superior a todos os amantes de coquetéis. O World Class Industry Forum deste ano também apresentou um novo programa de mentoria individual, oferecendo aos finalistas a oportunidade de receber atenção exclusiva e orientação personalizada de alguns dos talentos líderes mundiais, incluindo o World Class Hall of Fame.

SOBRE A DIAGEO

A Diageo é líder global em bebidas alcoólicas, com uma excelente coleção de marcas nas categorias de destilados e cerveja. Essas marcas incluem os uísques Mortlach, Johnnie Walker, Crown Royal, J&B e Buchanan's, vodcas Smirnoff, Cîroc e Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness. A Diageo é uma empresa global e nossos produtos são vendidos em mais de 180 países ao redor do mundo. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Londres (DGE) e na Bolsa de Valores de Nova York (DEO). Para saber mais sobre a Diageo, nosso pessoal, nossas marcas e desempenho, visite-nos em www.diageo.com. Visite o recurso global de consumo responsável da Diageo, www.DRINKiQ.com, para obter informações, iniciativas e maneiras de compartilhar as melhores práticas. Celebrando a vida, todos os dias, em todos os lugares.

