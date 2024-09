The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (a "Empresa") anunciou hoje que recebeu um aviso de que a TRC Capital Investment Corporation ("TRC") iniciou uma "mini-oferta pública" não solicitada para comprar até 1.500.000 ações ordinárias classe A da Empresa, o que representa cerca de 0,64% das ações ordinárias classe A em circulação, a um preço de US$ 83,65 por ação em espécie.

A Empresa não endossa a mini-oferta pública não solicitada da TRC e recomenda que os acionistas não ofereçam suas ações, pois a oferta da TRC está a um preço abaixo do preço de mercado atual para ações ordinárias classe A e sujeita a diversas condições. De modo algum a Empresa não está associadaàTRC, sua mini-oferta pública ou a seus respectivos documentos.

As mini-ofertas públicas buscam adquirir menos de 5% das ações em circulação de uma empresa. Como consequência, podem evitar muitas das exigências de divulgação e procedimentos das regras da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") destinadasàproteção de acionistas, que se aplicariam a ofertas de mais de 5% das ações de uma empresa.

A SEC alertou os investidores de que “alguns licitantes fazem mini-ofertas públicas a preços abaixo do mercado, esperando que atraiam os investidores desprevenidos se não compararem o preço da oferta com o preço de mercado atual" e que os investidores "podem acabar vendendo seus títulos a preços abaixo do mercado". A orientação da SEC para investidores sobre mini-ofertas públicas está disponível em http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm. A TRC fez muitas mini-ofertas públicas não solicitadas semelhantes para ações de outras empresas públicas a preços abaixo do mercado.

Os acionistas devem obter cotações de mercado atuais para suas ações, consultar seu corretor ou consultor financeiro e ter cautela quantoàmini-oferta pública da TRC, incluindo o monitoramento de qualquer alteração da oferta pela TRC. A Empresa recomenda que os acionistas que não responderamàoferta da TRC não tomem nenhuma medida. Conforme os documentos da oferta da TRC, os acionistas que já ofertaram suas ações podem retirar as mesmas ao indicar o aviso descrito nos documentos antes do término da oferta, atualmente programado para ocorrer em 9 de outubro de 2024. A TRC pode estender o período de oferta a seu critério.

A Empresa incentiva corretores e negociadores, bem como outros participantes do mercado, a examinar a carta da SEC referenteàdifusão e divulgação de mini-ofertas públicas entre corretores e negociadores em http://www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm.

A Empresa solicita que uma cópia deste comunicadoàimprensa seja incluída em todas as distribuições de materiais relacionadosàmini-oferta pública da TRC referente às ações ordinárias classe A da Empresa.

Sobre The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores do mundo de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo um administrador de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

