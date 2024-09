A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, garantiu diversas ativações em escolas parceiras ao longo de 2023, entre elas a competição 1st Innovation Challenge Full Sail University, uma iniciativa com a Google Partner, com objetivo de desenvolvimento de projetos com a temática de “Como podemos melhorar a vida das pessoas através de um produto ou serviço que envolva IA num projeto IoT”.

Como um todo, 14 escolas parceiras aceitaram o desafio, envolvendo mais de 350 estudantes e com 70 times inscritos. Todos os alunos, de 13 a 17 anos, tiveram de criar uma ideia, conectá-la ao tema principal, desenvolver com criatividade, idealização e negociação em meios de protótipos computacionais para, ao final, apresentarem aos jurados envolvidos.

Segundo uma pesquisa realizada em 2022 pela Glassdoor, a Geração Z no Brasil tende a procurar empregos e projetos, para confecção de produtos e serviços, que possam moldar a cultura da empresa ou que tenham impacto social que construam forças de trabalho diversificadas e inclusivas. Por isso, a ForEducation Edtech juntamente com a Full Sail University, consideraram algumas etapas importantes para composição dos tais trabalhos como cooperação, criatividade, lógica comunicacional, liderança, imersão em língua inglesa e produção de vídeo para exposição.

Dividido em duas fases principais, o “Winner” do desafio deu-se para o Colégio São José, de Porto União (SC), onde os estudantes desenvolveram um protótipo com uso de 3 LED’s e Inteligência Artificial que capta a hibridização do elevamento da água em rios, além de entrevistas com moradores da região pesquisada, para ajuda no monitoramento de enchentes e, por conseguinte, auxílio à população afetada para preparo antecedente e evacuação em situações de alagamentos mais graves, preservando vidas e bens materiais.

Para a segunda fase, a “Honorable Mention” citou as escolas também participantes e com outras diversas ideias brilhantes. São elas:

Bluejackets, Colégio Carbonel, São Paulo (SP);

EMECE Explorers, Colégio EMECE, São Paulo (SP);

Code Commanders, Colégio Experimental Integral, São João da Boa Vista (SP);

MindMeisters, Ítalo Brasileiro, São Paulo (SP);

Los Hermanos, MaterDei, São Paulo (SP);

The Five Brazilian Girls, MaterDei, São Paulo (SP);

Ecotechnology, Puríssimo Coração de Maria, Rio Claro (SP);

Pagode's Team, Colégio Renovatus, Campinas (SP);

The Masters, Colégio São José, Porto União (SC);

Crtl + defeat, Colégio Suiço Brasileiro, Curitiba (PR).

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, conta que a instituição e a Foreducation Edtech somaram suas expertises no desenvolvimento de competições: a Full Sail com conhecimentos sobre tecnologias emergentes e a Foreducation Edtech com as plataformas Google e a rede de escolas que trabalham com essa plataforma.

“Esta primeira edição sobre Tecnologias Emergentes focou, primordialmente, em IA e como ela pode ser utilizada para melhorar problemas básicos que temos que resolver hoje em dia”, explica Olival. Ela destaca ainda que receber os projetos frutos deste desafio a alunos de 13 a 17 anos mostra como esses jovens estão pensando nas tecnologias emergentes de forma inovadora e preparados para utilizar de forma inteligente os novos recursos que estão à nossa disposição.

Parabéns a todos os envolvidos e que a lição de ter empatia e criatividade para o futuro, significa não só para aprendizado em cenários escolares, mas para uma convivência ainda melhor no meio social.

