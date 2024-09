Kikos investe em app com treinos de celebridades

O uso de aplicativos de atividades físicas tem mudado a forma como as pessoas se exercitam. Em um mundo cada vez mais conectado, a busca por saúde e bem-estar está fortemente integrada à tecnologia, com smartphones, tablets e dispositivos vestíveis tornando-se ferramentas indispensáveis para aqueles que buscam iniciar, manter ou intensificar sua rotina de treinos.

Essa tendência é confirmada pelo aplicativo Kikos Fit, desenvolvido pela empresa brasileira Kikos Fitness Store, que atua há mais de 35 anos no mercado de equipamentos fitness. A plataforma, lançada em 2021, já conta com mais de 450 mil cadastros, sendo 75% mulheres e a faixa etária mais engajada entre os 25 e 34 anos. Os downloads são mais populares em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados coletados pela plataforma, por meio de uma anamnese feita no momento do cadastro, ainda revelam que a maioria dos usuários busca uma rotina de treinos flexível e variada.

Como resposta a essa demanda, o app Kikos Fit mantém sua trajetória de desenvolvimento focada em conteúdos diversificados e oferece mais de 40 modalidades de treinos aos seus alunos e alunas. Entre os programas mais populares estão os "Treinos dos Famosos", onde os usuários podem replicar as séries de exercícios realizadas por personalidades como a modelo e apresentadora Daniella Cicarelli, o ex-jogador Zé Roberto e o renomado personal trainer Marcio Lui.

Celebridades que inspiram

Somando milhões de seguidores nas redes sociais e sendo referências em saúde e bem-estar, Cicarelli, Zé Roberto e Lui são reconhecidos não apenas pelo sucesso em suas respectivas áreas, mas também pela dedicação ao estilo de vida saudável. Por meio da plataforma Kikos Fit, qualquer pessoa, seja iniciante ou já com experiência em treinos, poderá seguir as mesmas práticas físicas desses ícones fitness e receber as altas doses de inspiração.

Daniella Cicarelli

Cicarelli é um dos principais destaques da plataforma com seu programa “Vem com a Dani”. Composto por 20 treinos divididos em duas temporadas, o programa é focado no condicionamento físico global, utilizando apenas o peso corporal. Na segunda temporada, além dos treinos, os usuários enfrentam desafios criados para potencializar os resultados. Cicarelli é orientada pelo personal dos famosos, Marcio Lui.

Marcio Lui

Marcio Lui, conhecido por treinar diversas celebridades, como Sabrina Sato e Adriane Galisteu, além de elaborar os treinos da Cicarelli no app, também conta com um programa próprio, o #TeamLui. Seus 20 treinos são divididos em séries para iniciantes e praticantes avançados, com foco em queima calórica e fortalecimento muscular.

Zé Roberto

Outro grande nome que integra o time Kikos Fit é o ex-jogador Zé Roberto. Aposentado do futebol profissional desde 2017, Zé Roberto mantém uma rotina intensa de treinos e se tornou um influenciador no mundo fitness. Seu programa de treinos, o “Protocolo ZR11”, também está disponível no aplicativo. Supervisionado pelo personal trainer Gabriel Marrama, oferece 11 sessões que trabalham o corpo de forma completa utilizando acessórios como halteres.

Inovação no acesso ao fitness

Desde seu lançamento, Kikos Fit vem alcançando boas notas de avaliação nas lojas de apps. A média de 4.9 é uma das mais altas no mercado de aplicativos fitness. Para o CEO Marcelo Abdo, o sucesso do app e, principalmente, do "Treinos dos Famosos" reflete o compromisso da empresa em inovar e desenvolver produtos de alta qualidade. "Nosso objetivo é oferecer acesso a treinos de alto nível. Os ‘Treinos dos Famosos’, com esses três ícones, além de ser o conteúdo mais visitado entre os usuários atuais, atraem diariamente novos adeptos para a plataforma. Poder oferecer o treino dessas celebridades é algo que nos enche de orgulho!”, destaca Abdo, que também é triatleta.

O aplicativo Kikos Fit, cuja proposta é trazer programas pensados para pessoas de diferentes interesses e níveis de experiência, está disponível para download no site oficial , nas lojas Google Play Store e App Store.

Website: https://kikos.fit/