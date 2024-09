A Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélite integradas do mundo, forneceu com sucesso um serviço híbrido inovador de IP IntelsatOne para dois continentes, fornecendo perfeitamente conteúdo de vídeo ao vivo dos icônicos Jogos de Verão de Paris para o Brasil.

“As emissoras e programadores estão procurando alternativas confiáveis e econômicas para contribuir e distribuir feeds de vídeo regional e globalmente, incluindo conteúdo proeminente e de alto valor, como os Jogos de Verão”, disse Pascale Fromont, vice-presidente e gerente-geral de Mídia da Intelsat. “Com seu início em 2023, o IntelsatOne IP foi projetado exclusivamente para aumentar o alcance e a flexibilidade da Rede Global de Mídia Híbrida da Intelsat, oferecendo aos clientes mais opções para distribuição e contribuição de vídeo e sistemas de backup e recuperação de desastres”.

A Intelsat demonstrou o IntelsatOne IP como um serviço de recuperação de desastres durante os Jogos de Verão em Paris, que duraram duas semanas. Para enviar os feeds de vídeo ao vivo para um emissor brasileiro, a Intelsat entregou seu stream de transporte seguro e confiável ao ponto de presença (PoP) do IntelsatOne IP em Paris. A partir daí, o vídeo foi transmitido pela rede terrestre do IntelsatOne IP até o PoP da Intelsat no Rio de Janeiro, onde foi entregueàrede de produção local. O cliente relatou menor latência e maior eficiência em comparação com o envio de conteúdo pela internet pública.

Totalmente integradoàinfraestrutura híbrida terrestre e de satélite da Intelsat, o IntelsatOne IP fornece uma nova camada de gerenciamento de vídeo por software IP global a uma rede de fibra terrestre existente. Isso oferece aos clientes de mídia mais opções de conectividade na distribuição de conteúdo. A versatilidade do IntelsatOne IP permite que os clientes distribuam conteúdo por meio de uma conexão híbrida terrestre-satélite, além de fornecer um sistema de backup ou recuperação de desastres.

Saiba mais sobre o IntelsatOne IP clicando aqui.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat está centrada em fornecer comunicações contínuas e seguras baseadas em satélite para clientes governamentais, ONGs e comerciais por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Ao eliminar a exclusão digital operando uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam através dos continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneirismo” no setor de satélites a serviço de seus clientes e do planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora mira em novas conquistas pioneiras no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240912115584/pt/

Melissa Longo - melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881