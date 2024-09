A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje o lançamento do Brightcove AI Suite, um lançamento de produto multifacetado desenvolvido para moldar o futuro da tecnologia de vídeo e engajamento. Os recursos de inteligência artificial, criados em colaboração com os clientes, atenderão às demandas de crescimento e redução de despesas, incluindo a criação de conteúdo, o aumento da participação do público, o aumento da receita e a eficiência empresarial aprimorada.

“A IA generativa (Gen AI) está modificando a forma como as empresas criam conteúdo e como os usuários se envolvem, o que, acreditamos, impulsionará um grande crescimento no consumo de vídeo. Para que nossos clientes possam aproveitar ao máximo estes recursos de criação e engajamento de última geração, estamos aprimorando a nossa plataforma com um conjunto de soluções baseadas em inteligência artificial para oferecer essas oportunidades”, disse Marc DeBevoise, CEO da Brightcove. “Ao ouvir os nossos clientes e analisar os seus negócios e casos de uso, criamos o Brightcove AI Suite para atender às suas necessidades, especialmente nas áreas de foco principal, como aumentar a utilização de conteúdo, aumentar o engajamento, aumentar a receita e solucionar a equação custo-qualidade.”

Com base em 20 anos na vanguarda da tecnologia de vídeo e engajamento, o Brightcove AI Suite será integrado perfeitamenteàplataforma de nuvem de vídeo e às experiências do cliente da Brightcove, premiada duas vezes com o Emmy Award, para que as empresas possam aprimorar e acelerar suas estratégias e processos de conteúdo de vídeo, tudo dentro da plataforma. O Brightcove AI Suite será lançado com cinco novas soluções baseadas em inteligência artificial: AI Content Multiplier, AI Universal Translator, AI Metadata Optimizer, AI Engagement Maximizer e AI Cost-to-Quality Optimizer. Cada solução está disponível aos clientes existentes para teste, com disponibilidade geral planejada para o final deste ano. Estas soluções permitirão aos clientes criar e otimizar conteúdo, aumentar o engajamento e a monetização, além de reduzir os custos de criação, gerenciamento e entrega de conteúdo, sem prejudicar a qualidade.

Como parte desta iniciativa, a Brightcove reforça a sua plataforma utilizando modelos de líderes do setor, como o Anthropic, AWS e Google, para oferecer excelência e velocidade de inovação, adicionando o poder de seus modelos de IA generativa às soluções da Brightcove. Além disso, a Brightcove integra as soluções de IA de outros parceiros, incluindo o CaptionHub e o Frammer.

O Brightcove AI Suite se concentrará inicialmente em soluções em quatro áreas principais que os clientes da Brightcove compartilharam como as suas principais prioridades e necessidades de negócios mais relevantes. As soluções para essas áreas procuram acelerar o engajamento dos clientes e utilizar recursos de inteligência artificial de vídeo em todos os setores e casos de uso. As quatro áreas prioritárias são:

Criação de conteúdo: estas soluções generativas permitirão que os clientes deem nova vida às bibliotecas de conteúdo com a criação de mais vídeos de forma rápida e fácil para envolver o público. As soluções nessa área incluem o AI Content Multiplier , que utiliza a IA generativa para a automatização de tarefas demoradas na plataforma por meio de ações como a reformatação de conteúdo horizontal para vertical, recorte automático, resumo automático e criação de destaques de conteúdo mais longo, e o AI Universal Translator , que possibilitará que as empresas entreguem traduções precisas em 130 idiomas com a capacidade para ajuste fino, além de dublagem em mais de 80 idiomas e centenas de vozes com a capacidade de edição de pronúncias e sincronismo.





estas soluções generativas permitirão que os clientes deem nova vida às bibliotecas de conteúdo com a criação de mais vídeos de forma rápida e fácil para envolver o público. As soluções nessa área incluem o , que utiliza a IA generativa para a automatização de tarefas demoradas na plataforma por meio de ações como a reformatação de conteúdo horizontal para vertical, recorte automático, resumo automático e criação de destaques de conteúdo mais longo, e o , que possibilitará que as empresas entreguem traduções precisas em 130 idiomas com a capacidade para ajuste fino, além de dublagem em mais de 80 idiomas e centenas de vozes com a capacidade de edição de pronúncias e sincronismo. Gerenciamento e otimização de conteúdo: estas soluções ajudarão os clientes a acelerar os fluxos de trabalho e simplificar significativamente o gerenciamento de bibliotecas de conteúdo. Isso inclui a transformação de bibliotecas de conteúdo em uma camada de dados fundamental e a otimização destas bibliotecas para grandes modelos de linguagem (LLMs) para aprimoramento da capacidade de descoberta e o engajamento. Como parte deste esforço, a Brightcove está lançando o AI Metadata Optimizer , que gerará descrições e transformará automaticamente o conteúdo em conjuntos de dados pesquisáveis ??e otimizados por IA para ajudar a torná-lo mais detectável e monetizável. Esta solução simplificará a tarefa de classificação de centenas de horas de conteúdo manualmente e adição descritores e tags necessários.





estas soluções ajudarão os clientes a acelerar os fluxos de trabalho e simplificar significativamente o gerenciamento de bibliotecas de conteúdo. Isso inclui a transformação de bibliotecas de conteúdo em uma camada de dados fundamental e a otimização destas bibliotecas para grandes modelos de linguagem (LLMs) para aprimoramento da capacidade de descoberta e o engajamento. Como parte deste esforço, a Brightcove está lançando o , que gerará descrições e transformará automaticamente o conteúdo em conjuntos de dados pesquisáveis ??e otimizados por IA para ajudar a torná-lo mais detectável e monetizável. Esta solução simplificará a tarefa de classificação de centenas de horas de conteúdo manualmente e adição descritores e tags necessários. Engajamento e monetização de conteúdo: estas soluções são idealizadas para ajudar clientes que buscam exceder suas metas de crescimento e receita, encontrando as melhores maneiras de maximizar o engajamento e a receita de seu conteúdo. Como parte disso, o Brightcove AI Engagement Maximizer oferecerá novos recursos, como interatividade de vídeo automatizada baseada em inteligência artificial, personalização e recomendações para envolver o público e aumentar a fidelidade. A Brightcove também trabalha na solução AI Revenue Maximizer que transformará o setor e otimizará os posicionamentos e durações dos anúncios para maximizar automaticamente a receita sem afetar a satisfação do espectador.





estas soluções são idealizadas para ajudar clientes que buscam exceder suas metas de crescimento e receita, encontrando as melhores maneiras de maximizar o engajamento e a receita de seu conteúdo. Como parte disso, o Brightcove oferecerá novos recursos, como interatividade de vídeo automatizada baseada em inteligência artificial, personalização e recomendações para envolver o público e aumentar a fidelidade. A Brightcove também trabalha na solução que transformará o setor e otimizará os posicionamentos e durações dos anúncios para maximizar automaticamente a receita sem afetar a satisfação do espectador. Qualidade e eficiência: Estas soluções permitirão aos clientes gerenciar custos sem comprometer a qualidade. Com o AI Cost-to-Quality Optimizer, da Brightcove, as empresas podem reduzir os custos de codificação, armazenamento e entrega de conteúdo sem prejudicar a experiência do espectador. A solução otimizará continuamente a ingestão e a entrega de conteúdo por meio da combinação da tecnologia Context Aware Encoding (CAE) vencedora do Emmy Award da Brightcove, mecanismo de entrega líder de mercado e benchmarks de informações de Qualidade de Experiência (QoE). Eles trabalharão em conjunto para gerenciar custos automaticamente para uma empresa com base em sua escolha de níveis de qualidade.

O Brightcove AI Suite é uma iniciativa colaborativa com foco no cliente que está sendo testada com mais de uma dúzia de clientes, incluindo Management Leadership for Tomorrow(MLT), Major League Fishing, Italiaonline e OneValley. Por tempo limitado, a empresa está expandindo seu programa piloto de IA para todos os clientes, sem custo adicional.

“Como um parceiro confiável para mais de 2.000 clientes globais, também estamos lançando o Brightcove AI Pledge: um compromisso de lidar com dados de clientes com segurança, transparência e responsabilidade”, disse Scott Levine, diretor de produto na Brightcove. “Parte da nossa diferenciação será a capacidade de avançar a IA Generativa com segurança, protegendo os ativos mais valiosos dos nossos clientes, incluindo princípios orientadores transparentes para proteger os dados dos clientes e a integridade do conteúdo. Pretendemos utilizar dados e conteúdo para treinar nossos modelos de inteligência artificial somente com a permissão explícita de nossos clientes para poderem decidir seu nível de inclusão e segurança.”

A Brightcove está empenhada em construir a plataforma de engajamento automatizada mais inteligente, rápida e confiável do mundo, ancorada em vídeo, para revolucionar a maneira como os clientes se envolvem e aumentam o seu público, aumentam a receita e melhoram a eficiência dos negócios. O Brightcove AI Suite continuará a lançar novos recursos no curto e longo prazo com base no feedback e no uso do cliente.

Para obter mais informações sobre como se tornar um cliente piloto, acesse Brightcove.com.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

