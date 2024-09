A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) divulgou hoje os resultados financeiros do segundo trimestre e do ano fiscal até 31 de julho de 2024.

"As vendas líquidas no segundo trimestre foram de US$ 37,5 milhões, um aumento de US$ 2,4 milhões em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 3,3 milhões, um aumento de US$ 2,3 milhões, ou 222%, em relação a US$ 1,0 milhão no segundo trimestre de 2023. Para os seis meses encerrados em 31 de julho de 2024, as vendas líquidas de US$ 71,8 milhões representam um aumento de 11% em relação aos seis meses encerrados em 31 de julho de 2023. Ao considerar o interesse minoritário, o lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 4,7 milhões, um aumento de US$ 4,8 milhões em comparação com a perda líquida de US$ 0,1 milhão nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2023. Isso foi resultado do aumento dos volumes de vendas e da melhora no desempenho das margens", observou o presidente e CEO David Mansfield.

"A carteira de pedidos no segundo trimestre cresceu consideravelmente e agora totaliza US$ 75,5 milhões. Isso representa um aumento de 10% em relaçãoàcarteira de pedidos de 31 de janeiro de 2024. Vale ressaltar que essa carteira de US$ 75,5 milhões não inclui mais de US$ 46 milhões em prêmios adicionais obtidos após o fim do trimestre, relacionados a dois projetos na região MENA, conforme anunciado em um comunicado de imprensa de 23 de agosto de 2024. O montante total da carteira de pedidos no final do segundo trimestre, acrescido dos dois prêmios adicionais, é muito animador", continuou Mansfield.

"Nossos resultados do segundo trimestre e do ano fiscal de 2024 até o momento continuam refletindo um desempenho exemplar da organização e um crescimento contínuo na atividade empresarial em vários mercados. O crescimento que estamos observando agora demonstra ainda mais o fortalecimento da demanda pelos nossos serviços. Vale destacar também que nosso lucro líquido atribuível às ações ordinárias para os seis meses encerrados em 31 de julho de 2024 representa o maior nível de ganhos no acumulado do ano desde a transição da MFRI para a Perma-Pipe, em março de 2017", disse Mansfield.

"Estamos satisfeitos com o nível de atividade empresarial que estamos vivenciando em vários mercados, resultante dos aumentos nos investimentos em infraestrutura, principalmente atribuíveisàArábia Saudita, Índia e E.A.U. Esses são fatores fundamentais para a melhoria geral nas vendas líquidas e margens no segundo trimestre e no acumulado do ano e nos animam a continuar executando nossas iniciativas estratégicas", concluiu Mansfield.

Resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2024

As vendas líquidas foram de US$ 37,5 milhões e US$ 35,1 milhões nos três meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 2,4 milhões, ou 7%, foi resultado do crescimento dos volumes de vendas.

O lucro bruto foi de US$ 13,5 milhões, ou 36% das vendas líquidas, e US$ 9,5 milhões, ou 27% das vendas líquidas, nos três meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 4,0 milhões foi impulsionado principalmente pelo aumento dos volumes de vendas e melhores margens devido ao mix de produtos.

As despesas gerais e administrativas foram de US$ 6,0 milhões e US$ 5,3 milhões nos três meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 0,7 milhões foi devido a maiores despesas com folha de pagamento e taxas de serviços profissionais no trimestre.

As despesas de venda permaneceram consistentes, totalizando US$ 1,4 milhão e US$ 1,5 milhão nos três meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente.

A despesa líquida com juros permaneceu constante, totalizando US$ 0,5 milhão e US$ 0,6 milhão nos três meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente.

Outras receitas foram consistentes e inferiores a US$ 0,1 milhão nos três meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente.

A ETR da empresa foi de 23% e 45% nos três meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. A mudança na ETR se deveàcapacidade de reconhecer benefícios fiscais sobre perdas nos Estados Unidos no ano corrente, enquanto o ano anterior tinha uma provisão para avaliação completa, além das alterações na composição de renda e prejuízo em várias jurisdições.

O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 3,3 milhões e US$ 1,0 milhão nos três meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 2,3 milhões foi principalmente devido ao aumento da atividade de vendas e ao melhor desempenho das margens no trimestre.

Resultados do ano fiscal de 2024 até o momento

As vendas líquidas foram de US$ 71,8 milhões e US$ 64,8 milhões nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 7,0 milhões, ou 11%, foi resultado do aumento nos volumes de vendas.

O lucro bruto foi de US$ 24,0 milhões, ou 33% das vendas líquidas, e US$ 16,2 milhões, ou 25% das vendas líquidas, nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 7,8 milhões foi principalmente impulsionado pelo aumento dos volumes de vendas e melhores margens devido ao mix de produtos.

As despesas gerais e administrativas foram de US$ 12,1 milhões e US$ 10,7 milhões nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 1,4 milhão foi devido a maiores despesas com folha de pagamento e honorários de serviços profissionais.

As despesas de vendas permaneceram consistentes, totalizando US$ 2,6 milhões e US$ 2,7 milhões nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente.

A despesa líquida com juros permaneceu constante, sendo US$ 1,0 milhão e US$ 1,1 milhão nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente.

Outras receitas (despesas) resultaram em uma despesa de US$ (0,1) milhão e em uma receita de US$ 0,2 milhão nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. A mudança se deve principalmente a variações nas taxas de câmbio em transações em moeda estrangeira.

A ETR da Empresa foi de 25% e 97% nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. A mudança na ETR se deveàcapacidade de reconhecer benefícios fiscais sobre perdas nos Estados Unidos no ano atual, enquanto no ano anterior havia uma reserva de avaliação total e mudanças na composição de renda e prejuízo em várias jurisdições.

A receita (prejuízo) líquida atribuível às ações ordinárias foi de US$ 4,7 milhões e US$ (0,1) milhão nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024 e 2023, respectivamente. O aumento de US$ 4,8 milhões se deve principalmente ao aumento da atividade de vendas e ao melhor desempenho das margens.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (a “Empresa”) é líder global em sistemas de tubulação pré-isolada e detecção de vazamentos para coleta de petróleo e gás, aquecimento e resfriamento distritais e outras aplicações. Ela utiliza sua ampla expertise em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que resolvem desafios complexos relacionados ao transporte seguro e eficiente de diversos tipos de líquidos. No total, a Empresa possui operações em quatorze locais em seis países.

Declarações prospectivas

Determinadas declarações e outras informações contidas neste comunicadoàimprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem "declarações prospectivas" nos termos da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme emendada, e da Seção 21E da Lei de Câmbio de Valores Mobiliários de 1934, conforme emendada, e estão sujeitas às proteções criadas por essas leis, incluindo, sem limitação, declarações sobre o desempenho e operações futuras esperadas da Empresa. Essas declarações devem ser consideradas sujeitas aos diversos riscos e incertezas que existem nas operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, mas não se limitam aos seguintes: (i) flutuações no preço do petróleo e gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes de produtos da Empresa; (ii) a capacidade da Empresa de adquirir matérias-primas a preços favoráveis e manter relações benéficas com seus fornecedores; (iii) reduções nos gastos do governo em projetos que utilizam os produtos da Empresa e desafios que envolvam a liquidez e o acesso a capital dos clientes não governamentais da Empresa; (iv) a capacidade da Empresa de pagar suas dívidas e renovar linhas de crédito internacionais com vencimento; (v) a capacidade da Empresa de executar seu plano estratégico de forma eficaz e alcançar lucratividade sustentável e fluxos de caixa positivos; (vi) a capacidade da Empresa de coletar uma conta a receber de longo prazo relacionada a um projeto no Oriente Médio; (vii) a capacidade da Empresa de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações fiscais; (viii) a capacidade da Empresa de utilizar seus prejuízos fiscais acumulados; (ix) reversões de receitas e lucros previamente registrados decorrentes de estimativas imprecisas realizadas em conexão com o reconhecimento de receitas "ao longo do tempo" da Empresa; (x) falha da Empresa em estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre relatórios financeiros; (xi) o momento de recebimento de pedidos, execução, entrega e aceitação dos produtos da Empresa; (xii) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento progressivo para seus grandes contratos; (xiii) políticas de preços agressivas de concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa atua; (xiv) a capacidade da Empresa de fabricar produtos sem defeitos latentes e de obter ressarcimento de fornecedores que possam fornecer materiais defeituososàEmpresa; (xv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Empresa; (xvi) riscos e incertezas específicos das operações internacionais da Empresa; (xvii) a capacidade da Empresa de atrair e reter a alta administração e funcionários importantes; (xviii) a capacidade da Empresa de alcançar os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) o impacto de pandemias e outras crises de saúde pública na Empresa e em suas operações; e (xx) o impacto de ameaças cibernéticas nos sistemas de tecnologia da informação da Empresa. Acionistas, potenciais investidores e outros leitores devem considerar esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e são advertidos a não depositar confiança indevida nelas. As declarações prospectivas neste documento são válidas apenas na data deste comunicado de imprensa e não assumimos qualquer obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros juntoàComissão de Valores Mobiliários, disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Investor Center (Central de Investidores) do nosso site (http://investors.permapipe.com).

Informações adicionais sobre os resultados financeiros da Empresa relativos aos três meses encerrados em 31 de julho de 2024, incluindo a discussão e análise da gestão sobre a condição financeira e os resultados operacionais da Empresa, estão contidas no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q do trimestre encerrado em 31 de julho de 2024, que será registrado juntoàComissão de Valores Mobiliários próximoàdata atual e estará disponível em www.sec.gov e www.permapipe.com. Para mais informações, acesse o site da Empresa.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS RESUMIDAS DE OPERAÇÕES (Em milhares, exceto dados por ação) (Não auditado) Três meses encerrados

31 de julho, Seis meses encerrados

31 de julho, 2024 2023 2024 2023 Vendas líquidas $ 37.513 $ 35.141 $ 71.834 $ 64.798 Lucro bruto 13.474 9.464 23.991 16.239 Despesas operacionais totais 7.332 6.773 14.716 13.472 Receitas de operações 6.142 2.691 9.275 2.767 Despesa com juros 514 636 1.021 1.148 Outras receitas (despesas) (38 ) 81 (105 ) 154 Renda antes dos impostos de renda 5.590 2.136 8.149 1.773 Despesa com imposto de renda 1.306 966 2.076 1.725 Renda líquida $ 4.284 $ 1.170 $ 6.073 $ 48 Dedução: lucro líquido atribuível a participações não controladoras 995 148 1.341 148 Renda líquida (prejuízo) atribuível a ações ordinárias $ 3.289 $ 1.022 $ 4.732 $ (100 ) Ganhos (prejuízo) por ação atribuíveis a ações ordinárias Básico $ 0,41 $ 0,13 $ 0,60 $ (0,01 ) Diluído $ 0,40 $ 0,13 $ 0,59 $ (0,01 ) Observação: os cálculos de ganhos por ação podem ser afetados por arredondamento.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS RESUMIDOS (Em milhares) (Não auditado) 31 de julho de 2024 31 de janeiro de 2024 ATIVOS Ativos circulantes $ 100.763 $ 98.818 Ativos de longo prazo 58.424 56.893 Ativos totais $ 159.187 $ 155.711 PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivos circulantes $ 56.471 $ 57.742 Passivos de longo prazo 26.076 25.991 Passivos totais 82.547 83.733 Participações não controladas 8.057 6.266 Patrimônio líquido dos acionistas 68.583 65.712 Total de passivos e patrimônio líquido $ 159.187 $ 155.711

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240911142827/pt/

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

David Mansfield, presidente e CEO

Relações com investidores da Perma-Pipe

(847) 929-1200

investor@permapipe.com