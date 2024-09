Keep Running investe em treinos e eventos de corrida

A Keep Running, empresa especializada em produtos de corrida, está promovendo, em sua loja física, todos os sábados, "treinões" e eventos exclusivos com objetivo de fomentar o crescimento da modalidade em São Paulo.

Os encontros podem ser oferecidos pelas marcas parceiras da empresa ou pela própria loja, sendo abertos ao público em geral. Eles são divulgados todas as segundas-feiras nas redes sociais da Keep Running, onde os interessados podem se inscrever, através de um link, para garantirem suas vagas.

Quando patrocinados por alguma marca, os “treinões” trazem aos corredores uma apresentação prévia da tecnologia envolvida no processo de construção do tênis escolhido para a ativação. Em seguida as pessoas podem experimentar os produtos e correr uma média de 7,5 km.

“No retorno, há sempre um café da manhã à espera de todos para repor as energias. Esse momento pós treino é uma oportunidade das pessoas se conectarem e trocarem ideias e dicas sobre os próximos treinos e provas que acontecerão”, comenta Igor Santos, fundador e CEO da Keep Running.

“Como todo corredor gosta de acordar cedo, os treinos de sábado começam às 6:30 na loja, onde as pessoas se encontram e fazem check-in”, explica Igor. “No dia 7 de agosto, foi celebrado o Dia do Maratonista no local e cerca de 60 corredores que desbravaram os 42 quilômetros estiveram presentes em um dos nossos eventos, podendo aproveitar uma festa feita especialmente para eles. Além disso, houve a presença da atleta olímpica Adriana Aparecida da Silva, bicampeã pan-americana e recordista sul-americana de maratonas”, acrescenta.

Santos ressalta que, para além dos “treinões” aos sábados, a empresa também oferece aos paulistanos o Clube Keepers, um clube de corrida que acontece todas às terças e quintas às 19h com percurso semelhante aos treinos de sábado. “Os associados ganham um kit de boas-vindas, que pode ser temático de acordo com o mês de inscrição”, conta. As inscrições para o clube são feitas através do whatsapp da loja.

As corridas de rua estão ganhando cada vez mais adeptos no país. De acordo com matéria da CBN, dados da Ticket Sports mostram que entre 2022 e 2023 houve um aumento de 20% na realização de corridas. Além disso, ainda no ano passado, a modalidade foi o esporte mais popular entre os brasileiros, segundo relatório da Strava.

Igor afirma que iniciativas como a da Keep Running buscam fomentar a prática esportiva em São Paulo e fazer com que as pessoas se motivem para praticar algum tipo de exercício. “Nos tornamos um ponto de encontro tanto para corredores experientes quanto para aqueles que ainda estão descobrindo o esporte e querem se conectar. Os encontros dos eventos e do grupo de corrida são uma oportunidade para quem busca fazer amigos corredores e treinar juntos”, finaliza.

A Keep Running, neste mês de setembro, estará com experimentação do tênis PUMA DEVIATE NITRO 3 para os participantes do Clube Keepers.

Para mais informações, basta acessar: @keeprunningbrasil