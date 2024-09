Ação educacional gratuita voltada para estudantes negros está com edital aberto

O Instituto Beacon anunciou a abertura das inscrições para o Programa Beija-Flor 2025, que oferece a estudantes de escolas públicas um curso intensivo de inglês, além de aulas de português, matemática, ciências e atualidades, complementadas por atividades esportivas e teatro no contraturno escolar. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de setembro, através do site oficial do Instituto.

O programa é destinado a crianças da rede pública de ensino nascidas entre 1º de abril de 2014 e 31 de março de 2015. Os alunos selecionados terão a oportunidade de aprender inglês e desenvolver habilidades em diversas áreas, além de promover o crescimento socioemocional. Os benefícios específicos do Programa Beija-Flor 2025 incluem:

Curso Intensivo de Inglês: Aulas práticas para a aquisição da língua.

Reforço Acadêmico: Aulas de português, matemática, ciências e atualidades.

Atividades Extracurriculares: Participação em esportes e teatro, desenvolvendo habilidades sociais e criativas.

Apoio Socioemocional: Suporte para lidar com desafios pessoais e acadêmicos.

Material Didático e Uniforme: Fornecimento de material e uniforme para todos os alunos.

Auxílio Transporte e Alimentação: Facilitação da participação nas atividades.

Bolsa Jatobá: Garantia de continuidade dos estudos na Beacon School do 6º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio para os alunos que se destacarem.

Fernanda Chiquie, Coordenadora do Instituto Beacon, comentou: "O Programa Beija-Flor é uma oportunidade única para as crianças da rede pública, proporcionando não apenas educação de qualidade, mas também um ambiente que favorece o desenvolvimento integral. Estamos comprometidos em garantir que cada aluno tenha as ferramentas necessárias para construir um futuro melhor."

Ao final do programa, os estudantes que se destacarem receberão a Bolsa Jatobá, que garante a continuidade dos estudos do 6º ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio na Beacon School. Aqueles que não forem contemplados com a bolsa poderão ser indicados a escolas parceiras do Instituto para possíveis bolsas em outras instituições.

Detalhes do Processo de Inscrição

Inscrição Online: Os interessados devem acessar o site do Instituto Beacon e preencher o formulário disponível na seção do Programa Beija-Flor.

Documentação Necessária: É necessário enviar cópias do histórico escolar, comprovante de residência, certidão de nascimento e documentos de identificação dos responsáveis.

Prazo para Inscrição: As inscrições estarão abertas de 14 de agosto até 27 de setembro de 2024.

Etapas do Processo Seletivo: Após a inscrição, os candidatos passarão por uma avaliação acadêmica, entrevistas com os responsáveis e análise socioeconômica.

Divulgação dos Resultados: Os resultados serão publicados no site da Beacon School, e os candidatos selecionados serão contatados pela equipe do Instituto Beacon.

Detalhes do Programa

Quantidade de Vagas: 13

Início: fevereiro de 2025

Término: dezembro de 2025

Local: Rua Mergenthaler, 1138 - Vila Leopoldina - São Paulo

Horário: das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

O Instituto Beacon, fundado em 2023, tem como objetivo ampliar os esforços do Projeto Jatobá, iniciado em 2016, com foco em práticas sociais e raciais que promovem uma comunidade mais inclusiva. A Beacon School, inaugurada em 2010, é reconhecida por seu currículo do International Baccalaureate (IB) e pela formação que estimula a curiosidade e o pensamento crítico entre os alunos.

Website: https://www.beaconschool.com.br/noticias/inscricoes-abertas-para-o-programa-beija-flor-2025/