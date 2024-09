Uso de creatina pode ajudar a prevenir lesões esportivas

A creatina, um dos suplementos alimentares mais vendidos no Brasil, é conhecida por seus benefícios no desempenho físico e no aumento da massa muscular. As vantagens, porém, não param por aí: estudos científicos mostram que o uso do suplemento ajuda na recuperação e na prevenção de lesões esportivas.

A substância, que também é produzida pelo próprio corpo, promove um processo conhecido como hidratação intracelular, que aumenta a retenção de água dentro das células musculares. Essa hidratação, por sua vez, pode melhorar a elasticidade e a resistência dos tecidos musculares, como tendões e ligamentos, e reduzir o risco de lesões, principalmente durante exercícios mais intensos.

Outro efeito na prevenção de lesões são as propriedades anti-inflamatórias da creatina, que facilitam uma recuperação mais rápida dos músculos e também podem diminuir dores ou inflamações. Inclusive, por manter os músculos hidratados e nutridos, a creatina faz com que eles se tornem capazes de se recuperar mais rápido dos microtraumas causados pelos exercícios, o que reduz de forma importante o risco de se lesionar gravemente por conta do acúmulo de pequenas lesões.

"Esses aspectos mostram como a creatina é valiosa e pode contribuir para a redução do risco de lesões”, conta o ortopedista da Soldiers Nutrition, Dr. Wander Ama, que é especializado em trauma do esporte e medicina esportiva. “O aumento da força e da potência muscular proporcionada pelo suplemento pode levar a uma execução mais técnica e controlada dos exercícios, o que é fundamental para evitar a incidência de possíveis traumas”.

Creatina ajuda na recuperação de lesões já existentes

Além de evitar lesões, pesquisas mostram que a creatina pode tratar lesões que já existem por acelerar o processo de recuperação dos músculos. Isso acontece porque a substância aumenta a síntese de proteínas musculares, apoiando no tratamento das fibras que estão danificadas.

É isso que favorece a reparação de tecidos lesionados e proporciona a hipertrofia muscular, ou seja, mais força e potência para os músculos, que resulta na reconstrução e no aumento da massa muscular de forma mais rápida.

Por conta da sua capacidade antioxidante, a creatina combate e reduz o estresse oxidativo nos tecidos que, por sua vez, proporciona um ambiente mais favorável para a recuperação e reduz os riscos de agravamento das lesões. Essa particularidade também ajuda a diminuir a dor e o inchaço associados às lesões esportivas.

“A creatina pode ser um componente eficaz em um programa de reparação tecidual, pois oferece benefícios significativos para a reabilitação. É sempre recomendado, no entanto, que os atletas consultem profissionais de saúde ou nutricionistas esportivos antes de iniciar a suplementação de creatina para personalizar as doses e garantir a segurança e eficácia do tratamento”, conclui Dr. Wander Ama, médico ortopedista da Soldiers Nutrition.

