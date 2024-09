O segundo dia da 11ª Cúpula Mundial Anual sobre Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia, apresentada pela Patient Safety Movement Foundation (PSMF) no campus da UC Irvine, ressaltou o tema da colaboração como essencial para a criação de um futuro no qual nenhum paciente seja prejudicado por erros médicos evitáveis e as tecnologias continuem a evoluir em ritmo acelerado para avançar no atendimento ao paciente.

The Global Interprofessional Patient Safety Fellowship at the 2024 PSMF Summit. From left to right: Dr. Michael A.E. Ramsay, Chief Executive Officer of PSMF; Dr. Mike Durkin, Chair of PSMF and Senior Advisor on Patient Safety Policy and Leadership, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London; Luis Torres Torija Arguelles, MD, MBA, Ambassador of PSMF, Mexico; Natalia Camargo, RN and healthcare quality management specialist, Sao Paulo, Brazil; Afifa Munawar, BScN, MSPH, Technical Officer, Quality Patient Safety and Hospital Sector of WHO Country Office Pakistan; Angeli Merci Mejia Porto, MD, FPOGS, Obstetrician and Gynecologist at Region II Trauma and Medical Center, Philippines; Dr. Peter Lachman, Lead Faculty Quality Improvement, Royal College of Physicians of Ireland; Sanaz Massoumi, MS, PhD, Chief Operating Officer of PSMF; Joe Kiani, Founder of the Patient Safety Movement Foundation. (Photo: Business Wire)

“O futuro da assistência médica está mudando rapidamente em todo o mundo”, disse Joe Kiani, fundador da PSMF. “Precisamos de todos a bordo, incluindo os pacientes e suas famílias. Espero que todos saiam da Cúpula deste ano com clareza sobre como irão contribuir para alcançar zero danos médicos evitáveis. A lição mais importante é que não precisamos fazer isso sozinhos. Precisamos de uma rede onde possamos estar lá uns para os outros e compartilhar tanto os desafios quanto as soluções. Se ainda não o fez, por favor, junte-seànossa Associação de Liderança em Segurança do Paciente”.

“As palestras de hoje na Cúpula Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia mostraram que há uma necessidade real de que os pacientes e suas famílias trabalhem juntos com médicos, enfermeiros, farmacêuticos e terapeutas para desafiar o modelo atual e exigir mudanças para que os sistemas de saúde ofereçam consistentemente acesso aberto e transparente ao nível de danos evitáveis", afirmou o Dr. Mike Durkin, presidente do Conselho de Diretores da PSMF e ex-diretor Nacional de Segurança do Paciente do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS). “Eles também devem ir além e desafiar seus representantes políticos a entregar sistemas de saúde que proporcionem uma prestação equitativa e inclusiva para cada membro de sua população”.

O Dr. Sanaz Massoumi, diretor de Operações da PSMF, falou em seguida sobre como forjar o futuro da segurança do paciente, afirmando: “Promover uma cultura de segurança é uma abordagem holística que envolve todo o sistema na priorização da segurança do paciente no centro de cada processo de tomada de decisão, avaliando e mitigando os riscos de forma proativa”.

Em uma mensagem gravada em vídeo apresentada durante a sessão da manhã, o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, alertou os participantes sobre os desafiosàsegurança do paciente apresentados por ataques a profissionais de saúde em áreas de conflito, totalizando mais de 7.000 ataques em 21 países e territórios diferentes, resultando em mais de 2.200 mortes desde 2018. Ele pediu: “Os profissionais de saúde e as instalações de saúde nunca devem ser atacados e devem ser ativamente protegidos, mesmo nas condições mais difíceis. Devemos nos unir para proteger e garantir a segurança dos pacientes, dos profissionais de saúde e das instalações de saúde”.

Jeremy Hunt, membro do Parlamento, em outra mensagem gravada, contou aos participantes como se envolveu com Joe Kiani e a Patient Safety Movement Foundation e seus esforços para persuadir a Organização Mundial da Saúde a criar o Dia Mundial da Segurança do Paciente (que acontece em 17 de setembro). Ele comentou: “Na verdade, fui levado a essa jornada não por especialistas médicos, mas por membros comuns do público que perderam entes queridos nas circunstâncias mais trágicas. Isso me disse que algo precisava mudar”.

Na primeira palestra do dia, o Dr. John Wyte, diretor médico da WebMD, discutiu o impacto da desinformação sobre a segurança do paciente em um momento em que cada vez mais pessoas dependem de pesquisas na Internet para obter informações relacionadasàsaúde (um bilhão de consultas por dia!), aplicativos móveis, dispositivos vestíveis e outras tecnologias emergentes.

Representando o local anfitrião da Cúpula deste ano, o Dr. Michael Stamos, que atua como Reitor da Faculdade de Medicina da UC Irvine, descreveu como a Faculdade de Medicina da UCI e a liderança do centro de saúde estão estruturadas para apoiar de forma ideal uma cultura de segurança aprimorada entre os médicos e a equipe e para promover melhores resultados para os pacientes.

Atualizando os participantes sobre os esforços do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA para melhorar a segurança do paciente, Amy Ashcraft, Inspetora Geral Regional Adjunta do Escritório do Inspetor Geral, enfatizou a importância de rastrear e relatar todos os incidentes de danos e a transparência dos dados. Ela também delineou as iniciativas do HHS para proteger os pacientes por meio da Agência para Pesquisa e Qualidade em Saúde (AHRQ) e do Centro de Serviços Medicare e Medicaid (CMS).

O Dr. Daniel Cole, diretor-executivo de assuntos profissionais do American Board of Anesthesiology, explorou os impactos transformadores das tecnologias emergentes, incluindo dispositivos de monitoramento remoto, imagens médicas e análise de dados de saúde, no atendimento perioperatório.

Usar tecnologias avançadas, incluindo IA, para ajudar a proteger os pacientes e melhorar seus cuidados foi um tema importante ao longo da Cúpula deste ano. O Dr. Michael Ramsay, CEO da PSMF, observou: “Estamos em um momento decisivo na evolução da segurança do paciente. Novas tecnologias nos permitem monitorar os sinais vitais do paciente remotamente, a IA pode ser usada como uma verificação contra diagnósticos incorretos e para prever eventos de danos, e a telessaúde expande o acesso e a equidadeàsaúde. Por meio de nossos esforços colaborativos contínuos e compartilhamento de dados, os provedores de saúde em parceria com a Med-Tech, agências governamentais, pacientes e outras partes interessadas podem proteger os pacientes de maneiras que eram inimagináveis ??há uma década.”

Assim como as palestras principais, os painéis do segundo dia da Cúpula continuaram a desenvolver os insights e o impulso do dia anterior. Em um dos painéis, importantes defensores dos pacientes abordaram a questão crucial de envolver os pacientes e seus familiares, e o Dr. Mike Durkin liderou outro painel para discutir a situação da segurança do paciente ao redor do mundo.

Em 2012, Joe Kiani fundou a Patient Safety Movement Foundation, uma organização sem fins lucrativos, para eliminar erros médicos evitáveis em hospitais. Sua equipe trabalhou com especialistas em segurança do paciente de todas as partes do mundo para criar Práticas Acionáveis Baseadas em Evidências que abordam os principais desafios. Os hospitais podem assumir um compromisso formal de ZERO mortes evitáveis, e as empresas de tecnologia de saúde são solicitadas a assinar o Compromisso de Dados Abertos para compartilhar seus dados, de modo que algoritmos preditivos possam ser desenvolvidos para identificar erros antes que eles se tornem fatais. O PSMF foi criado com o apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare.

