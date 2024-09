Líderes globais em segurança do paciente se reuniram no primeiro dia da 11ª Cúpula Mundial Anual de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia para destacar as questões mais críticas que afetam a segurança do paciente. Realizada pela primeira vez no campus da UC Irvine, a reunião anual da Patient Safety Movement Foundation (PSMF) tem como objetivo aproveitar o progresso feito na última década para eliminar os danos evitáveis causados por erros médicos.

Depois que o fundador da PSMF, Joe Kiani, fez os comentários de abertura da Cúpula, a Cúpula Ministerial Global sobre Segurança do Paciente o homenageou por seu trabalho na segurança do paciente. “Homenageamos Joe Kiani com o mais profundo respeito da comunidade global de famílias, especialistas, formuladores de políticas e políticos em segurança do paciente que se beneficiaram enormemente de seu compromisso inabalável de reduzir a zero os danos evitáveis. Sua parceria com a Organização Mundial da Saúde, sua contribuição para o Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente, sua liderança extraordinária ao longo de muitos anos nas Cúpulas Ministeriais Globais sobre Segurança do Paciente e seu impulso e determinação para garantir o avanço contínuo da ciência e da tecnologia nos setores globais de dispositivos médicos garantiram que nossos pacientes em todos os níveis e em todos os ambientes continuassem a se beneficiar de seus últimos avanços para reduzir os danos evitáveis. O mundo da saúde é um ambiente mais seguro por causa de sua dedicação, e tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde continuarão a colher os benefícios de sua excelência nas próximas décadas”.

“Estou honrado”, afirmou Joe Kiani. “A Cúpula Ministerial Global sobre Segurança do Paciente, a Organização Mundial da Saúde e o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus desempenharam um papel de liderança ao tornar a segurança do paciente uma prioridade em todas as partes do mundo. Acredito que, se todos trabalharmos juntos, temos as ferramentas e o conhecimento necessários para criar um sistema de saúde mais seguro para todos. Para chegar a zero, precisamos implementar práticas baseadas em evidências, e é fundamental que nossos membros do conselho e os executivos dos hospitais exijam sua implementação. Há um grande impulso, e não podemos parar até atingirmos ZERO danos evitáveis em nossos hospitais”.

Desde seu início em 2016, as Cúpulas Ministeriais Globais sobre Segurança do Paciente conseguiram aumentar a conscientização, além de criar e sustentar o impulso do movimento global de segurança do paciente, conforme evidenciado pela adoção da resolução da WHA (WHA72.6) “Ação Global sobre Segurança do Paciente” em maio de 2019, que possibilitou o primeiro Dia Mundial da Segurança do Paciente em setembro de 2019.

Alguns dos líderes mais proeminentes do mundo em segurança do paciente estão se apresentando na Cúpula do PSMF este ano, incluindo o Dr. Don Berwick, membro sênior do Institute for Healthcare Improvements. Em sua palestra, Berwick discutirá como garantir que o progresso das melhorias na segurança do paciente permaneça na vanguarda da conversa nacional após as recomendações do ano passado ao presidente dos EUA no relatório PCAST, “A Transformational Effort on Patient Safety”.

Durante a sessão da tarde, o Dr. Craig Umscheid, diretor do Center for Quality Improvement and Patient Safety, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), falará sobre a National Action Alliance for Patient and Workforce Safety da AHRQ, que adota uma abordagem sistêmica informada por autoavaliações de segurança para melhorar a segurança do paciente e da força de trabalho em todos os ambientes de prestação de serviços de saúde, com a finalidade de reduzir os danos em 50% em relação ao pico da pandemia em dois anos.

Em sua palestra, a Dra. Michelle Schreiber, diretora do Grupo de Medição de Qualidade e Incentivos Baseados em Valor do Center for Medicare and Medicaid Services (CMS), delineará as oito metas da Estratégia Nacional de Qualidade do CMS e delineará os esforços do CMS para melhorar a assistência médica para todos, promovendo a transparência e uma cultura de segurança por meio de parcerias, ao mesmo tempo em que incentiva o dano zero.

O primeiro dia da Cúpula também contará com apresentações da Dra. Diana Ramos, cirurgiã-geral da Califórnia; Dr. Peter Ziese, chefe de Inovação Médica e Estratégia na PHILIPS; Scott Hamilton Kennedy, cineasta indicado ao Oscar; Dr. Evan Benjamin, professor associado de Medicina na Harvard Medical School; e Henrietta Hughes, comissária de Segurança do Paciente na Inglaterra.

As discussões em painel se concentrarão nos avanços no uso de dados em tempo real de prontuários eletrônicos, na melhoria da segurança por meio de colaboração em toda a rede, e no papel essencial que os conselhos hospitalares e a alta administração podem desempenhar na promoção de uma cultura de segurança.

PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Em 2012, Joe Kiani fundou a organização sem fins lucrativos Patient Safety Movement Foundation para eliminar erros médicos evitáveis em hospitais. Sua equipe trabalhou com especialistas em segurança do paciente de todas as partes do mundo para criar Práticas Baseadas em Evidências Ação que abordam os principais desafios. Os hospitais podem fazer um compromisso formal de ZERO mortes evitáveis, e as empresas de tecnologia de saúde são convidadas a assinar o Open Data Pledge para compartilhar seus dados, permitindo o desenvolvimento de algoritmos preditivos para identificar erros antes que se tornem fatais. A PSMF foi estabelecida com o apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare.

