A Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje o livro The Geography of Hope: Real-Life Stories of Optimists Mapping a Better World, escrito pelo editor vencedor do Prêmio Pulitzer e ex-CEO da National Audubon Society, David Yarnold, que será lançado no próximo mês.

The Geography of Hope apresenta aos leitores pessoas extraordinárias que estão mudando o mundo usando a tecnologia de sistema de informações geográficas (GIS). As nove histórias incluem um pai e uma filha que lutam por eleições justas, indivíduos que defendem a democracia no Leste Europeu e pessoas que removem explosivos mortais deixados por conflitos no mundo todo. O livro também aborda os temas de policiamento mais transparente, formas de melhorar a educação básica e mudanças radicais impulsionadas por IA na inteligência nacional. A obra humaniza a tecnologia de GIS e mapeamento, mostrando contextos reais.

O escritor e fotógrafo David Yarnold viajou pelo mundo para descobrir novas histórias, incluindo como o GIS está ajudando a desenvolver iniciativas de conservação criadas por pessoas africanas para combater os desafios das mudanças climáticas e ameaçasàfauna. Ele também explora como empresas renomadas ao redor do mundo estão se tornando mais rentáveis graças ao uso do GIS.

Yarnold apresenta o GIS utilizado ao redor do mundo de maneira acessível, através de nove histórias sobre famílias, liderança e colaboração. The Geography of Hope tem um design incrível, com fotos e ilustrações coloridas.

David Yarnold liderou uma transformação impulsionada pelo GIS na National Audubon Society, ajudou o Environmental Defense Fund a ensinar a China como realizar comércio de carbono e foi editor executivo na San Jose Mercury News.

The Geography of Hope estará disponível em 1º de outubro, em formato brochura (ISBN: 9781589487413, US$ 39,99) e como e-book (ISBN: 9781589487420, US$ 39,99). O livro pode ser adquirido na maioria dos varejistas on-line no mundo todo. Varejistas interessados podem entrar em contato com a distribuidora da Esri Press: Ingram Publisher Services.

