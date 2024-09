A Belkin, uma marca líder em eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, anunciou hoje 4 novos produtos em sua categoria de áudio SoundForm, destacando a inovação, a qualidade e o compromisso da Belkin em criar produtos de forma mais responsável. A Belkin International pode ser encontrada na feira IFA, Pavilhão 3.2, estande nº 210.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240905386413/pt/

Encontre seu ajuste: 4 novas adiçõesàcoleção de Áudio SoundForm da Belkin anunciadas na IFA 2024 (Photo: Business Wire)

Projetado em seus laboratórios internos na sede global da Belkin na Califórnia, cada produto SoundForm passa por 150 testes de qualidade meticulosos, garantindo a perfeição antes de chegar aos ouvidos do consumidor. O design, a qualidade do som, o conforto, o desempenho das chamadas de voz, os recursos aprimorados e o valor são considerados em cada nova adição ao portfólio SoundForm.

O Belkin Signature Sound está integrado em toda a linha SoundForm. Desenvolvido pelos engenheiros de som da Belkin, ele permite que o usuário ouça música exatamente como o artista pretendia. Os graves profundos são equilibrados, os vocais são cristalinos e os agudos são nítidos. Para isso, os engenheiros de som da Belkin testam a resposta e a distorção de frequência de fones de ouvido e fones de ouvido auriculares, o isolamento passivo de ruído, o cancelamento de ruído ambiental (ENC), o desempenho do cancelamento ativo de ruído (ANC) e o nível de pressão sonora (SPL) para garantir uma saída adequada de 98 dB para produtos “adultos” e um “som seguro” de 85 dB para produtos “infantis” – e muito mais. Todos os novos produtos SoundForm têm como padrão o ENC para isolar a voz e proporcionar uma qualidade de chamada clara.

Os consumidores encontrarão um produto na coleção SoundForm que atenda às suas necessidades – tudo isso sem gastar muito.

SoundForm Rhythm

Os fones de ouvido SoundForm Rhythm são potentes e ocupam um espaço mínimo. Eles foram projetados para consumidores que procuram um par de fones de ouvido casual para entretenimento, trabalho/estudo ou uso diário.

Recursos:

Design: True wireless (verdadeiramente sem fios), em forma de haste

Som: Drivers de 6 mm

Duração da bateria: 8 horas com 20 horas adicionais de duração da bateria no estojo de carregamento; 10 minutos de carga proporcionam 90 minutos de tempo de reprodução

Conexão: Bluetooth 5.3 e Multiponto

Incluído no pacote: Estojo compatível com carregamento rápido USB-C

Fabricado com plásticos reciclados e embalado em uma embalagem 100% livre de plástico

Garantia de 2 anos

Preço: $ 34,99 / £ 24,99 / € 29,99

Disponibilidade: O SoundForm Rhythm já está disponível em belkin.com e em varejistas selecionados em todas as partes do mundo

SoundForm ClearFit

Tenha um ótimo controle com o SoundForm ClearFit. Quando é hora de se movimentar, o ClearFit é a escolha certa. Perfeitos para esportes, atividades ao ar livre e exercícios, esses fones de ouvido ficam confortavelmente presos ao redor da orelha externa para proporcionar um som excelente e, ao mesmo tempo, permitir que o usuário fique atento ao ambiente ao seu redor.

Recursos:

Design: Aberto, seguro, confortável e resistente ao suor com classificação IPx5

Som: Drivers de 14,2 mm

Duração da bateria: 8 horas com 18 horas adicionais de duração da bateria no estojo de carregamento; 10 minutos de carga proporcionam 90 minutos de tempo de reprodução

Conexão: Bluetooth 5.3 e multiponto

Incluído no pacote: Estojo compatível com carregamento rápido USB-C

Fabricado com plásticos reciclados e embalado em uma embalagem 100% livre de plástico

Garantia de 2 anos

Preço: $ 59,99 / £ 39,99 / € 49,99

Disponibilidade: O SoundForm ClearFit já está disponível em SoundForm Isolate belkin.com/de e belkin.com/uk e em varejistas selecionados em todas as partes do mundo

SoundForm Isolate

O SoundForm Isolate é o primeiro fone de ouvido com ANC da Belkin. Feito para o indivíduo moderno e elegante, o Isolate oferece ANC de qualidade a um preço razoável. Além do ANC, o Isolate também tem uma faixa de “Relaxamento” integrada que é reproduzida em loop para os momentos em que você precisa eliminar ainda mais o ruído externo. Eles vêm com uma bateria de longa duração de 60 horas, 3 configurações (Audição Padrão, Cancelamento Ativo de Ruído, Modo Hear Thru) e Bluetooth multiponto – tudo em um design elegante e portátil.

Recursos:

Design: Sobre a orelha, dobrável, extensível e confortável, com 5 microfones e controles de toque intuitivos para gerenciar facilmente o som com um toque

Som: Drivers de 40 mm

Duração da bateria: 60 horas de duração da bateria (40 horas com o ANC ativado)

Conexão: Bluetooth 5.4 e multiponto

Incluído no pacote: Cabo de carregamento e áudio USB-C; cabo de áudio de 3,5 mm para usuários que preferem conexão com fio

Construído com plásticos reciclados e embalado em uma embalagem 100% livre de plástico

Garantia de 2 anos

Preço: $ 59,99 / £ 49,99 / € 59,99

Disponibilidade: O SoundForm Isolate estará disponível a partir do outono de 2024

SoundForm Surround

Os fones de ouvido SoundForm Surround são perfeitos para quando você precisa conversar em qualquer lugar. O ENC garante chamadas claras com ruído de fundo reduzido a um sussurro. Seu design dobrável, extensível e confortável sobre a orelha e os controles de toque intuitivos tornam o SoundForm Surround um acessório para o dia a dia.

Recursos:

Design: sobre a orelha, dobrável, extensível e confortável com controles de toque intuitivos para gerenciar facilmente o som com um toque

Som: Drivers de 40 mm

Duração da bateria: 60 horas

Conexão: Bluetooth 5.4 e multiponto

Incluído no pacote: Cabo de carregamento e áudio USB-C; cabo de áudio de 3,5 mm para usuários que preferem conexão com fio

Construído com plásticos reciclados e embalado em uma embalagem 100% livre de plástico

Garantia de 2 anos

Preço: $ 39,99 / £ 29,99 / € 39,99

Disponibilidade: O SoundForm Surround estará disponível a partir do outono de 2024

Todos os novos produtos são fabricados com plásticos reciclados pós-consumo (PCR), em linha com o compromisso da empresa de encontrar maneiras mais responsáveis de fabricar produtos. Eles estarão em exibição na IFA 2024.

O kit de imprensa está disponível para download AQUI.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240905386413/pt/

Para Consultas da Mídia:

Jen Wei

Vice-presidente de Comunicações Globais e Desenvolvimento Corporativo

Comms@belkin.com