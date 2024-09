O AIM Congress, a principal plataforma de investimentos do mundo, acontecerá em Abu Dhabi de 7 a 9 de abril de 2025, com o tema "Mapeando o futuro do investimento global: a nova onda de um cenário globalizado de investimentos - rumo a uma nova estrutura mundial equilibrada".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240904209430/pt/

HE Dr. Thani Al Zeyoudi - UAE Minister of State for Foreign Trade and President of AIM Congress (Photo: AETOSWire)

O AIM 2025 reunirá líderes da indústria, funcionários do governo, elaboradores de políticas, investidores seniores regionais e internacionais, bem como empresas e organizações internacionais proeminentes de vários setores. Serão apresentadas as últimas tendências, desenvolvimentos e oportunidades que moldam o cenário global de investimentos, focando em lidar com os desafios atuais e futuros e mobilizando esforços para estabelecer soluções inovadoras, com o objetivo de promover uma economia global próspera e sustentável.

Sua Excelência o Dr.Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Estado de Comércio Exterior dos EAU e presidente do AIM Congress, enfatizou o significado desse evento, afirmando: "O AIM Congress 2025 é uma oportunidade de reafirmar o compromisso inabalável com os principais esforços globais no que diz respeito a lidar com os desafios econômicos urgentes da atualidade. À medida que o mundo navega por mudanças econômicas profundas, o AIM fornecerá uma plataforma crucial para que a comunidade internacional se reúna, crie estratégias de investimentos inovadoras e construa uma estrutura que garanta o crescimento sustentável e inclusivo para todos".

Para acomodar o maior número de eventos, atividades e expositores, a área de exposição dobrará de tamanho, para mais de 30.000 m2. O evento receberá mais de 25.000 participantes diferenciados de 180 países, com mais de 1.000 palestrantes engajados em mais de 350 painéis de discussão. Para registrar seu interesse, acesse: www.aimcongress.com.

O AIM Congress 2025 terá eventos, fóruns, diálogos, oficinas, reuniões de alto nível, a Exibição e Premiação de Investimentos da AIM, competição de startups e amostras de oportunidades de investimentos específicas dos países. Com dois portfólios adicionais, a AIM 2025 tratará de oito portfólios principais, incluindo investimento estrangeiro direto (IED), comércio global, startups e unicórnios, cidades do futuro, finanças do futuro, manufatura global, economia digital e empresários.

Dawood Al Shezawi, presidente do comitê organizacional do AIM Congress, enfatizou o sucesso contínuo do evento e o aumento da participação, observando que o comitê organizacional está dedicado a organizar uma edição maior e com mais impacto para moldar ainda mais uma economia global mais próspera e inclusiva.

Para mais informações, clique aqui

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240904209430/pt/

Shereen al Musalami

shereen.almusallami@aimcongress.com