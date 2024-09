Sandbox VR, o principal destino do mundo para experiências de realidade virtual premium baseadas em localização, está anunciando um grande crescimento do seu programa de franquia. A empresa registrou um crescimento de 60% nos negócios de franquia no segundo trimestre, com planos de abrir 280 novos locais nos próximos quatro anos. Esse anúncio se dá após a abertura da sua 50ª loja em 15 de agosto. Localizada em Gold Coast, a nova unidade é a primeira Sandbox VR na Austrália, expandindo sua presença mundial para quatro continentes e nove países.

Desde a abertura da sua primeira loja em Hong Kong, em 2017, a Sandbox VR aumentou rapidamente sua presença mundial com locais corporativos prósperos e um sólido programa de franquia. Hoje, seus locais globais recebem mais de 100 mil jogadores por mês. Em 2023, a empresa ultrapassou a marca de 1,2 milhão de ingressos vendidos e registrou um aumento de 33% em relação ao ano anterior nas vendas de ingressos em 2024. As sedes corporativas da Sandbox VR, um total de 37, atingiram um marco de receita com uma loja média superando US$ 1,9 milhão por ano.

O programa de franquia da Sandbox VR foi lançado em 2019 para os mercados internacionais e aberto para os territórios dos EUA em abril deste ano. Nesses quatro meses, 33% dos territórios de franquia disponíveis da Sandbox VR nos EUA foram reivindicados por parceiros de franquia novos e existentes. A franquia tem sido fundamental para tornar a Sandbox VR a startup de realidade virtual baseada em localização que mais cresce no mundo, e esse impulso nos EUA sinaliza um crescimento rápido e contínuo. Ainda há oportunidades limitadas para locais privilegiados e exclusividade territorial nos EUA.

“Quando eu comecei a formar a Sandbox VR me propus a construir o futuro do entretenimento. Eu nunca teria conseguido isso sem a equipe certa de pessoas que me ajudaram a criar as experiências mais imersivas do mundo usando tecnologia de realidade virtual de ponta”, disse Steve Zhao, CEO e fundador da Sandbox VR. “À medida que nos expandimos pelo mundo, sabemos que é fundamental trabalhar com os parceiros certos. Estamos entusiasmados em anunciar o 50º local da Sandbox VR em colaboração com nossos parceiros de franquia, Bao Phung e Keith Le, e esperamos trabalhar com parceiros de franquia apaixonados do mundo todo para abrir centenas de outras unidades nos próximos quatro anos.”

“Consideramos uma empresa de realidade virtual baseada em localização diferente quando tratávamos de explorar nossas oportunidades de franquia, mas acabamos decidindo que queríamos fazer parceria com a Sandbox VR, a líder na categoria”, explicou Bao Phung, proprietário da Sandbox VR Gold Coast. “A parceria com a Sandbox VR foi a decisão mais vantajosa e estratégica para nossos negócios, pois nos permitiu apresentaràAustrália jogos imersivos que não podem ser jogados em nenhum outro lugar na plataforma de realidade virtual de corpo inteiro mais imersiva do mundo. A Gold Coast, que atrai 13 milhões de visitantes por ano, é a escolha natural para nosso primeiro local. Mal podemos esperar para apresentar aos moradores locais e aos visitantes uma realidade totalmente nova.”

Os parceiros de franquia da Sandbox VR no Reino Unido e na Irlanda, o VR Entertainment Group, são uma prova da força do programa de franquia da Sandbox VR. Desde o lançamento da sua primeira loja em Londres, em julho de 2022, e da sua segunda loja em Birmingham, um ano depois, eles ultrapassaram a marca de US$ 10 milhões em receita. Somente em Londres, o VR Entertainment Group registrou um aumento de 16,8% no número de visitantes no acumulado do ano e projeta que sua receita em 2024 será superior a US$ 5 milhões.

“Acredito que nosso sucesso se deveàforça da nossa parceria com a Sandbox VR”, afirmou Andy Scanlon, cofundador e CEO do VR Entertainment Group. “Sua equipe de realidade virtual, marca e grupo corporativo mais amplo de classe mundial, com nossa experiência local e determinação em transformar a Sandbox VR na marca líder de entretenimento imersivo no Reino Unido e na Irlanda, levou a um nexo que proporciona experiências verdadeiramente incríveis para nossos usuários.”

A Sandbox VR está criando o futuro do entretenimento ao moldar as experiências mais imersivas do mundo usando tecnologia própria de realidade virtual. Seu sistema patenteado de rastreamento de movimento, que captura os movimentos de todo o corpo do jogador, combina-se com um sistema háptico de alta qualidade para proporcionar aos jogadores um realismo sem precedentes e uma imersão total que não é possível com a realidade virtual doméstica ou outras plataformas de realidade virtual baseadas em localização. Os próprios corpos dos usuários atuam como seus controles de jogo – tudo o que precisam fazer é entrar no mundo virtual e participar da ação que se desenrola ao seu redor.

Todas as experiências da Sandbox VR, oito no total, são desenvolvidas por estúdios internos de jogos AAA de Hong Kong e Vancouver, comandados por veteranos do setor, e são projetadas especificamente para os grupos jogarem como experiências sociais. Equipes de até seis pessoas circulam livremente e exploram mundos virtuais juntas, confiando umas nas outras para triunfar.

Para mais informações e fazer reservas, acesse sandboxvr.com. Para saber mais sobre as oportunidades de franquia da Sandbox VR, acesse https://franchise.sandboxvr.com/.

SOBRE A SANDBOX VR

Sandbox VR é o principal destino do mundo para jogos de realidade virtual premium baseados em localização. A empresa criou a plataforma de realidade virtual de corpo inteiro mais imersiva do mundo e conta com jogos exclusivos, incluindo experiências originais e de marca, como o Squid Game Virtuals, criado em colaboração com a Netflix. Operando atualmente em 50 locais e atraindo mais de 100 mil jogadores por mês, a Sandbox VR está aumentando rapidamente sua presença mundial com locais corporativos prósperos e um sólido programa de franquia. A empresa foi reconhecida como uma das Empresas mais inovadoras de 2024 pela Fast Company e é a 129ª empresa de crescimento mais rápido nos EUA na lista Inc. 5000 de 2024. A sede da Sandbox VR está em San Francisco (Califórnia, EUA), com escritórios em Hong Kong e Vancouver (Canadá). A última rodada da empresa arrecadou mais de US$ 37 milhões de investidores como Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners e Craft. Entre os investidores individuais estão Justin Timberlake, Katy Perry, Kevin Durant e Will Smith.

