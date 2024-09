Successful tests. Students walking in university campus and chatting outdoors

A Refuturiza, ecossistema de educação e empregabilidade, está lançando uma iniciativa inédita de apoio aos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que já se tornou a principal via de acesso à educação superior no Brasil. Uma prioridade para estudantes, o exame vem recebendo cada vez mais adesão nos últimos anos. Em 2023, foram 3,9 milhões de inscrições e, neste ano, o número ultrapassou os 5 milhões, em um crescimento de 28%, de acordo com dados do Inep.

Como forma de apoiar os inscritos na reta final de preparação para as provas, que serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, a Refuturiza, em parceria com o Cartão de TODOS, lança a promoção "Adiantados do Enem", que dará 30 dias de acesso gratuito aos cursos do Preparatório Enem oferecido por meio de sua plataforma digital. Para participar, basta ser filiado do Cartão de TODOS, cartão de descontos que facilita o acesso a serviços de saúde, educação e lazer.

Segundo o CEO da Refuturiza, Rafael Pinho, a campanha reafirma o compromisso de ampliar o acesso à educação, principalmente entre as classes C e D. “O momento do Enem é estratégico para a vida dos estudantes e sabemos que são inúmeros os desafios enfrentados desde a rotina de preparação até o comparecimento ao exame. O acesso gratuito aos cursos do Preparatório Enem em nossa plataforma traz uma oportunidade de reforço ao aprendizado, utilizando uma tecnologia acessível e inclusiva a favor de um melhor desempenho”, comenta.

O executivo também ressalta a importância de conscientizar os inscritos para a necessidade de se planejar e evitar atrasos. “Depois de anos de preparação, perder a oportunidade de ser avaliado gera grandes prejuízos à vida escolar e autoestima dessas pessoas. Precisamos chamar a atenção para isso”, diz.

A Refuturiza é uma plataforma educacional que acompanha a jornada dos alunos desde a Educação de Jovens e Adultos (EJA), passando pelo Enem e Graduação, até a Pós-graduação.

Para a rotina de estudos direcionada ao Enem, a plataforma disponibiliza 17 cursos, que abrangem todas as disciplinas abordadas no exame e contam com videoaulas, materiais de estudo e exercícios práticos, além da possibilidade de acompanhamento do progresso por meio de avaliações e simulados.

Entre as diferentes opções de cursos, há abordagens rápidas e direcionadas, com duração de 2 horas, que podem ajudar a relembrar temáticas centrais para a aprendizagem, além de resumos e compilados de erros comuns. As opções voltadas ao estudo completo das disciplinas têm cargas horárias de 80 a 100 horas.

Serviço

Como aproveitar a promoção Adiantados do Enem

Para participar da promoção “Adiantados do Enem”, do Cartão de TODOS e Refuturiza e ter acesso gratuito aos cursos do Preparatório ENEM, basta realizar o processo de filiação pelo site (cartaodetodos.com.br), pelo telefone 0800 729 2071, whatsapp (011) 4003-5818, aplicativo do Cartão de TODOS ou presencialmente em uma das mais de 390 unidades distribuídas pelo Brasil. Quem já é filiado, também pode aproveitar o mês de acesso gratuito aos cursos do Preparatório ENEM na plataforma Refuturiza.

Sobre a Refuturiza

Apoiada nos pilares de conexão, capacitação e gestão, a Refuturiza é um ecossistema de educação e empregabilidade que oferece mais 1.300 cursos com certificado, divulgando vagas de emprego e apoiando empresas e candidatos a realizarem processos seletivos de modo ágil e otimizado. Com mais de 1.000 empresas cadastradas e mais de 200 mil talentos em sua base, a Refuturiza oferece serviços personalizados para os segmentos B2B e B2C, cujos planos de acesso saem a partir de R$ 12,99 por mês. A Refuturiza integra o Grupo TODOS Internacional, enquanto braço de empregabilidade da marca, e é regida pelo modelo de gestão da Administração Solidária, onde o foco está na contribuição para o desenvolvimento social do país.

Sobre o Cartão de TODOS

Criado, em 2001, por Altair Vilar, em Ipatinga (MG), o Cartão de TODOS oferece a intermediação de descontos entre os usuários do cartão e as empresas parceiras. A adesão ao Cartão de TODOS dá direito a descontos nas 420 clínicas médico-odontológicas parceiras, permitindo o acesso da população à saúde primária de qualidade, além de oferecer descontos em atividades que englobam serviços voltados à educação e ao lazer e, ainda, a itens essenciais. A empresa atende, hoje, o equivalente a mais de 16 milhões de pessoas, e possui uma rede com mais de 12.000 estabelecimentos parceiros em todo o Brasil.

Website: https://refuturiza.com.br/