A esmagadora maioria (86%) dos especialistas do setor acredita que o financiamento de projetos como método de financiamento de projetos de infraestrutura de grande escala crescerá em uso nos próximos dois anos. Isso está de acordo com um novo e importante estudo global1 encomendado pela CSC, líder mundial no fornecimento de soluções globais de administração de negócios e conformidade.

Prevê-se que a América do Norte, beneficiada pela Lei de Redução da Inflação (IRA), entre outros ventos favoráveis, terá o aumento mais significativo na atividade de financiamento de projetos nos próximos dois anos, escolhido por mais de um terço (39%) dos entrevistados.

Em nível setorial, os projetos de energia renovável, como eólica e solar, são os que registram maior atividade, representando a área de foco principal para mais da metade (55%) dos entrevistados. Em seguida, está a infraestrutura, incluindo estradas, pontes e aeroportos (29%). Dentro das energias renováveis, espera-se que a energia solar registre o maior aumento de operações nos próximos 24 meses.

O Relatório de Financiamento de Projetos 2024 da CSC se concentra na perspectiva da atividade de negócios de financiamento de projetos em todas as regiões e setores do mundo. As conclusões se baseiam nas opiniões de profissionais do setor que trabalham com financiamento de projetos na América do Norte, Europa, Reino Unido, América Latina e Ásia-Pacífico (APAC), em setores que incluem bancos e finanças, desenvolvimento e construção, energia e eletricidade.

De acordo com essas conclusões, a CSC observou um aumento recente no fluxo de negócios relacionados a financiamento de projetos.

“Estamos observando um ímpeto renovado das operações de financiamento de projetos em vários mercados,àmedida que os obstáculos relacionadosàpandemia diminuem e as mudanças regulatórias e a legislação de apoio se enraízam”, disse Bryan Gartenberg, diretor administrativo da CSC. “A crescente urgência de investir em infraestrutura de energia renovável, juntamente com as mudanças demográficas globais e o aumento da prosperidade, estão impulsionando a demanda por financiamento de projetos, dando origem a novas oportunidades e desafios para os participantes do mercado.”

Crescimento regional

Embora o crescimento das transações seja esperado em todas as regiões pesquisadas, prevê-se que a América do Norte seja a mais dinâmica. Isso se deve, em parte,àIRA, embora as Agências de CréditoàExportação (ECA) também sejam vistas como fundamentais para impulsionar o patrocínio de estruturas de financiamento de projetos e atrair investidores institucionais.

A América do Norte é seguida pela América Latina, Europa – que está desfrutando de uma regulamentação favorável na forma de Fundos Europeus de Investimento de Longo Prazo (ELTIF 2.0) – e Reino Unido, com 29% dos entrevistados esperando que cada uma dessas regiões tenha um aumento na atividade.

Em linha com as conclusões do relatório, a CSC observou condições de crescimento no mercado latino-americano.

“Embora a América Latina esteja um pouco atrasada em termos mundiais quando se trata de investimento nos setores de infraestrutura e energia, o investimento no setor é um objetivo fundamental para muitas das administrações das regiões e alimentará o crescimento econômico e do PIB”, comentou Michael Morcom, diretor administrativo da CSC na América Latina. “Países como o Brasil introduziram novas regulamentações para debêntures de infraestrutura e permitiram que os contratos de compra de energia (PPA) fossem denominados em dólares americanos, com o objetivo de atrair mais investimentos estrangeiros, e estamos vendo estímulos em outros mercados, como Colômbia, Argentina e Peru, após alguns anos de subinvestimento.”

A região da APAC, por sua vez, foi citada por pouco mais de um quarto (26%) dos entrevistados.

“A APAC está cada vez mais ativa no financiamento de projetos, especialmente na Austrália, onde há um forte compromisso com o ‘net zero’, e no Japão, que está exportando capital por meio de seus grandes bancos para projetos na região”, afirmou Con Kleanthous, diretor administrativo da CSC na APAC.

Crescimento do setor

Os quatro principais setores nos quais os entrevistados estão focados atualmente são projetos de energia renovável (citados por 55% dos entrevistados); infraestrutura (29%); petróleo e gás (25%); e desenvolvimento imobiliário (24%).

Na área de projetos de energia renovável, os entrevistados acreditam que a energia solar terá o maior aumento de negócios nos próximos dois anos, seguida pela energia eólica (24%), células de combustível (14%) e hidrogênio verde (12%).

“A energia eólica e a energia solar estão na vanguarda devido ao seu histórico comprovado de viabilidade financeira, mas, como as tecnologias emergentes são bem-sucedidas do ponto de vista do financiamento, podemos esperar um crescimento maior em classes de ativos mais novas, como o hidrogênio. Isso, por sua vez, está gerando estruturas de financiamento de projetos cada vez mais complexas, necessárias para acomodá-las”, explicou Gartenberg.

“À medida que essas estruturas se tornam mais complexas, é cada vez mais importante garantir que todas as partes envolvidas tenham os níveis corretos de experiência e conhecimento, especialmente quando um projeto se estende por vários países e é necessário conhecimento financeiro e regulatório local”, acrescentou. “A contratação de um prestador de serviços de fideicomisso e agenciamento com um conhecimento sólido dos mercados locais, um histórico sólido e a capacidade de assumir várias funções – inclusive a de agente de garantia, banco de contas, agente administrativo e agente entre credores – pode, portanto, desempenhar um papel fundamental na minimização dos riscos e na garantia de que uma transação ocorra sem problemas e proteja os interesses das partes interessadas.”

