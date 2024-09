Barbie Run visa aquecer turismo no Rio de Janeiro

Presente em 150 países ao redor do mundo, mais de 100 bonecas Barbie são vendidas a cada minuto, conforme o próprio site da marca. Dados do Statista confirmam esse sucesso: em 2023, a Mattel arrecadou cerca de US$ 1,54 bilhão em vendas brutas somente da famosa personagem.

A “febre” causada pelo amor das pessoas tem até um nome: Barbiecore. E, no dia 8 de setembro, deve reunir milhares de pessoas na orla carioca para o Barbie Run. Trata-se de uma corrida temática na qual crianças e adultos poderão celebrar os 65 anos da boneca, em dois diferentes percursos: uma caminhada de 3km e uma corrida de 5km.

Entretanto, além dos fãs da marca, quem também celebra a chegada do evento ao Brasil é o setor de Turismo e Hotelaria. Ricardo Aly, diretor nacional da rede Inn Hotéis, explica que eventos de grande porte como esse costumam atrair não só os moradores locais, mas também turistas e visitantes.

E isso, inevitavelmente, aquece o turismo na região. “Considerando que a Barbie é uma marca global, é bastante provável que fãs de diferentes partes do mundo queiram participar da corrida, o que, sem dúvida, aumentaria a demanda por hospedagem”.

O Barbie Run acontecerá em Copacabana, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro. Aly acredita que as empresas do setor possam aproveitar a ocasião para oferecer estadias temáticas ou serviços personalizados para os participantes. “Isso não apenas atrai mais clientes, mas também oferece uma experiência diferenciada, algo que pode se tornar um diferencial competitivo”.

Por fim, o diretor destaca que eventos como esse fortalecem o chamado turismo familiar. “Essa característica pode ser explorada pelo setor de hotelaria com ofertas voltadas para famílias, incluindo atividades extras para crianças e comodidades que tornam a estadia mais confortável e divertida para todos”.

Barbie em números e história

A Mattel foi criada em 1945. Em março de 1959 a marca lançou aquele que seria um de seus mais icônicos brinquedos: a Barbie. A primeira boneca foi vendida por US$ 3.

Segundo a revista Forbes, hoje, uma Barbie original em perfeitas condições pode ser vendida por mais de US$ 27 mil. Ainda de acordo com a Forbes, em 2021, a Mattel chegou a US$ 1,7 bilhão em vendas anuais somente com a Barbie, um recorde para a empresa.

Em 2023, o filme Barbie ultrapassou a marca do US$ 1 bilhão em bilheterias conforme divulgado pela agência de notícias Bloomberg Línea. E, segundo o relatório da Euromonitor repercutido por ela, o Barbiecore deve impulsionar as vendas da marca em até 16% até 2026.

Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-nacional-inn-copacabana