Cresce a demanda por suplementos alimentares fora do esporte

Embora os suplementos sejam frequentemente associados ao esporte de alta performance, eles têm se integrado cada vez mais à alimentação diária das pessoas. Hoje, ao menos uma pessoa em 59% das famílias brasileiras consomem suplementos alimentares, de acordo com a pesquisa “Hábitos de Consumo de Suplementos Alimentares no Brasil”, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD).

Talles Lauton, bioquímico e cofundador da Lauton Suplementos, explica que a suplementação adequada pode fazer uma grande diferença na saúde e bem-estar em várias etapas da vida. “Nós sempre tivemos um forte foco no esporte de alta performance, mas reconhecemos que a demanda por suplementos é muito mais ampla. Gestantes, por exemplo, têm necessidades nutricionais específicas que podem ser complementadas com a suplementação adequada de ácido fólico, ômega-3 e outros nutrientes essenciais”, comenta Talles.

Os idosos também têm se beneficiado dos produtos desenvolvidos pela Lauton. À medida que o corpo envelhece, as demandas nutricionais mudam, e a suplementação pode ajudar a preencher lacunas na dieta, além de apoiar a saúde óssea, cognitiva e imunológica. “Desenvolvemos fórmulas específicas para atender às necessidades dos idosos, como suplementos ricos em cálcio e vitamina D para ajudar a manter a saúde dos ossos. Para evitar a perda de massa muscular, é essencial também que os idosos tenham uma suplementação proteica em alguma medida”, explica Lauton.

Com a evolução das demandas nutricionais e o aumento da expectativa de vida, a suplementação tem se tornado cada vez mais relevante para públicos além dos atletas. Gestantes, idosos e outras pessoas com necessidades específicas de saúde agora contam com uma variedade de produtos desenvolvidos para apoiar o bem-estar em todas as fases da vida. Essa diversificação no mercado reflete uma mudança nos padrões de consumo, assim como na forma que a sociedade enxerga a importância da nutrição preventiva.

Website: https://www.lauton.com.br/