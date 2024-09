Evento para líderes de CSCs do Brasil acontecerá em setembro

O Shared Services Leadership Forum (SSLF), que ocorrerá no dia 18 de setembro no Milenium Centro de Convenções, reunirá líderes e diretores do Mercado de Serviços Compartilhados para uma reflexão aprofundada sobre o cenário atual e os desafios do setor.

Com o tema central “Revolução Estratégica dos CSCs: Líderes Transformados para a Evolução das Empresas”, o evento promoverá discussões significativas sobre como os líderes podem impulsionar a transformação e o avanço dos Centros de Serviços Compartilhados.

No evento, líderes serão convidados a refletir o cenário em rápida evolução e a pressão crescente em explorar o verdadeiro poder da tecnologia.

"A liderança enfrenta mais uma prova de fogo na sua capacidade de se manter relevante e continuar inovando. Vamos discutir e explorar caminhos, ferramentas e métodos práticos para revolucionar estrategicamente os CSCs para a evolução das empresas", ressalta, Vanessa Saavedra, Sócia Fundadora do IEG.

Desde 2014, o IEG promove o SSLF para reunir executivos de CSCs e discutir as principais tendências do mercado. Este ano, o SSLF 2024 promete fomentar reflexões sobre os desafios, metas e objetivos das lideranças do CSC.

Na palestra de abertura, teremos a presença de Marc Tawil, Especialista em Comunicação Estratégica, Premiado pela ABERJE e três vezes TEDxSpeaker. Primeiro Linkedin Top Voice do Brasil. Marc compartilhará sua vasta experiência em uma palestra que refletirá sobre “Transformação Digital e Humana: O Caminho para uma Liderança Impactante”.

Premiação Benchmark em CSC 2024

O evento contará ainda com a premiação Benchmark em CSC 2024. Há mais de uma década, o IEG é pioneiro na condução de pesquisas aprofundadas sobre o segmento de Serviços Compartilhados no Brasil. A pesquisa anual avalia o desempenho dos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) e reconhece os melhores CSCs com uma premiação.

O SSLF 2024 espera reunir cerca de 180 participantes e acontecerá no dia 18 de setembro, no Milenium Centro de Convenções, em São Paulo. O evento será um dia inteiro de conteúdo e insights sobre o Mercado de Serviços Compartilhados, com grandes palestras, mesas de discussão e uma área de exposição onde os patrocinadores apresentarão suas soluções.

Website: http://www.ieg.com.br