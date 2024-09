Sistema de direção: como funciona e características das diferentes peças

O sistema de direção é essencial para a movimentação do veículo, composto por diversos componentes, está ligado diretamente à dirigibilidade e é ele que possibilita que os movimentos do volante se transformem em manobras efetivas. Por isso, é fundamental que a manutenção desse conjunto de peças esteja em dia e todos os itens em boas condições de uso.

A Nakata, fabricante de autopeças, recomenda especial atenção na hora da manutenção dos terminais e alerta para alguns sinais que podem apontar danos nesses componentes. Ruídos em manobras ou ao passar por vias irregulares, aumento na folga da direção e vibração no volante podem indicar desgaste do terminal axial. Mas é necessário levar ao mecânico de confiança para avaliação já que falhas em outros componentes também podem ocasionar os mesmos sinais, como desgaste na caixa de direção e folga nos terminais da direção. Barulho, vibração ou folga na direção também podem apontar problemas no terminal de direção. Por isso, a fabricante ressalta que a análise para identificação do problema deve ser feita por especialista.

O sistema de direção é formado pelo volante, geralmente produzido em alumínio revestido de plástico ou couro e em formato circular; a coluna de direção, que gira no interior da capa, com uma junta na ponta, onde é conectada a caixa de direção, responsável pela conversão dos movimentos de rotação do volante; e a barra de direção, pela que permite a conexão entra a caixa e a manga do eixo. Há também os terminais: axial, denominado também braço de direção, uma haste articulada que conecta a caixa de direção aos terminais de roda, e responsável pelos movimentos laterais; e o terminal de direção, que faz a ligação do terminal axial ou barra de direção com a manga de eixo.

