Os rumos da mineração do Brasil serão apresentados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e debatidos com autoridades, empresários, profissionais do setor mineral e delegações de vários países (empresários e diplomatas), entre os dias 9 e 12 de setembro, em Belo Horizonte (MG) na edição 2024 da EXPOSIBRAM – Mineração do Brasil | Expo & Congresso.

Para estabelecer cenários sobre os negócios e a expansão da atividade no Brasil, o IBRAM irá detalhar questões relacionadas a grandes temas, como:

Importância dos minerais para a transição energética;

A relação entre mineração e segurança mineral, segurança energética, segurança alimentar e segurança hídrica;

Mecanismos de financiamento para o setor mineral;

Aperfeiçoamento da legislação mineral;

Geopolítica para a mineração e as tendências em sustentabilidade e litigância climática;

Agenda ESG da Mineração do Brasil, conjunto de compromissos setoriais com a sustentabilidade e a segurança dessa indústria.

Estes e outros tópicos constituem os pontos principais da programação da edição 2024 do evento, realizado há cerca de 40 anos.

Exposição Internacional e feira de negócios

Na EXPOSIBRAM 2024 também será destaque o espaço para exposição de novidades e uma feira de negócios com mais de 15.000 m² metros quadrados distribuídos em mais de 500 estandes com empresas nacionais e internacionais, que vão exibir uma vitrine com produtos e serviços de mineração.

Rodadas de negócio vão reunir mais de 20 mineradoras e centenas de fornecedores

A EXPOSIBRAM 2024 vai aproximar mais de 20 mineradoras e 460 fornecedores selecionados, do Brasil e do exterior, para discutir propostas comerciais e fechar contratos. As rodadas de negócio vão reunir marcas conhecidas da mineração brasileira e internacional, como AngloGold Ashanti, Anglo American, Brazauro Recursos Minerais, Companhia Brasileira de Lítio, Fronteira Mineração, Galvani Fertilizantes, Gerdau, Grupo Avante, Jaguar Mining, Kinross Brasil Mineração, Mineração Maracá / Lundin Mining, Mineração Rio do Norte, Mineração Taboca, Mineração Usiminas, Mosaic, Nexa Resources, Samarco Mineração e Vale.

As mineradoras têm interesse em conhecer a oferta de produtos e serviços de diversos setores, como da área socioambiental (energia renovável, mitigação de impactos, relacionamento com comunidades, diversidade e inclusão etc.); logística; máquinas, veículos, equipamentos e pesquisa geológica para a produção mineral; inovações tecnológicas; itens voltados a recursos humanos, saúde e segurança ocupacional e também operacional, entre outros segmentos.

A visitação à feira é gratuita.

Website: https://exposibram2024.ibram.org.br/