Os principal critérios observados por pais e responsável na escolha de escolhas

A escolha da escola que um filho irá frequentar é uma decisão crucial na vida de uma família, englobando uma diversidade de fatores que vão além do aspecto acadêmico. Esse processo, muitas vezes repleto de dúvidas e expectativas, envolve uma série de etapas que merecem atenção cuidadosa. De acordo com um levantamento realizado pelo marketplace educacional Melhor Escola, a localização e a segurança são os aspectos mais valorizados pelos pais e responsáveis na hora da decisão.

A pesquisa consultou 794 pais e responsáveis de diversas partes do país. Dentro desse universo, 69,14% possuem filhos matriculados em instituições de ensino particulares, enquanto 30,86% estão em escolas públicas. Ao serem questionados sobre quais fatores são mais importantes na seleção da escola, 58,44% dos pais indicaram a segurança da escola como prioridade, seguida pela localização, citada por 56,55% dos entrevistados.

"A pesquisa mostrou que a localização da escola continua sendo um dos critérios mais importantes na escolha e revelou a importância da segurança, esse último provavelmente relacionado às ondas de violência registradas em escolas nos últimos anos. Além disso, é essencial que as escolas estabeleçam canais eficientes de comunicação com os pais", observa Sérgio Andrade, sócio fundador do Melhor Escola.

Outros aspectos, como custo da mensalidade (53,90%) e infraestrutura (48,61%), também foram mencionados com destaque. A pesquisa ainda aponta que 96,98% dos pais afirmaram fazer uma pesquisa prévia sobre a reputação da escola antes de finalizar a matrícula observando as experiências relatadas por outros pais:

Aspectos mais importantes na hora de selecionar uma escola, segundo os pais e responsáveis:

Segurança da escola: 58,44%

Localização: 56,55%

Custo da mensalidade: 53,90%

Metodologia de ensino: 51,13%

Infraestrutura: 48,61%

Plano Pedagógico: 48,61%

Proximidade da escola com sua residência: 46,73%

Comunicação da escola com os pais: 39,17%

Sistema de Ensino: 36,65%

Corpo docente: 32,49%

Metodologia de Ensino: 31,49%

Atividades extracurriculares: 19,90%

Turno: 19,40%

Quantidade de alunos: 17,88%

Outro: 3,53%

Sobre o Melhor Escola

O Melhor Escola é um site de bolsas de estudos do país, que conecta alunos a escolas da educação básica, com descontos que podem chegar a 80%. Criado em 2012, o site possui mais de 7 mil escolas parceiras e já matriculou mais de 40 mil alunos na rede privada de ensino.

O site também conta com informações de todas as escolas cadastradas no MEC (mais de 180 mil). Seus fundadores, Juliano Souza e Sérgio Andrade, acreditam que o acesso à educação pode mudar o mundo.

Em 2019, o Melhor Escola se juntou ao Quero Bolsa, do grupo Quero Educação. Juntas, as instituições já matricularam mais de 1 milhão de alunos no ensino privado.

Website: https://www.melhorescola.com.br/