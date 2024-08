Ververica, a criadora original do Apache Flink e líder em transmissão digital de dados em tempo real, anunciou hoje que obteve com sucesso a certificação AICPA Service Organization Control (SOC) 2, tipo I. Esta certificação, auditada pela Prescient Assurance, líder mundial em certificações de segurança e conformidade para empresas B2B/SAAS, destaca a dedicação da Ververica em implementar medidas de segurança robustas que protegem contra ameaças cibernéticas em evolução.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240829705537/pt/

Ververica, the original creators of Apache Flink and a leader in real-time data streaming, today announced it successfully achieved AICPA Service Organization Control (SOC) 2 Type I certification. This certification, audited by Prescient Assurance, a global leader in security and compliance certifications for B2B/SAAS companies, underscores Ververica’s dedication to implementing robust security measures that protect from evolving cyber threats. (Graphic: Business Wire)

A certificação SOC 2 tipo I proporciona uma avaliação independente dos controles de segurança, disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade e privacidade da Ververica. Esta conquista demonstra a adesão da Ververica aos mais altos padrões de segurança.

"Obter a certificação SOC 2 tipo I é um marco significativo que reflete nosso compromisso inabalável em manter padrões de segurança rigorosos em todas as operações", disse Sergei Valukhov, Chefe de Segurança e Conformidade da Ververica.

“Esta conquista vem pouco depois de nossa recente certificação ISO 27001, marcando mais um passo importante em nossa jornada de intensificar nossa postura de segurança. Enquanto a ISO 27001 visa estabelecer um sistema abrangente de gestão de segurança da informação, a SOC 2 tipo I atesta especificamente nossa capacidade de proteger dados sensíveis mediante controles e práticas internas com solidez", disse Valukhov.

A certificação consolida a posição da Ververica como líder em processamento seguro de dados, ao garantir que suas operações sejam resilientes contra ameaças cibernéticas emergentes e oferecer um ambiente seguro para dados cruciais de seus clientes.

A adesão da Ververica a rigorosos padrões de conformidade demonstra sua dedicação em gerar e manter a confiança no mercado. Para mais informação sobre a Ververica e visualizar atualizações em tempo real sobre seus protocolos de segurança, acesse o Trust Center: trust.ververica.com.

Sobre a Ververica

A Ververica, criadora original do Apache Flink®, capacita empresas com soluções de processamento e transmissão digital de dados de alto desempenho, ao simplificar operações, eficiência do desenvolvedor e permitir que os clientes solucionem casos de uso em tempo real de modo confiável e seguro. A avançada Plataforma de Dados de Transmissão Digital da Ververica, impulsionada por seu mecanismo VERA nativo da nuvem, revoluciona o Apache Flink®, o que facilita que as organizações aproveitem informações de dados em escala. Com a Ververica, os clientes podem atender a qualquer contrato de nível de serviço empresarial, fazendo uso de recursos avançados de processamento e transmissão digital de dados em tempo real ou no servidor local. A Ververica permite que as empresas conectem, processem, governem e analisem dados, em inúmeros casos de uso, com opções de implantação flexíveis, incluindo nuvem pública, nuvem privada ou ambientes locais. Descubra mais em ververica.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240829705537/pt/

Sarah Evans

Sevans PR

sarah@sevanspr.com