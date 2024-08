Advogado explica como investir em leilões com segurança

Muitas pessoas ingressam na participação de leilão de imóveis buscando fazer disso um negócio rentável. Mas, antes disso, é preciso entender técnicas e o que precisa ser levado em consideração ao adquirir um imóvel nestes eventos. Antes de participar de um leilão de imóveis, é fundamental avaliar a liquidez do imóvel como um dos principais critérios. A liquidez refere-se à facilidade com que o imóvel pode ser vendido no futuro.

Liquidez é a capacidade do imóvel ser rapidamente convertido em dinheiro sem perda significativa de valor. Esse conceito é importante para investidores porque afeta quanto dinheiro eles podem ganhar (ou perder) com um ativo. Dessa forma, um imóvel pode ter um valor menor, mas ser vendido mais facilmente enquanto aquele com maior valor apresentar uma dificuldade maior de venda, atrasando os ganhos.

Carlos Pereira, advogado especializado em leilões, destaca: “O erro mais comum de quem compra imóveis em leilões é focar em imóveis baratos, sem considerar a liquidez. Porém, a liquidez é mais importante que a margem de lucro. A falta de demanda pode transformar um bom negócio em um investimento problemático, pois a venda pode se tornar mais difícil e demorada”.

Além disso, segundo Carlos, é importante realizar uma análise detalhada do mercado para identificar quais imóveis têm maior potencial de valorização e demanda. Investidores devem pesquisar sobre o bairro, as características do imóvel e o histórico de vendas na região para garantir que a compra será vantajosa a longo prazo.

Cálculo dos custos extras

O investimento em imóveis de leilão vai além do valor do lance. Outros custos podem surgir e devem ser considerados para evitar surpresas financeiras. Segundo Carlos, “Liquidez significa que o imóvel tem demanda, tem procura no mercado. O lucro só ocorre após a venda do imóvel e quanto mais rápido vender, maior será o lucro. Portanto, é importante calcular todos os custos envolvidos, incluindo a comissão do leiloeiro, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), possíveis despesas com desocupação e reformas, além dos impostos sobre o lucro”.

“Para investidores que buscam maximizar seus ganhos, a inclusão desses custos no planejamento financeiro é indispensável. Ignorar esses aspectos pode reduzir a margem de lucro ou até mesmo transformar o investimento em um prejuízo”, afirma Carlos.

Documentação e procedimentos legais

A análise cuidadosa da documentação do leilão é outro aspecto essencial para garantir um investimento seguro. O edital do leilão fornece todas as informações necessárias sobre o imóvel e os procedimentos legais envolvidos. É necessário verificar se todos os trâmites legais foram cumpridos e se não há pendências judiciais que possam afetar a compra. Carlos aconselha: “A pessoa deve analisar todos os ritos e procedimentos para não haver nulidade no leilão. A leitura atenta do edital e a verificação das condições do imóvel previnem problemas legais e asseguram uma compra segura”.

Assessoria jurídica especializada

Para investidores sem experiência em leilões de imóveis, é necessário fazer uma pesquisa estratégica antes de fazer o primeiro investimento. Existem profissionais que fornecem análises detalhadas dos documentos e procedimentos, ajudando a evitar erros comuns e garantindo que o investimento seja realizado de forma segura. “Caso a pessoa não tenha tempo ou não queira despender toda essa energia para aprender todos os trâmites legais, ela pode buscar a ajuda de algum profissional que auxilie a investir em imóveis de leilão”, sugere o advogado.

A assessoria jurídica pode ser particularmente útil na análise de documentos complexos e na verificação de questões legais que podem afetar o resultado do leilão.

Investir em leilões de imóveis pode ser uma alternativa rentável, mas requer cuidado. De acordo com Carlos, a avaliação da liquidez do imóvel, o cálculo dos custos adicionais, a análise da documentação e a busca de auxílio de algum profissional especializado são passos essenciais para garantir um investimento seguro e lucrativo. Seguir essas diretrizes ajuda investidores a maximizar seus ganhos e minimizar os riscos associados a esse tipo de transação.

