A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), a potência tecnológica global, está oferecendo os Serviços de Consultoria de Nuvem Híbrida da Lenovo para ajudar as empresas a simplificar a complexidade do projeto de nuvem híbrida e criar planos prontos para implementação e preparados para o futuro em apenas seis semanas. A Lenovo aproveita quatro décadas de experiência para ajudar os CIOs globais a enfrentar os desafios da nuvem e da nuvem híbrida, incluindo as demandas associadas às cargas de trabalho emergentes relacionadasàIA. Com os novos serviços, os consultores especializados da Lenovo orientam as empresas nas necessidades de nuvem híbrida, acelerando o tempo de obtenção de valor, melhorando a eficiência de custos e construindo bases flexíveis e escaláveis.

A nova era da IA é híbrida, e as organizações de TI de hoje estão convertendo seus dados brutos em insights acionáveis com soluções de nuvem híbrida que são capazes de aproveitar os dados, não importa onde eles estejam. As soluções de nuvem híbrida da Lenovo aumentam o desempenho e a agilidade da IA, fornecendo mais computação e memória mais rápida quando e onde for necessário, oferecendo um portfólio de pilha completa e soluções criadas especificamente para cada cliente e caso de uso. Para dar suporteàotimização da IA, o Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services ajuda a projetar uma abordagem de nuvem personalizada para hoje e pronta para escalar com flexibilidade e se adaptar às necessidades futuras.

“No momento em que a necessidade de infraestrutura e soluções modernas nunca foi tão grande, o setor de TI enfrenta o desafio de evoluir as implementações de nuvem. Isso é evidente em nosso relatório global mais recente com CIOs da Lenovo, no qual 82% dos entrevistados apontaram a transformação da nuvem como desafiadora”, disse Dale Aultman, vice-presidente e gerente-geral de Serviços de Nuvem Híbrida no Lenovo Group. “Introduzimos o Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services para simplificar as estratégias de design de nuvem e abrir caminho para implementações de IA. Contamos com uma equipe global de especialistas de confiança para ajudar nossos clientes a desenvolver soluções personalizadas e preparadas para o futuro, modernizando rapidamente as nuvens híbridas e, por fim, alcançando melhores resultados empresariais”.

Muitas organizações precisam modernizar ou atualizar suas nuvens híbridas devido a mudanças nas necessidades de negócios, custos crescentes ou problemas de desempenho. De fato, o terceiro relatório anual global de CIO da Lenovo descobriu que 29% dos entrevistados ainda consideram a transformação da nuvem uma prioridade máxima, atrás da implementação de IA, cibersegurança e privacidade de dados. A demanda por capacidade de data center continua crescendo e, com o crescente interesse em IA, também está acelerando. Os líderes de TI estão preocupados em atender a essa demanda devido aos desafios relacionadosàequipe qualificada, aquisição de equipamentos, previsão de requisitos futuros e eficiência energética. A mudança nos modelos de licenciamento também está gerando interrupções e exigindo que os líderes de TI se apoiem em parceiros.

“A estratégia e o design bem-sucedidos de nuvem híbrida são fundamentais para as empresas, mas a complexidade subjacente envolvida não pode ser subestimada”, disse Steven Dickens, do Futurum Group. “De acordo com nossa pesquisa, a nuvem híbrida é duas vezes maior do que a nuvem pública em termos de modalidades de implantação para IA, o que torna a necessidade de flexibilidade e preparação para o futuro algo crítico. Fazer parceria com especialistas, como a Lenovo, será o caminho inteligente para muitas empresas”.

O Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services oferecem experiência estratégica personalizada e um parceiro confiável para gerenciar a complexidade do design da nuvem híbrida. Os especialistas da Lenovo ajudam a transformar a visão da nuvem híbrida em realidade, com melhores resultados, usando a avaliação do cliente, metodologias comprovadas, aconselhamento estratégico e recomendação de abordagem. A experiência agnóstica em tecnologia da Lenovo, as alianças e parcerias profundas com o setor, as soluções pré-validadas e a experiência em todos os aspectos da criação da nuvem híbrida fornecem um valor claro, ajudando a preparar a nuvem híbrida de uma organização para o futuro. Os benefícios para o cliente incluem:

Velocidade/tempo para obter valor

Holística: Experiência em nuvem/software/infraestrutura de um único fornecedor

Experiência de ponta a ponta

Qualidade de engenharia

Presença global

O Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services apresenta uma variedade de ofertas que agora estão disponíveis, expandindo os recursos de serviços de consultoria da Lenovo e complementando o portfólio de serviços de IA da Lenovo. A disponibilidade do canal será lançada em setembro de 2024.

