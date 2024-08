A Andersen Global continua a ampliar sua presença na região Ásia-Pacífico, firmando um Acordo de Colaboração com a Opti, uma empresa de consultoria tributária com sede no Japão.

Fundada em 2010 pelo sócio-diretor Akatsuki Fuchigami, a Opti oferece soluções personalizadas para clientes nacionais e internacionais em diversos setores. A equipe da empresa possui vasta experiência em planejamento e consultoria tributária, reembolso de IVA, compliance, viabilidade, tributação corporativa, internacional e indireta.

"Nossa equipe de profissionais oferece um vasto conhecimento do setor e insights técnicos aos clientes", afirmou o sócio-diretor Akatsuki Fuchigami. "A colaboração com a Andersen Global demonstra o compromisso da nossa empresa em gerar resultados e expandir nossas capacidades globais para oferecer um serviço de alto nível no mundo todo".

"Essa colaboração nos permite atender da melhor forma os clientes com operações no Japão", afirmou Mark L. Vorsatz, Presidente do Conselho Global e CEO da Andersen. "A entrada deles fortalece nossa atuação global e nos coloca em uma posição ainda mais vantajosa na região".

A Andersen Global é uma organização internacional que reúne empresas independentes e legalmente separadas, especializadas em direito, impostos e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global reúne mais de 17.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 475 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

