O Diretor Executivo da Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), Chris Showalter, sente o prazer de anunciar que a Lifezone iniciou conversações de alto nível com autoridades de governo dos EUA e da Tanzânia para promover iniciativas de investimento em projetos de mineração cruciais na África.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240827080905/pt/

From left to right: Keith Liddell (Chair, Lifezone), Benedict Busunzu (CEO, Lifezone’s Tanzania subsidiary, Tembo Nickel), K. Danae Pauli (Senior Advisor, PGI), Chris Showalter (CEO, Lifezone), Hon. Anthony Mavunde (Tanzanian Minister of Minerals), Michael Battle (U.S. Ambassador to Tanzania), Helaina Matza (Acting Special Coordinator, PGI), Buberwa Mukurasi (Economics Advisor, U.S. Embassy) and George Karumuna (Tanzanian Ministry of Foreign Affairs) in Dar es Salaam, Tanzania on August 26, 2024. (Photo: Business Wire)

O Projeto de Níquel Kabanga, localizado no noroeste da Tanzânia, vem sendo promovido mediante uma parceria estratégica entre a Lifezone, o Governo da Tanzânia e a BHP Group Limited. Acredita-se que Kabanga seja um dos maiores e mais bem-desenvolvidos depósitos de sulfeto de níquel do mundo. É esperado que o Projeto estabeleça o primeiro processamento de níquel, cobre e cobalto do gênero na Tanzânia, ao agregar valor e impulsionar o desenvolvimento sustentável para o benefício dos cidadãos tanzanianos.

Durante uma visita a Dar es Salaam em 26 de agosto de 2024, o Sr. Showalter, junto com os principais representantes dos EUA, incluindo a Coordenadora Especial Interina da Partnership for Global Infrastructure and Investment ("PGI"), Helaina Matza e o Embaixador dos Estados Unidos na Tanzânia, Michael Battle, se encontraram com autoridades do Governo Tanzaniano. Estas reuniões, que incluíram conversações com o Ministro de Minerais, o Honorável Anthony Mavunde, se concentraram no progresso contínuo e no futuro potencial do Projeto de Níquel Kabanga.

O Governo dos EUA destacou a importância do Projeto de Níquel Kabanga para ajudar a promover a transição energética e como um modelo de cooperação econômica estratégica entre os EUA e a Tanzânia. Esta cooperação foi previamente demonstrada na Cúpula EUA-África em 2022 e reforçada pela Vice-Presidente Harris durante sua visitaàTanzânia em 2023.

A subsidiária da Lifezone, Kabanga Nickel Limited, assinou uma carta de retenção com a U.S. International Development Finance Corporation ("DFC"), a fim de iniciar o processo de avaliação para cobertura de seguro de risco político para futuros investimentos na mina subterrânea de níquel-cobre-cobalto de Kabanga e na refinaria Kahama Hydromet.

A Lifezone está propondo um plano de investimento completo que busca garantir o futuro do Projeto de Níquel Kabanga. Através destes esforços e discussões colaborativas, a Lifezone visa reforçar parcerias e garantir investimentos que irão contribuir para o desenvolvimento sustentável de recursos minerais cruciais na África.

O Sr. Showalter declarou: "Nossa parceria com os EUA e a Tanzânia continua se aprofundandoàmedida que buscamos nossas metas comuns de construir cadeias de fornecimento resilientes para minerais cruciais, enquanto promovemos o desenvolvimento econômico sustentável. Além disto, o reconhecimento do Governo dos EUA através da Partnership for Global Infrastructure and Investment e a identificação de Kabanga como um projeto dentro da Mineral Security Partnership demonstram a importância do Projeto para parceiros com ideias semelhantes, bem como para os EUA. Estamos na expectativa de trabalhar em estreita cooperação com a DFC neste Projeto. Nada disto seria possível sem nossos parceiros na Tanzânia e seu suporte contínuo e demonstrado ao Projeto."

A Sra. Matza acrescentou: "O PGI, como o enfoque geral do Governo dos EUA para respaldar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável, tem apoiado o Projeto de Níquel Kabanga, que irá impactar positivamente a segurança da cadeia de fornecimento de baterias aos EUA e seus parceiros. O Projeto Kabanga exemplifica as metas de desenvolvimento sustentável, 'para tanzanianos e por tanzanianos', que a Vice-Presidente Harris articulou durante sua visita em 2023."

É esperado que o Projeto de Níquel Kabanga seja uma operação de minas para metais totalmente integrada que irá permitir uma cadeia de fornecimento totalmente auditável com produção de metais refinados de níquel, cobre e cobalto de grau LME. A Lifezone irá aplicar sua Hydromet Technology, que oferece uma alternativaàfundição pirometalúrgica tradicional, sendo capaz de reduzir significativamente as emissões de dióxido de carbono e dióxido de enxofre (em relaçãoàfundição) com menores custos operacionais e de capital esperados. O Estudo de Viabilidade Definitivo Kabanga vem progredindo para a conclusão em setembro.

Sobre o PGI

O Gabinete do Coordenador dos EUA para a Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGI) lidera e coordena a iniciativa emblemática do G7+ do Presidente dos EUA para o avanço de infraestrutura e investimento estratégicos, orientados por valores e de alto padrão em países de baixa e média renda. Através do PGI, o governo dos EUA, junto com nossos parceiros do G7, pretende mobilizar US$ 600 bilhões nos próximos cinco anos em investimentos mundiais em infraestrutura que farão a diferença na vida das pessoas ao redor do mundo, irão intensificar e diversificarão nossas cadeias de fornecimento, bem como promover interesses compartilhados de segurança nacional.

Partnership for Global Infrastructure and Investment - Departamento de Estado dos EUA

Sobre a MSP

A Minerals Security Partnership (MSP) visa acelerar o desenvolvimento de cadeias de fornecimento de minerais energéticos cruciais, diversos e sustentáveis ??mediante o trabalho com governos anfitriões e indústria, a fim de facilitar o suporte financeiro e diplomático direcionado a projetos estratégicos ao longo da cadeia de valor. Os parceiros da MSP incluem Austrália, Canadá, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Noruega, Coreia do Sul, Suécia, Reino Unido, EUA e a União Europeia (representada pela Comissão Europeia). A MSP considera projetos ao longo de toda a cadeia de valor de energia limpa, desde mineração, extração e recuperação secundária, até processamento e refino e, finalmente, reciclagem. Os parceiros da MSP se esforçam por elevar os princípios ambientais, sociais e de governança em todo o setor de minerais, respaldando projetos que promovam a adição de valor local e melhorem as comunidades.

Minerals Security Partnership - Departamento de Estado dos EUA

Se você deseja se inscrever para receber alertas de notícias da Lifezone Metals, registre-se aqui.

Mídia Social

LinkedIn | X | Instagram

Sobre a Lifezone Metals

Na Lifezone Metals (NYSE: LZM), nossa missão é oferecer uma produção e reciclagem de metais mais limpa e responsável. Utilizando uma plataforma escalonável sustentada pela nossa Hydromet Technology, proporcionamos a possibilidade de reduzir o consumo de energia, as emissões e os custos de produção de metais em comparação com a fundição tradicional.

Nosso projeto Kabanga Nickel na Tanzânia é considerado um dos maiores e mais ricos depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos do mundo. Ao combinar com nossa Hydromet Technology, estamos trabalhando para criar uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto de grau LME para os mercados globais de metais para baterias, capacitando a Tanzânia a alcançar a plena criação de valor no país e a se tornar a próxima principal fonte de níquel Classe 1. Um estudo de viabilidade definitivo para o projeto mina-para-metais está previsto para ser concluído no terceiro trimestre de 2024.

Por meio de nossa parceria de reciclagem de platina, paládio e ródio, sediada nos EUA, estamos trabalhando para demonstrar que nossa tecnologia Hydromet pode processar e recuperar metais do grupo da platina de conversores catalíticos automotivos usados de origem responsável de forma mais limpa e eficiente do que os métodos convencionais de fundição e refino.

https://lifezonemetals.com

Declarações Prospectivas

Certas declarações feitas neste documento não são fatos históricos, mas podem ser consideradas "declarações prospectivas" conforme definido pela Lei de Valores Mobiliários de 1933, com suas emendas, pela Lei de Valores Mobiliários de 1934, com suas emendas, e pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995, referindo-se, entre outras coisas, aos planos, estratégias, intenções e perspectivas, tanto comerciais quanto financeiras, da Lifezone Metals Limited e suas subsidiárias.

Em geral, declarações que não são fatos históricos, incluindo sobre possíveis ou supostas ações futuras, estratégias de negócios, eventos ou resultados operacionais, e quaisquer declarações que se referem a projeções, previsões ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, incluindo quaisquer pressupostos subjacentes, são consideradas declarações prospectivas. Declarações prospectivas geralmente são acompanhadas de palavras como "acreditar", "pode", "vai", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "esperar", "deveria", "iria", "planejar", "prever", "potencial", "parecer", "buscar", "futuro", "perspectiva" ou negações desses termos ou variações deles ou terminologias similares que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras, ou que não são declarações de assuntos históricos; desde que a ausência desses termos não significa que uma declaração não seja prospectiva. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações sobre eventos futuros, os resultados futuros estimados ou esperados da Lifezone Metals, oportunidades futuras para a Lifezone Metals, incluindo a eficácia da tecnologia hidrometalúrgica da Lifezone Metals (Hydromet Technology) e o desenvolvimento e processamento de recursos minerais no projeto Kabanga, e outras declarações que não são fatos históricos.

Estas declarações estão baseadas em expectativas atuais da administração da Lifezone Metals e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, nem devem ser consideradas por nenhum investidor como uma garantia, uma proteção, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Lifezone Metals e suas subsidiárias. Estas declarações estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas quanto aos negócios da Lifezone Metals, sendo que os resultados reais podem diferir materialmente. Estes riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a condições econômicas, políticas e comerciais gerais, incluindo, mas não se limitando a interrupções econômicas e operacionais; inflação mundial e aumentos de custos para materiais e serviços; confiabilidade da amostragem; sucesso de qualquer trabalho piloto; custos de capital e operacionais variando significativamente das estimativas; atrasos na obtenção ou falhas em obter aprovações governamentais, ambientais ou de outros projetos; mudanças em regulamentações governamentais, legislação e taxas de tributação; inflação; alterações nas taxas de câmbio e na disponibilidade de câmbio estrangeiro; flutuações nos preços das commodities; atrasos no desenvolvimento de projetos e outros fatores; o resultado de quaisquer processos judiciais que possam ser instituídos contra a Lifezone Metals; nossa capacidade de obter capital adicional, incluindo o uso do mercado de dívida, requisitos futuros de capital e fontes e usos de caixa; riscos referentesàimplementação dos negócios da Lifezone Metals, a eficácia da Hydromet Technology e o cronograma dos marcos comerciais esperados; a aquisição, manutenção e proteção da propriedade intelectual; a capacidade da Lifezone de alcançar projeções e antecipar incertezas (incluindo incertezas econômicas ou geopolíticas) quanto a nossos negócios, operações e desempenho financeiro, incluindo expectativas referentes ao desempenho financeiro e comercial, projeções financeiras e métricas comerciais, bem como quaisquer suposições subjacentes; expectativas quanto ao desenvolvimento de produtos, tecnologia e tamanho de mercado; expectativas quanto ao desenvolvimento de produtos, tecnologia e tamanho de mercado; efeitos da concorrência nos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de executar sua estratégia de crescimento, gerenciar o crescimento de modo lucrativo e reter seus principais funcionários; a capacidade da Lifezone Metals de atingir e manter a lucratividade; melhorar os resultados operacionais e financeiros futuros; cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis ??aos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de continuar cumprindo com os padrões de cotação aplicáveis ??da NYSE; a capacidade da Lifezone Metals de manter a cotação de seus títulos em uma bolsa de valores nacional dos EUA; nossa capacidade de cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis; estar a par dos padrões contábeis ou leis e regulamentos modificados ou novos, aplicados a nossos negócios, incluindo a regulamentação de privacidade; e outros riscos que serão detalhados de tempos em tempos em apresentaçõesàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A lista de fatores de risco acima não é exaustiva. Podem existir riscos adicionais que a Lifezone Metals atualmente não conhece ou que considera imateriais e que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões de eventos futuros e opiniões da Lifezone Metals na data desta comunicação. A Lifezone Metals prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que suas avaliações sejam alteradas.

Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das avaliações da Lifezone Metals em qualquer data posterioràdata deste comunicado. Consequentemente, não se deve colocar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Nada aqui deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas apresentadas aqui serão alcançadas ou que quaisquer resultados contemplados nessas declarações prospectivas serão alcançados. Você não deve depositar confiança excessiva nas declarações prospectivas neste comunicado, que baseiam-se em informações disponíveis para nós até a data em que são feitas e são qualificadas em sua totalidade por referência às declarações de advertência aqui contidas. Em todos os casos em que o desempenho histórico é apresentado, observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Exceto quando exigido pela legislação aplicável, não assumimos a obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir mudanças em pressupostos ou fatores subjacentes, novas informações, dados ou métodos, eventos futuros ou outras alterações após a data desta comunicação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240827080905/pt/

Relações com Investidores - América do Norte

Evan Young

Vice-Presidente Sênior: Relações com Investidores e Mercados de Capital

evan.young@lifezonemetals.com

Consultas de Mídia

David Petrie

Gerente de Comunicações Corporativas

david.petrie@lifezonemetals.com

Relações com Investidores - Europa

Ingo Hofmaier

Diretor Financeiro

ingo.hofmaier@lifezonemetals.com