A Katalyst Data Management tem o prazer de anunciar o lançamento do Market Watch Gulf of Mexico, uma plataforma inovadora que integra perfeitamente inteligência de mercado em tempo real com dados técnicos de subsuperfície. Com base no sucesso do Market Watch Brasil, que já está beneficiando 1,2 mil profissionais do setor no mundo inteiro, esta nova plataforma capacita a comunidade de geociência do Golfo do México, fornecendo acesso a uma ampla gama de recursos, incluindo dados de subsuperfície, infraestrutura de exploração e produção e inteligência de mercado, combinados com poderosas ferramentas de visualização e interpretação. Com o Market Watch Gulf of Mexico, os usuários podem acessar importantes insights do mercado que promovem a tomada de decisões estratégicas e informadas.

Os dados de que você precisa em um único portal

O Market Watch Gulf of Mexico oferece insights atualizados sobre G&G (Geologia e Geofísica), painéis intuitivos que exibem dados de produção de ativos e poços e as últimas notícias do setor. Essa plataforma inovadora oferece aos usuários uma nova perspectiva, garantindo acesso a um espectro abrangente de informações cruciais.

Os principais recursos do Market Watch Gulf of Mexico incluem:

Um banco de dados GIS integrado , que permite aos usuários explorarem dados públicos e combiná-los com seus arquivos pessoais.

, que permite aos usuários explorarem dados públicos e combiná-los com seus arquivos pessoais. Um vasto conjunto de dados de pesquisas sísmicas 3D e 2D , abrangendo o Golfo do México e outras regiões da América do Norte.

, abrangendo o Golfo do México e outras regiões da América do Norte. Uma biblioteca de poços com acesso imediato a arquivos associados a poços públicos.

com acesso imediato a arquivos associados a poços públicos. Relatórios de perfuração que ilustram as metas do setor.

que ilustram as metas do setor. Painéis de produção para ajudar os usuários em seus processos de avaliação.

“Estamos muito orgulhosos de estrear essa nova e poderosa plataforma na conferência IMAGE 2024 em Houston”, disse Steve Darnell, presidente e CEO da Katalyst Data Management. “Vejo isso como uma extensão natural do trabalho líder de mercado que a Geopost realizou no Brasil e acreditamos que terá o mesmo tipo de impacto no Golfo do México.”

“Manter-se em dia com o mercado é uma tarefa complexa que exige prestar atenção a várias fontes de informação, desde notícias diárias até seu banco de dados privado de G&G. O Market Watch Gulf of Mexico simplifica esse processo, apoiando os esforços diários de nossos clientes para integrar eventos públicos com dados de G&G, ajudando-os a desenvolver uma compreensão mais ampla das tendências e metas atuais do setor”, explicou Christiano Lopes, vice-presidente de Operações na América do Sul.

Sobre a Katalyst

A Katalyst Data Management® fornece a única solução integrada e completa de gerenciamento de dados de subsuperfície para o setor de petróleo e gás. Nossa equipe de trabalho opera na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América do Sul e se dedica a otimizar o valor dos dados de subsuperfície, incluindo dados sísmicos e de poços. A Katalyst possibilita a transformação digital dos dados de E&P dos clientes com serviços de digitalização e consultoria de transformação digital.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240827445155/pt/

