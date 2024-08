Vendas do Minha Casa Minha Vida disparam quase 50% ano a ano no 2º trimestre

As vendas e os lançamentos de imóveis residenciais no Brasil subiram no segundo trimestre deste ano tanto na comparação com o mesmo período do ano passado quanto em relação ao trimestre anterior, mostraram dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) divulgados nesta segunda-feira, 19.

As vendas de residências aumentaram quase 20% ano a ano e 8,5% ante os três primeiros meses do ano, segundo a entidade. Já os lançamentos subiram 7% no comparativo anual e 28% trimestre a trimestre.

De acordo com o economista Felipe Bernardi Capistrano Diniz, “Cury, Direcional, MRV e Plano & Plano tiveram picos de vendas de imóveis entre os meses de abril e junho, conforme mostraram suas prévias operacionais”.

No programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), as vendas saltaram 46% ano a ano no segundo trimestre, para 39,33 mil unidades. Em comparação com o primeiro trimestre, o avanço foi de 18,5%.

Já os lançamentos tiveram crescimento forte, totalizando 44,76 mil unidades entre abril e junho, disparando 86,7% versus o mesmo período de 2023 e subindo 46,7% ante os três meses anteriores.