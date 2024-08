Yungas oferece Programa de Excelência ao setor de franquias

A Yungas, negócio que oferece soluções tecnológicas para otimizar a gestão e comunicação de empresas, acoplou à sua plataforma uma solução que tem o propósito de facilitar o engajamento e o acompanhamento dos franqueados dentro do programa de excelência da marca, que objetiva fornecer tecnologia para colocar o trabalho em prática.

A proposta da Yungas é fornecer uma solução personalizável em que cada rede consiga trazer o seu programa para a plataforma, possibilitando que os franqueados acompanhem seu desempenho e saibam onde devem melhorar. Para a franqueadora, a modalidade ajuda a transformar os dados em decisões pelo caráter analítico da solução.

Guilherme Reitz, CEO da empresa, explica que é possível observar uma série de diferenças entre o trabalho desenvolvido por meio de planilhas e com o apoio de uma ferramenta de PEX: “O primeiro ponto é que, com as planilhas, a manipulação de dados por humanos gera amplas chances de erros, podendo gerar transtornos como a premiação de um franqueado por engano”, afirma.

Segundo Reitz, já com o apoio de uma ferramenta de PEX, os dados saem dos sistemas e, por meio de uma operação interna, é possível fazer com que esses apareçam de forma automática, em forma de kpis, para franqueadora e franqueados, conforme alinhado e personalizado em um onboarding.

“Com as planilhas, o tempo de apuração também é um problema. Temos clientes que chegaram a levar mais de duas semanas apenas para conseguir consolidar todos os dados do ciclo, pois vinham de doze sistemas diferentes”, reporta. “Com uma solução de PEX, por outro lado, cada um dos dados que são extraídos pode chegar sem nenhuma manipulação humana por parte da franqueadora, dando segurança, transparência e eficiência em todo o processo”, articula.

Reitz também destaca que, quando o trabalho é realizado por meio de planilhas, quanto maior a rede, maior tende a ser o tamanho do problema. Isso porque manipular milhares de dados e colunas pode ser oneroso, já que, dependendo do tamanho da rede, pode ser que esta nem mesmo rode em Excel. “Em uma ferramenta de PEX, por sua vez, quanto mais a rede cresce, mais barato pode ficar, pois conforme a rede cresce, o investimento do PEX vai diluindo”, afirma.

O CEO da Yungas destaca que, com as planilhas, o engajamento costuma ser baixo, pois o franqueado precisa acessar algo com baixa usabilidade, considerando que UX é algo importante para o engajamento do usuário. “Com uma solução de PEX, todavia, o franqueado pode acessar todas as informações de forma categorizada, clusterizada e personalizada com todos os dados que precisa em uma UX (Experiência do usuário) pensada nele”, explica.

Reitz observa que, com as planilhas, a rede depende de, ao menos, um colaborador da franqueadora para funcionar. Por isso, quando o responsável tira férias ou fica doente, pode comprometer todo o timing do ciclo do PEX. Já com uma ferramenta de PEX, os colaboradores podem focar energia no que é estratégico para a rede e deixar toda a tarefa operacional por conta da solução.

Programa de excelência ajuda a garantir uniformidade e qualidade das operações

Na visão do CEO da Yungas, um programa de excelência é essencial para garantir a uniformidade e a qualidade das operações em uma rede de franquias, promovendo a padronização dos processos, aumentando a satisfação do cliente e melhorando a eficiência operacional.

“Para construir um programa eficaz, é necessário estabelecer objetivos claros, definir padrões de operação, implementar treinamentos contínuos e utilizar ferramentas de comunicação centralizadas”, afirma.

Além disso, para Reitz é preciso monitorar o desempenho através de Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) e oferecer incentivos para franqueados que se destacam, o que assegura que todas as unidades franqueadas mantenham altos padrões de excelência, resultando em uma rede mais coesa e rentável.

Para mais informações sobre os fatores indispensáveis na montagem de um programa de excelência, basta acessar: https://yungas.com.br/programa-de-excelencia-para-franquias-5-itens-indispensaveis/