The LYCRA Company, líder mundial em desenvolver soluções inovadoras de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje que está apresentando suas ofertas sustentáveis ??e muito mais na Intertextile Shanghai de 27 a 29 de agosto. O espaço da empresa LYCRA no pavilhão 4.1 (estande E56) apresenta 931 m² de área de exposição e 25 coexpositores unidos sob o tema "Acelerando Nossa Jornada para a Descarbonização".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240827610701/pt/

The LYCRA Company is showcasing its sustainable offerings and more at Intertextile Shanghai from August 27 to 29. Its pavilion in Hall 4.1 (Booth E56) features 25 co-exhibitors united under the theme “Accelerating Our Journey to Decarbonization.” Visitors to the Econogy Hub (Hall 5.1, Booth A36) will discover through an immersive experience in a replica cornfield how bio-derived LYCRA® fiber made with QIRA® can help accelerate decarbonization in the fashion industry. (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company irá destacar produtos criados para satisfazer as necessidades do consumidor e ajudar a reduzir o impacto ambiental dos produtos de vestuário:

A fibra LYCRA ® bioderivada feita com QIRA ® , o primeiro spandex renovável do setor disponível em escala, será lançado no primeiro semestre de 2025. Feito de milho cultivado anualmente, é esperado que reduza a pegada de carbono da fibra LYCRA ® em até 44%*, ao mesmo tempo em que oferece desempenho equivalenteàfibra original. Os visitantes do Econogy Hub (pavilhão 5.1, estande A36) irão descobrir, através de uma experiência imersiva em uma réplica de milharal, como esta inovação patenteada pode ajudar a acelerar a descarbonização no setor da moda.

bioderivada feita com QIRA , o primeiro spandex renovável do setor disponível em escala, será lançado no primeiro semestre de 2025. Feito de milho cultivado anualmente, é esperado que reduza a pegada de carbono da fibra LYCRA em até 44%*, ao mesmo tempo em que oferece desempenho equivalenteàfibra original. Os visitantes do Econogy Hub (pavilhão 5.1, estande A36) irão descobrir, através de uma experiência imersiva em uma réplica de milharal, como esta inovação patenteada pode ajudar a acelerar a descarbonização no setor da moda. A fibra LYCRA ® FiT400 ™ é uma fibra bicomponente exclusiva concebida para otimizar o conforto e o desempenho das malhas, enquanto propicia uma sensação de toque durável e macia, elasticidade para o dia todo, ajuste duradouro e conforto refrescante. Esta fibra certificada pelo Global Recycled Standard contém 60% de PET reciclado e 14,4% de recursos bioderivados.

FiT400 é uma fibra bicomponente exclusiva concebida para otimizar o conforto e o desempenho das malhas, enquanto propicia uma sensação de toque durável e macia, elasticidade para o dia todo, ajuste duradouro e conforto refrescante. Esta fibra certificada pelo Global Recycled Standard contém 60% de PET reciclado e 14,4% de recursos bioderivados. A fibra COOLMAX® EcoMade feita de 100% de resíduo têxtil proporciona conforto refrescante e seco para vários tipos de roupas, enquanto a fibra THERMOLITE® EcoMade feita de 100% de resíduo têxtil acrescenta uma leve sensação de calor

"Estamos empolgados em mostrar nossas soluções sustentáveis ??na Intertextile, as quais irão ajudar nossos clientes a reduzir sua pegada de carbono e apoiar suas metas de sustentabilidade", disse Jason Wang, vice-presidente na Ásia. “Estamos na expectativa de ajudar os participantes a encontrar soluções de marca pertinentes ao mercado e direcionadas a consumidores, das quais precisam para levar seus negócios ao próximo nível."

The LYCRA Company também irá mostrar a fibra LYCRA® ADAPTIV, um dos produtos de crescimento mais rápido da empresa. Marcas e varejistas em todo o mundo apreciam como possibilita tamanhos inclusivos e oferece um ajuste de segunda pele, maior conforto em movimento e maior funcionalidade para trajes esportivos, roupas íntimas, jeans e muito mais. Regina Miracle, uma fabricante líder de roupas e uma parceira-chave na cadeia de valor da The LYCRA Company, irá expor amostras de roupas.

O estande também irá contar com amostras de roupas da nova tecnologia de jeans LYCRA FitSense®, uma inovação de modelagem voltada ao jeans elástico para oferecer um ajuste personalizável a diferentes tipos e formas de corpo, um avanço para o setor lançado este ano. Mediante uma combinação de tecnologias de processamento de fibras, tecidos e vestimentas, esta solução discreta e invisível retém a aparência e o toque autênticos do jeans que os consumidores desejam.

Para saber mais sobre as últimas inovações e o compromisso da The LYCRA Company com um futuro mais sustentável, visite o estande E56 da Intertextile no pavilhão 4.1 e o estande A36 no pavilhão 5.1, ou acesse este site.

* Estimativa da análise do ciclo de vida desde o início até produto final para uma instalação representativa de produção de fibra LYCRA®, em junho de 2022, preparada pela Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company é uma fornecedora líder global de soluções tecnológicas e de fibras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis usando ingredientes reciclados renováveis, pré e pós-consumo que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, é proprietária das marcas LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. A LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes oferecendo inovações exclusivas que atendemànecessidade do consumidor de conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em lycra.com.

LYCRA®, LYCRA® FiT400™, LYCRA FitSense®, COOLMAX® e THERMOLITE® são marcas comerciais da The LYCRA Company.

QIRA® é uma marca comercial da Qore®.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240827610701/pt/

Karie J. Ford

Karie.J.Ford@lycra.com