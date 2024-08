A Prodapt, fornecedora líder de serviços de consultoria, engenharia e transformação para o setor de telecomunicações e tecnologia, anunciou hoje a conclusão da primeira fase de expansão de seu centro de operações nearshore no Panamá. O centro ampliado abriga especialistas em tecnologia e domínio que trabalham com os maiores provedores de serviços de comunicação (CSPs) das Américas.

Dr.Sumit Seth, India's Ambassador to Panama (L), and Pabitra Margherita, Indian Union Minister of State for External Affairs and Textiles (C), at the inauguration of Prodapt’s expanded nearshore center in Panama. (Photo: Business Wire)

O centro expandido foi inaugurado por Pabitra Margherita, ministro de Estado para Assuntos Externos e Têxteis da Índia, e Dr. Sumit Seth, embaixador da Índia no Panamá, na presença de executivos seniores da Prodapt e das principais CSPs da região.

O centro continua contratando especialistas em computação em nuvem, atendimento ao cliente baseado em IA e otimização de processos, além de suporte técnico. A Prodapt escolheu o Panamá por sua localização estratégica, habilidades multilíngues, talentos emergentes em engenharia digital e o ambiente de negócios e políticas favoráveis promovido pelo Governo do Panamá. Juntamente com o recém-anunciado centro onshore em Porto Rico e o Centro de Inovação das Américas em Dallas, a Prodapt aprimorará ainda mais sua capacidade de oferecer serviços abrangentes, baseados em IA e sempre disponíveis para os clientes.

“O centro de entregas no Panamá está entre nossas instalações operacionais mais estratégicas no mundo”, disse Manish Vyas, MD e CEO da Prodapt. “Estabelecido em 2020 como uma opção nearshore para clientes dos EUA, este centro cresceu exponencialmente, impulsionado por alguns dos melhores talentos técnicos do setor e capacidades tecnológicas notáveis. A Prodapt continuará investindo em nosso centro no Panamáàmedida que expandimos nosso portfólio de ofertas e soluções focadas em IA para clientes em toda a América”, afirmou.

“Fico contente em saber que a Prodapt está se expandindo rapidamente no Panamá”, disse Dr. Sumit Seth. “O Panamá oferece uma vantagem geográfica incomparável e ecossistemas de habilidades avançadas para provedores de serviços atenderem melhoràregião das Américas. O governo indiano está constantemente trabalhando com o Governo do Panamá para ajudar as empresas a maximizar seu alcance em suas regiões-alvo. Como a primeira provedora de serviços e consultoria de tecnologia com sede na Índia a estabelecer operações e expandir no Panamá, estou confiante de que a Prodapt continuará a escalar suas operações e oferecer diferenciação orientada por tecnologia para os clientes”, acrescentou.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido no setor de conectividade, reconhecida pela Gartner como uma grande provedora regional de serviços de TI, nativos de telecomunicações, na América do Norte, Europa e América Latina. Com seu foco singular no domínio, a Prodapt construiu uma profunda experiência nas tecnologias mais transformadoras que conectam nosso mundo.

A Prodapt é um parceiro confiável para empresas em todas as camadas do segmento de Conectividade. A Prodapt projeta, configura e opera soluções em todo o cenário digital, infraestrutura de rede e operações comerciais, além de criar experiências que encantam seus clientes.

Atualmente, os clientes da Prodapt conectam 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos, e estão entre as maiores empresas de telecomunicações, mídia e Internet do mundo. A Prodapt trabalha com Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung e muitos outros.

Uma empresa “Great Place To Work® Certified™”, a Prodapt emprega mais de 6.000 especialistas em tecnologia e domínio em mais de 30 países na América do Norte, América Latina, Europa, África e Ásia. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial The Jhaver Group, com 130 anos de existência, que emprega mais de 30.000 pessoas em mais de 80 locais globalmente.

Acesse www.prodapt.com para obter mais informações. Siga-nos no LinkedIn.

