As resseguradoras que operam na América Latina continuam a se beneficiar do crescimento do PIB da região, embora o impacto do furacão Otis de 2023 destaque a necessidade de capacidade adicional, de acordo com um novo relatório da AM Best.

O relatório de segmento de mercado da Best, “Latin American Reinsurers Benefiting from GDP Growth” (Resseguradoras latino-americanas se beneficiam do crescimento do PIB), faz parte da análise da AM Best sobre o setor global de resseguros antes do Rendez-Vous de Septembre em Monte Carlo. Outros relatórios, incluindo a classificação da AM Best dos principais grupos globais de resseguros e análises detalhadas dos mercados de títulos vinculados a seguros, Lloyd's, vida/anuidade, saúde e resseguros regionais, estarão disponíveis em agosto e setembro.

Esse relatório afirma que as resseguradoras no primeiro semestre de 2024 continuaram apoiando as seguradoras primárias. Alguns participantes globais que operam na América Latina mudaram seu apetite por riscos, devido a mandatos globais ou aversão geral a riscos. A maioria dos déficits na colocação de contratos foi coberta por outros grandes participantes internacionais ou resseguradoras regionais. Em alguns casos, os programas não foram colocados em 100%.

“A experiência de renovação de resseguros em toda a América Latina tem variado, mas geralmente favoreceu as seguradoras primárias com capacidades mais abrangentes de gestão de risco da empresa, que apresentam melhor histórico de sinistros e, assim, conseguem negociar contratos de resseguro de forma mais eficaz”, disse Eli Sanchez, diretor de análise da AM Best. “As renovações estão sendo afetadas por eventos significativos na região, incluindo inundações no Brasil e as consequências do furacão Otis no México”.

O relatório observa que o uso de agentes gerais de gestão (MGAs), seja para fornecer capacidade ao mercado latino-americano ou para assumir riscos por resseguradoras regionais do exterior, ganhou popularidade. À medida que as taxas de juros globais continuam a cair, a atratividade da região pode gerar mais demanda por empresas de autoridade de subscrição delegada (DUAEs).

No Brasil, as resseguradoras domésticas com exposição a catástrofes internacionais estão reduzindo suas exposições a catástrofes patrimoniais, alinhando-se às tendências globais. Entretanto, essas ações ainda não se traduziram em lucros significativos de subscrição ou crescimento de capacidade. As resseguradoras nacionais têm concentrado seus esforços em linhas especializadas, como fianças, automóveis, transportes e agrícola, pois representam oportunidades de crescimento.

“O crescente volume de prêmios cedidos, com um crescimento de 8,9% em 2023, para resseguradoras locais reflete a maturação do mercado de seguros", disse Ricardo Rodriguez Perez, analista financeiro da AM Best. “Os preços continuam favoráveis, com a ajuda do mercado global de resseguros, que permanece em alta.”

Para acessar a cópia completa desse relatório de segmento de mercado, acesse http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=345889.

Uma discussão em vídeo sobre esse relatório também está disponível em http://www.ambest.com/v.asp?v=ambgrlatam824.

Para futuros relatórios globais de resseguro antes do Rendez-Vous de Septembre, visite Best’s Research.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Direitos Autorais © 2024 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240807102311/pt/

Elí Sanchez

Diretor de análise

+52 55 9085 7503

eli.sanchez@ambest.com

Ricardo Rodriguez Perez

Analista Financeiro

+52 55 9085 2708

ricardo.rodriguez@ambest.com

Christopher Sharkey

Diretor Associado de Relações Públicas

+1 908 882 2310

christopher.sharkey@ambest.com

Al Slavin

Especialista Sênior de Relações Públicas

+1 908 882 2318

al.slavin@ambest.com