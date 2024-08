A Fundação Cultural Latin GRAMMY® anunciou que estão oficialmente abertas as inscrições para seu programa de Subvenções para Pesquisa e Preservação da Música Latina 2024. Esta é a segunda vez que a Fundação abre o programa este ano. Pela primeira vez na década de história do programa, o mesmo será patrocinado. Em comemoração ao aniversário de 10 anos da Fundação, a PepsiCo Juntos Crecemos está aumentando o número de subvenções disponíveis de quatro para seis, e os valores aumentam de US$ 5 mil para US$ 10 mil cada, totalizando US$ 60 mil distribuídos entre os projetos. Esse programa oferece subvenções a instituições musicais, organizações sem fins lucrativos, musicólogos e pesquisadores de todo o mundo que estejam aprimorando e preservando o patrimônio da música latina. As subvenções oferecidas pela Fundação Cultural Latin GRAMMY se dividem em duas categorias:

Três (3) Subvenções para Pesquisa com um valor máximo de US$ 10 mil cada , que financiam projetos focados em pesquisa histórica, folclore e antropologia de gêneros de música latina.

, que financiam projetos focados em pesquisa histórica, folclore e antropologia de gêneros de música latina. Três (3) Subvenções para Preservação com um valor máximo de US$ 10 mil cada, que apoiam projetos com o objetivo de arquivar e preservar o patrimônio da música latina.

As inscrições de candidatos qualificados serão analisadas por um comitê de especialistas da América Latina, da Península Ibérica e dos Estados Unidos. Seis candidatos receberão, cada um, uma subvenção com valor máximo de US$ 10 mil.

“As Subvenções para Pesquisa e Preservação desempenham um papel importante para garantir o legado da música latina e dos futuros criadores. Somos gratosàPepsiCo Juntos Crecemos por sua generosidade”, disse Raquel ‘Rocky’ Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. “Juntos, podemos aumentar nosso impacto e apoiar projetos merecedores no cumprimento de nossa missão.”

“Desde o lançamento da PepsiCo Juntos Crecemos em 2021, nossa missão tem sido fortalecer as empresas e comunidades latinas, ao mesmo tempo em que celebramos e preservamos a cultura hispânica”, disse Esperanza Teasdale, vice-presidente e gerente geral da Unidade de Negócios Hispânicos da PepsiCo Beverages para a América do Norte. “Estamos orgulhosos em estender nosso apoioàFundação Cultural Latin GRAMMY para promover a pesquisa e a preservação da música latina, que é um dos elementos mais significativos e diversificados da cultura hispânica.”

Desde sua criação em 2015, o programa concedeu mais de US$ 195 mil em subvenções para apoiar projetos, um dos quais recebeu um Latin GRAMMY® e um GRAMMY®.

O link para inscrição, as diretrizes e os vencedores de projetos anteriores estão disponíveis clicando aqui. Os materiais podem ser enviados em inglês, espanhol ou português. O prazo para se inscrever é 1º de novembro de 2024, até as 23h59 (horário da costa leste dos EUA). Se você tiver dúvidas, envie um e-mail para LGCF@grammy.com e/ou visite http://www.latingrammyculturalfoundation.org/en.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da Gravação® em 2014 com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 2024, a Fundação celebrou seu 10º aniversário, que está sendo comemorado ao longo do ano. Durante a última década, a Fundação cultivou a próxima geração de criadores de música latina, oferecendo oportunidades educacionais por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação doou mais de US$ 10 milhões de dólares com o apoio dos membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesse latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página no Facebook. Siga-nos também em @latingrammyfdn no X e no Instagram, e em Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebook e LinkedIn.

SOBRE A PEPSICO:

Os produtos da PepsiCo são apreciados por consumidores mais de um bilhão de vezes por dia, em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 86 bilhões em receita líquida em 2022, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos, incluindo: Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. A carteira de produtos da PepsiCo conta com uma ampla gama de alimentos e bebidas, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

Orientar a PepsiCo é a nossa visão de Ser o Líder Global em Bebidas e Alimentos Convenientes, Vencendo com pep+ (PepsiCo Positive). O pep+ é nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro de como criamos valor e crescimento, operando dentro dos limites planetários e inspirando mudanças positivas para o planeta e as pessoas. Para mais informações, visite www.pepsico.com e siga-nos no X, Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240822666741/pt/

A Academia Latina da Gravação

Nathalie Alberto

Nathalie.Alberto@grammy.com

305.428.3476