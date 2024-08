A 26a China Hi-Tech Fair (CHTF2024) irá ocorrer de 14 a 16 de novembro em Shenzhen. Sob o tema "A tecnologia lidera o desenvolvimento, a indústria integra a fusão", a CHTF2024 promete ser a edição mais influente ao por em destaque verdadeiras inovações.

Cobrindo 400.000 m2, a CHTF2024 irá ressaltar inovações em IA, robótica, fabricação de equipamentos, energia e outros 23 setores subdivididos para mostrar produtos exclusivos.

Empresas e organizações líderes de setores-chave:

Energia : Grandes participantes como CNPC, SINOPEC e CNOOC estarão presentes, apresentando seus últimos avanços e soluções.

: Grandes participantes como CNPC, SINOPEC e CNOOC estarão presentes, apresentando seus últimos avanços e soluções. Semicondutores : As principais marcas especializadas em chips, memória e circuitos integrados, incluindo Loongson, Metorage, Shenzhen Liande, etc., estarão presentes. O anfitrião vem colaborando ativamente com gigantes do setor como Tianma Microelectronics e TCL CSOT, a fim de criar uma plataforma internacional diversificada para networking e cooperar em toda a cadeia de fornecimento.

: As principais marcas especializadas em chips, memória e circuitos integrados, incluindo Loongson, Metorage, Shenzhen Liande, etc., estarão presentes. O anfitrião vem colaborando ativamente com gigantes do setor como Tianma Microelectronics e TCL CSOT, a fim de criar uma plataforma internacional diversificada para networking e cooperar em toda a cadeia de fornecimento. Finanças : O WeBank, o principal neobanco privado da China respaldado pela Tencent, China Everbright Bank, China Merchants Bank e Bank of Communications confirmou a participação. Instituições financeiras líderes, incluindo o CITIC Bank e o SPD Bank, expressaram enorme interesse na intersecção de finanças e tecnologia.

: O WeBank, o principal neobanco privado da China respaldado pela Tencent, China Everbright Bank, China Merchants Bank e Bank of Communications confirmou a participação. Instituições financeiras líderes, incluindo o CITIC Bank e o SPD Bank, expressaram enorme interesse na intersecção de finanças e tecnologia. Transporte e logística: Os principais participantes, incluindo a China Communications and Transportation Association, o China State Railway Group, o China Post Group, a COMAC e o China Railway Signal & Communication Group, irão expor suas inovações e serviços.

Um cenário mundial para inovação

A CHTF2024 atrai participantes de mais de 100 países, incluindo Austrália, Japão, Reino Unido, Alemanha, Canadá, etc. Tsukuba, uma cidade amiga de Shenzhen, tem sido uma participante dedicada da CHTF desde a 6ª edição. O prefeito de Tsukuba, Tatsuo Igarashi, enviou uma carta de congratulaçõesàCHTF, expressando seu apoio ao papel do evento em promover a inovação e cooperação internacional.

Quase 400 compradores e 200 organizações financeiras estão confirmados, com intenções de aquisição superando US$ 1,5 bilhão.

Una-se a nós na CHTF2024

Nos primeiros sete meses de 2024, o volume de importação e exportação da China alcançou um recorde. As importações de dispositivos semicondutores aumentaram 12,4% ano a ano. Instrumentos de ponta são importados para pesquisa científica ou produção industrial. Este crescimento, impulsionado pela recuperação econômica da China, sistema industrial completo, inovação tecnológica e industrial, bem como nova produtividade de qualidade, está propiciando uma nova dinâmica no comércio exterior.

A CHTF2024 oferece uma oportunidade privilegiada de formar parcerias de valor neste próspero panorama. Faça parte da CHTF2024 e molde o futuro da tecnologia mundial!

Inscrição de expositores: https://c.zhenweiexpo.com/web-reg-server/pc/exhibit-apply.html?EID=E0000000413&target=4&orgnum=1164&pid=1028&version=2&cid=&ctid=1#/index

Inscrição de visitantes: https://c.zhenweiexpo.com/web-reg-server/pc/vistor-register.html?EID=E0000000413&target=1&orgnum=1164&pid=1028&version=2&cid=&ctid=1#/index

Expositores: hjn@zhenweiexpo.com

Visitantes: sarah@zhenweiexpo.com

Mídia: ah@zhenweiexpo.com