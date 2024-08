A Textron Aviation anunciou hoje que o turboélice bimotor utilitário Cessna SkyCourier recebeu a certificação de tipo pela Autoridade de Aviação Civil das Filipinas (CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines), que expande a capacidade da aeronave de suportar atividades operacionais em áreas remotas do sudeste da Ásia. O primeiro SkyCourier na região, uma versão de 19 passageiros, tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2025àLeading Edge Air Services Corporation (LEASCOR), uma subsidiária integral da ACDI Multipurpose Cooperative nas Filipinas.

O Cessna SkyCourier foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

“A demanda pela SkyCourier continua a crescer por toda a região APAC (Ásia-Pacífico) devido ao desempenho e confiabilidade da aeronave”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior, vendas globais e operações de voo para a Textron Aviation. “O SkyCourier oferece máxima flexibilidade de cabine com baixos custos operacionais e rapidamente comprovou ser uma excelente ferramenta de negócios para clientes e suas missões. Estamos muito entusiasmados em poder comemorar este grande marco para o programa.”

Com capacidade para ser operado por um único piloto e também equipado com uma generosa capacidade de carga útil, o SkyCourier é a solução ideal para fretes aéreos, passageiros e necessidades de missões especiais. A aeronave é altamente adaptável e pode ajustar facilmente configurações para completar efetivamente praticamente qualquer missão, proporcionando um retorno significativo sobre o investimento. A aeronave também possui capacidade para oferecer suporte a inúmeras atividades operacionais em áreas remotas.

A ACDI Multipurpose Cooperative, a maior cooperativa nas Filipinas, atende aos membros de todas as Forças Armadas das Filipinas e outras pessoas uniformizadas. Os membros incluem pessoal do serviço ativo, aposentados, reservistas, funcionários civis da AFP e outros militares e dependentes. A LEASCOR foi criada em 2016 como a divisão de fretamento aéreo da cooperativa.

“Estamos muito satisfeitos de poder conectar comunidades menos favorecidas nas Filipinas com o novo turboélice SkyCourier de 19 assentos, que complementará a nossa frota atual”, disse o Major General Gilbert S. Llanto, presidente da ACDI MPC. “Com certeza, isso deve impulsionar nossas linhas de negócios nos setores de turismo, agricultura e alimentos, aviação, mobilidade e construção em todo o arquipélago.”

Sobre o Cessna SkyCourier

O turboélice bimotor Cessna SkyCourier de asa alta oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais mais baixos para frete aéreo, passageiros e operadores de missões especiais. Está disponível nas versões cargueiro e passageiro, assim como com uma configuração Combi ou kit de cascalho para máxima flexibilidade. A versão para 19 passageiros inclui portas separadas para tripulação e passageiros para um embarque tranquilo, um grande compartimento de bagagem e grandes janelas na cabine para luz natural e vistas. Ambas as configurações oferecem reabastecimento de pressão de ponto único para permitir retornos mais rápidos.

A versão de cargueiro apresenta uma cabine de piso plano dimensionada para acomodar até três contêineres LD3 com impressionante capacidade de carga útil de 6.000 libras.

A aeronave é propulsada por dois motores turboélice Pratt & Whitney PT6A-65SC montados nas asas e apresenta a McCauley Propeller C779, uma hélice de alumínio de quatro pás de 110 polegadas confiável e de alta resistência, com embandeiramento total e passo reversível, projetada para melhorar o desempenho da aeronave durante o transporte de cargas muito grandes. O SkyCourier é operado com o sistema aviônico Garmin G1000 NXi, tem velocidade máxima de cruzeiro de mais de 200 ktas e um alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informações, acesse: www.textron.com

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas, incluindo, mas não limitado a, mudanças nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos de pedidos.

