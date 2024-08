A McAfee, líder global em proteção on-line, anunciou hoje o lançamento do McAfee® Deepfake Detector, a mais recente adição ao conjunto de produtos da empresa impulsionados por IA. Com a inundação de vídeos criados por IA, ou deepfakes, na internet e a circulação desses conteúdos nas redes sociais, vivemos agora em um mundo onde ver e ouvir já não são sinônimos de acreditar. Para combater o aumento de golpes e desinformações criados por IA, a McAfee está colaborando com a Lenovo para trazer poderosas capacidades de detecção de deepfakes baseadas em IA aos clientes que adquirirem determinados PCs com IA da Lenovo, a partir de hoje. Para ajudar a educar os consumidores, a McAfee também está lançando o Smart AI Hub, com recursos e elementos interativos para aumentar a conscientização sobre deepfakes e golpes impulsionados por IA.

O advento da IA mudou o jogo para os cibercriminosos, que estão criando golpes mais convincentes e personalizados, gerados por IA, em larga escala. O impacto de um golpe envolvendo deepfake pode ser devastador, com vítimas relatando perdas que variam de US$ 250 a mais de meio milhão de dólares1. Embora nem todo conteúdo gerado por IA tenha intenção maliciosa, a capacidade de saber se um vídeo é verdadeiro ou falso ajuda os consumidores a tomarem decisões inteligentes e bem-informadas.

“Conhecimento é poder, e isso nunca foi tão verdadeiro quanto no mundo impulsionado pela IA em que vivemos hoje”, disse Roma Majumder, vice-presidente sênior de Produtos na McAfee. “Não há mais a necessidade de se perguntar se esse esquema de investimento de Warren Buffet é legítimo, se Taylor Swift realmente quer dar utensílios de cozinha aos fãs, ou se um político realmente disse essas palavras. As respostas são fornecidas automaticamente e em segundos com o McAfee Deepfake Detector”.

“Na McAfee, somos inspirados pelo potencial transformador da IA e estamos comprometidos em ajudar a moldar um futuro onde a IA seja usada para o bem. A parceria com a Lenovo fortalece nossa capacidade de oferecer a detecção de deepfakes mais eficaz, automatizada e impulsionada por IA, proporcionando às pessoas um poderoso guardião digital em seus PCs. Juntos, conseguimos aproveitar a IA de maneiras novas e revolucionárias, capacitando os indivíduos com a detecção de deepfakes mais avançada, para que possam navegar pelo mundo on-line em constante evolução com segurança e confiança”.

“A colaboração entre a Lenovo e a McAfee combina a experiência única de dois líderes globais para oferecer soluções inovadoras que proporcionam aos consumidores mais confiança no conteúdo que eles veem on-line”, disse Igor Bergman, vice-presidente de Cloud e Software da Lenovo, no Grupo de Dispositivos Inteligentes. “Os dados mostram que quase dois terços das pessoas (64%) estão mais preocupadas com deepfakes agora do que estavam há um ano2. A experiência da Lenovo como líder em soluções tecnológicas completas e a experiência da McAfee em proteção on-line impulsionada por IA se complementam perfeitamente, otimizando as capacidades de hardware e software em benefício do consumidor”.

Desempenho aprimorado, com proteções de privacidade

Com o McAfee® Deepfake Detector, agora disponível exclusivamente em PCs Lenovo AI selecionados, os consumidores que optarem por ele serão alertados em segundos se um áudio alterado por IA for detectado em vídeos, sem depender de trabalhosos uploads manuais de vídeo. Treinados em cerca de 200.000 amostras e aproveitando o poder de alguns PCs Lenovo AI equipados com uma NPU, os modelos de detecção de IA da McAfee realizam todo o processo de identificação – conhecido como inferência – diretamente no PC, maximizando o processamento no dispositivo para manter os dados privados do usuário fora da nuvem. A McAfee não coleta nem grava o áudio de um usuário de forma alguma, e o usuário está sempre no controle e pode ativar ou desativar a detecção de áudio conforme desejar.

Ao aproveitar a NPU e realizar análises no dispositivo, a McAfee oferece privacidade abrangente e aumenta a velocidade de processamento em comparação com o uso baseado na nuvem, além de melhorar a duração da bateria. Esses avanços aprimoram significativamente a experiência do consumidor, permitindo que as pessoas tomem decisões informadas sobre o conteúdo que visualizam e protegendo-as contra cibercriminosos que manipulam áudio de vídeo sem comprometer a velocidade do PC. Isso garante que os consumidores possam usar seus PCs normalmente – seja para jogar, navegar ou ver vídeos – enquanto o McAfee Deepfake Detector trabalha silenciosamente em segundo plano, protegendo as pessoas contra fraudes e alertando-as sobre possíveis golpes sem comprometer o desempenho.

Disponibilidade e preços

O McAfee® Deepfake Detector está disponível para detecção no idioma inglês em alguns novos Lenovo AI PCs3, encomendados no site Lenovo.com e em alguns varejistas locais, a partir de 21 de agosto de 2024, nos EUA, Reino Unido e Austrália.

Os clientes do Lenovo AI PC recebem uma avaliação gratuita de 30 dias do McAfee Deepfake Detector, com preços nos EUA a partir de US$ 9,99 pelo primeiro ano.

McAfee Smart AI™ Hub

O McAfee Smart AI™ Hub disponível em McAfee.ai, é o destino on-line ideal para as informações mais recentes e conteúdos educativos relacionadosàIA eàcibersegurança, com foco em deepfakes e golpes impulsionados por IA. O Hub também capacita os consumidores a se uniremàluta contra os golpes, permitindo que enviem vídeos suspeitos para análise pela avançada tecnologia de detecção de deepfakes da McAfee, impulsionada por IA. Os insights e tendências identificados por meio dessa dessa análise serão utilizados para educar ainda mais o público, enriquecendo a compreensão e conscientização da sociedade sobre deepfakes e outros conteúdos gerados artificialmente, além de aprimorar a capacidade de todos de navegar e se manter seguros em um mundo digital cada vez mais moldado pela inteligência artificial.

