Evento nacional debate sustentabilidade e inclusão de gênero no setor energético

A busca por fontes de energia renováveis é uma preocupação crescente, devido aos impactos negativos de fontes não renováveis no meio ambiente. Com isso em mente é que a empresária e idealizadora do Congresso Brasileiro Mulheres da Energia, Lúcia Abadia, promove, em 26 de agosto, a 3ª edição do evento, com destaque aos debates voltados para sustentabilidade e a transição energética, visando promover um equilíbrio entre modernidade e práticas sustentáveis. O tema central desta edição é "Sustentabilidade e a Transição Energética". O evento ocorre no Hotel Renaissance, em São Paulo.

O papel do Brasil na transição energética, o protagonismo feminino, ESG e sustentabilidade estão entre os temas que guiarão as discussões no evento, segundo Lúcia. “O Brasil precisa entender qual o seu papel na discussão global e em como se tornar um país mais sustentável e esse tema deve ser debatido entre governo federal e empresas do setor, alinhando as práticas de grandes empresas e governo em prol da sustentabilidade”, destaca.

A representatividade feminina no setor energético também será foco do Congresso, marcado pela presença de diversas lideranças femininas da área, como Solange Ribeiro, vice-presidente da Neoenergia e vice-chair da United Nations Global Compact Board (UNGC); Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil; Paula Misan, cofundadora da Electy; Priscila Carazzatto, diretora de Relacionamento Governamentais no Instituto Nacional de Energia Limpa e co-líder da EGS - Energy Global Solution; e Elbia Gannoum, CEO da ABEEólica.

Também palestram no evento: Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES; Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo; Marina Meyer Falcão, presidente da Comissão de Direito de Energia na OAB/MG e secretária regulatória e diretora jurídica do Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL); e Zilda Costa, diretora de Desenvolvimento de Negócios de Armazenamento da UCB, entre outras mulheres atuantes no setor. "Todas as nossas palestrantes e painelistas são especialistas em suas áreas, oferecendo uma visão única sobre as tendências emergentes, os desafios atuais e as oportunidades futuras no setor energético", explica Abadia.

Mulheres da Energia reúne, ainda, engenheiras, advogadas, investidoras, empreendedoras, pesquisadoras, jornalistas, entre outras profissionais que atuam na área, bem como autoridades governamentais, representantes de entidades e empresas do setor. "Além de contar com o importante apoio dos governos federal e estadual, essa edição envolve a participação de várias empresas que entenderam a importância desse debate, como Itaipu Binacional, Engie, Naturgy, CEMIG (MG), EGS, Electy, RZK Energia, Nottus, Thymos, UCB Power, Origo Energia, Evoltz, Eletron Energy, Power Ver by Athon, Regis Pontes Advogados, Inter, Risk Canal Solar, Clima Tempo, ABRAPCH, Instituto Nacional de Energia Limpa, Inova Green, ABEEólica, ABiogás e Atlas Renewable Energy, entre outras", conta Lúcia.

O 3º Congresso Brasileiro Mulheres da Energia será realizado no Hotel Renaissance, em São Paulo, no dia 26 de agosto, a partir das 9h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do evento, em mulheresdaenergia.com.br.

Serviço: 3º Congresso Brasileiro Mulheres da Energia

Data e local: Dia 26 de agosto de 2024, no Hotel Renaissance – São Paulo/SP

Mais informações: contato@mulheresdaenergia.com.br

Realização: Yes Produções, da empresária Lúcia Abadia

Link de inscrições: https://euvou.events/CongressoBrasileirodasMulheresdaEnergia

Website: https://euvou.events/CongressoBrasileirodasMulheresdaEnergia