A Guard Medical Inc., empresa de capital fechado, anunciou hoje a aprovação 510(k) da FDA para tamanhos grandes adicionais (feridas cirúrgicas de até 25 cm) de sua próxima geração de curativos para terapia por pressão negativa em feridas (NPWT), o NPseal, para o tratamento de incisões cirúrgicas fechadas. O NPseal é um curativo cirúrgico NPWT fácil de usar, acessível e econômico, com uma bomba integrada que estabelece e mantém a pressão negativa com apenas algumas pinçadas.

“Após os resultados clínicos bem-sucedidos do NPseal com meus pacientes com prótese no quadril, os tamanhos grandes adicionais expandirão o uso do NPseal para todos os nossos pacientes, incluindo pacientes com prótese no joelho”, afirmou Asit Shah, MD, PhD, Englewood Orthopedic Associates, Englewood, NJ (EUA). “Mal posso esperar para fazer o curativo das feridas de meus pacientes para obter sucesso com o NPseal.”

“Estamos entusiasmados em expandir nosso portfólio com o NPseal 20 e o NPseal 25. A aprovação da FDA para os tamanhos grandes adicionais permite que o NPseal se torne o curativo preferido para o tratamento de incisões cirúrgicas fechadas em procedimentos ortopédicos, cesarianos e cardiotorácicos”, explicou Machiel van der Leest, CEO da Guard Medical. “Acreditamos que o NPseal se encaixa perfeitamente na tendência cada vez maior de pacientes ambulatoriais que exigem maior mobilidade e autocuidado do paciente.”

Foi demonstrado que a NPWT reduz as complicações de sítio cirúrgico (SSC) em um grande número de artigos analisados por especialistas. Até agora, porém, os dispositivos convencionais descartáveis de NPWT não foram amplamente utilizados devido ao seu alto custo e complexidade. Os curativos NPseal ampliam de forma exclusiva a aplicação da NPWT e, ao mesmo tempo, impulsionam a conversão dos mercados de curativos avançados e curativos padrão.

A Guard Medical Inc. (www.guard-medical.com), uma empresa privada, está comercializando soluções fáceis de usar, acessíveis e econômicas que permitem o tratamento profilático de feridas com terapia por pressão negativa (NPWT) em incisões cirúrgicas fechadas. A tecnologia simples de NPWT da Guard Medical foi criada pela New York-Presbyterian e pela Weill Cornell Medicine em respostaàidentificação pelos médicos de necessidades não atendidas relacionadas a infecções de sítio cirúrgico (ISC). Os investidores atuais incluem a Bpifrance e a Matignon Investissement et Gestion.

A visão da Guard Medical é desenvolver soluções de NPWT para uso em uma grande variedade de tipos e tamanhos de feridas cirúrgicas, com amplas aplicações para prevenção de infecções, atenuação de cicatrizes e melhora da estética.

