De 22 a 24 de outubro, o Expo Center Norte, em São Paulo, será palco do Encontro Técnico da AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) e da Fenasan 2024 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente). Promovida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN), a edição deste ano traz o tema central "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas".

As inscrições podem ser feitas neste link: https://fenasan.com.br/inscricoes/. A visitação à feira é gratuita e o credenciamento pode ser feito no link fenasan.com.br

Durante três dias, o 35º Encontro Técnico da AESabesp contará com 12 Mesas Redondas e 8 Painéis, abordando a inovação e tendências no saneamento, com presença de especialistas do setor. Temas como ESG, sustentabilidade e Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) são alguns destaques deste ano.

Serão foco das mesas redondas:

- Cidades Inteligentes e as Mudanças Climáticas;

- Saneamento Ambiental do Continente aos Oceanos: condição fundamental para a saúde planetária e para enfrentar as mudanças climáticas;

- Eficiência Energética no Saneamento;

- Regulação dos Recursos Hídricos: mediando conflitos pelo uso da água;

- Automação no Saneamento: abordando a indústria 4.0 e IA;

- Estratégias e políticas para implantar a gestão compartilhada do saneamento em comunidades rurais;

- Segurança Hídrica: a conexão entre energia, saneamento e recursos hídricos no novo contexto climático;

- Emissões de Gases de Efeito Estufa evitadas em Saneamento: contribuição ao desafio global das mudanças climáticas;

- Desafios e Oportunidades dos Municípios Brasileiros diante das Mudanças Climáticas e da Segurança Hídrica;

- Resiliência Operacional: adaptação às mudanças climáticas e efeitos das catástrofes naturais nos sistemas de saneamento;

- Metano no Saneamento: problema ou oportunidade?;

- Responsabilidade Social Corporativa: impactos das mudanças climáticas em comunidades vulneráveis.

E os painéis destacarão os seguintes assuntos:

- Gestão coordenada de obras de infraestrutura - Políticas e Normas;

- Drenagem urbana e as fortes consequências das mudanças climáticas nas cidades;

- Indicadores ESG no Setor de Saneamento - A mensuração de resultados sociais, ambientais e de governança nas organizações;

- Tecnologias para o Saneamento Rural;

- Painel IPCC (Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas);

- Painel especial Sustentabilidade dos recursos hídricos em tempos de mudanças climáticas: entenda a importância da formação técnica;

- Saneamento ambiental e saúde: a intersetorialidade nas mudanças climáticas frente patologias emergentes e reemergentes;

- Planos de comunicação em recursos hídricos.

Compromisso com a Sustentabilidade

O congresso e a feira estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aos conceitos de ESG, reforçando o papel fundamental do saneamento na construção de um futuro mais sustentável.

Fenasan 2024

Nesta edição, a Fenasan ocupará mais de 25 mil m² e já conta com a confirmação de mais de 300 empresas nacionais e internacionais. A visitação será integrada à feira Waste Expo Brasil 2024, ampliando as oportunidades de networking e negócios para os mais de 22 mil visitantes esperados.

A Fenasan reunirá especialistas e profissionais como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Além de polo de negócios e oportunidades de networking, o evento tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos utilizados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

Serviço

Quando: de 22 a 24 de outubro de 2024

Onde: Expo Center Norte, em São Paulo, capital - Pavilhões Verde e Vermelho

Visitação à feira: gratuita

Para mais informações, basta acessar: https://www.fenasan.com.br/

