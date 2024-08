GoBots anuncia novas integrações com Amazon e Magazine Luiza

A GoBots, empresa de gestão de SAC para marketplaces e e-commerces com inteligência artificial anunciou o lançamento de duas novas integrações estratégicas com grandes players do mercado: Amazon e Magazine Luiza.

Já integrados com MercadoLivre, Via (Casas Bahia), Americanas e com a possibilidade de gerir e-commerces próprios, a empresa possui uma base de clientes que inclui marcas do setor como Nike, Hering, Samsung, Electrolux e MadeiraMadeira.

Essas atualizações ampliam as capacidades da plataforma GoBots, permitindo aos lojistas otimizar suas operações em diferentes marketplaces e aprimorar a experiência do cliente, agora também na Amazon e no Magazine Luiza.

Integração com a Amazon: Gerenciamento Eficiente do Pós-Venda

Com a nova integração da GoBots com a Amazon, os lojistas podem gerenciar todo o atendimento de suas lojas em uma única plataforma.

A integração oferece ferramentas para a gestão de interações com clientes, implementação de menu de autoatendimento, tagueamento e inteligência artificial como auxílio nas respostas, agilizando o atendimento e a resolução de problemas.

Detalhes completos sobre essa integração estão disponíveis aqui. A novidade visa melhorar a eficiência operacional e fortalecer a relação entre as marcas e seus consumidores.

Integração com a Magazine Luiza: Otimização do Pré-Venda

A segunda integração é com a Magazine Luiza, focada na gestão de perguntas e respostas no pré-venda.

Com essa funcionalidade, os lojistas poderão gerenciar de forma centralizada todas as dúvidas dos clientes, garantindo respostas rápidas e precisas, contribuindo para o aumento das conversões de vendas.

Informações detalhadas sobre a integração com a Magazine Luiza estão disponíveis no link.

Transformando o Futuro do Varejo

O Brasil é o 5º país no mundo com maior crescimento no varejo entre 2024 e 2028 (Statista, 02/2024, superando a China e atualmente lidera o varejo online na América Latina, atingindo um marco de US$ 275 bilhões de movimentação em 2023, reforçando a necessidade da utilização de soluções tecnológicas para suprir o volume de atendimentos no meio digital e oferecer uma boa experiência aos clientes, como a inteligência artificial, URA, chatbots, entre outros.

Em vista desta necessidade, a GoBots pretende incluir novos marketplaces e oferecer soluções que melhoram a eficiência e a eficácia das operações de varejo.

"Estamos entusiasmados com essas novas parcerias e as oportunidades que elas trazem para nossos clientes e o mercado varejista," afirma Daniel Buglia, CFO da GoBots. "Essas integrações não apenas expandem nossas soluções para novos ambientes de marketplace, mas também representam um avanço significativo para lojistas de diferentes portes, possibilitando automatizar tarefas no atendimento e deixar sua operação focada em tarefas mais estratégicas. Por isso, nossa visão é capacitar os lojistas com as melhores ferramentas para enfrentar os desafios do mercado e prosperar no cenário competitivo atual."

Sobre a GoBots

A GoBots é uma empresa de tecnologia especializada em gestão e centralização de SAC para o comércio eletrônico, oferecendo soluções de inteligência artificial que ajudam lojistas a melhorarem a eficiência operacional e a experiência do cliente.

Para mais informações sobre a GoBots e suas soluções, é possível obter acessando o site.

Website: https://gobots.ai/