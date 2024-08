Uniphore, uma das maiores empresas de classe empresarial de IA nativa do mundo, anunciou hoje a nomeação de Ravi Mayuram como novo diretor de Tecnologia (CTO) da empresa. Mayuram possui mais de 25 anos de experiência em liderança de engenharia e está pronto para impulsionar a liderança da Uniphore em IA empresarial.

Na Uniphore, Mayuram comandará a equipe de engenharia e assumirá a expansão da plataforma de engenharia, da tecnologia e dos grupos de IA da empresa, garantindo os mais altos padrões de segurança e desempenho.

Mayuram chegaàUniphore com um profundo histórico de liderança, tendo ocupado vários cargos técnicos e de gestão de alto nível em empresas líderes em software, como Couchbase, BEA, HP, Informix, Oracle e Siebel Systems. Como líder de engenharia, ele formou equipes desde o zero – tanto em empresas estabelecidas quanto em startups –, onde foi responsável pela criação de sistemas, incluindo sistemas operacionais, bancos de dados distribuídos, PaaS, SaaS, bem como sistemas Edge e IoT.

Mais recentemente, Mayuram foi diretor de Desenvolvimento da Luminary Cloud, onde chefiou produtos, design e engenharia. Antes disso, ele foi CTO da Couchbase, uma empresa líder em banco de dados NoSQL nativo da nuvem, onde supervisionou a inovação, o desenvolvimento e a entrega de sua popular plataforma de banco de dados e foi fundamental para transformá-la em uma empresa pública de sucesso. Ele também liderou inovações nas áreas de gráfico social, pesquisa e análise na Oracle, e ajudou a iniciar a Cloud Collaboration Platform da empresa. Sua experiência em startups inclui a BroadBand Office (um empreendimento da Kleiner-Perkins) e a Plumtree (adquirida pela BEA).

“É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas a Ravi Mayuramàequipe de liderança da Uniphore”, disse Umesh Sachdev, CEO e cofundador da Uniphore. “À medida que a Uniphore se torna a parceira de IA preferida das maiores empresas do mundo, estou confiante de que Ravi ajudará a turbinar nossa liderança e inovação em IA para o futuro.”

Mayuram expressou seu entusiasmo em ingressar na Uniphore, declarando: “É uma honra fazer parte da Uniphore em um momento tão importante na jornada da empresa. A cultura de inovação em IA da Uniphore é diferente de qualquer outra no setor, com tecnologia testada, comprovada e confiável pelas maiores empresas. Mal posso esperar para trabalhar com essa equipe talentosa de engenharia e liderança de classe mundial para avançar ainda mais a tecnologia da Uniphore e oferecer um valor ainda maior aos clientes.”

Sobre a Uniphore

A Uniphore é uma das maiores empresas B2B de IA nativa – comprovada há décadas, desenvolvida para escala e projetada para empresas. A empresa gera resultados de negócios em vários setores e nas maiores implementações mundiais. A Uniphore insere a IA em todas as partes da empresa que afetam o cliente. Fornecemos a única arquitetura de IA multimodal centrada nos clientes que combina IA generativa, IA de conhecimento e IA de emoção e automação de fluxo de trabalho e um copiloto para guiá-lo. Entendemos melhor do que ninguém como capturar voz, vídeo, texto e como analisar todos os tipos de dados. À medida que a IA se torna mais poderosa, todos os aspectos da empresa que afetam o cliente sofrerão disrupções. Acreditamos que o futuro será baseado no tecido conectivo entre pessoas, máquinas e dados: tudo a serviço da criação de processos e experiências mais humanos para clientes e funcionários.

